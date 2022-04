Kamerlid: bedrijven moeten eerst waarschuwing geven voor afsluiten account

Bedrijven als Microsoft en Google zouden niet zonder waarschuwing gebruikers mogen afsluiten van accounts, zegt PvdD-Kamerlid Lammert van Raan. Het onderwerp zou volgens hem behandeld moeten worden door de nieuwe Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer.

Sommige techbedrijven gebruiken algoritmes om overtredingen van de algemene voorwaarden op te sporen en vervolgens gebruikers te verhinderen om in te loggen, maar volgens Van Raan is dat niet in de haak. "Dat het juridisch mogelijk is, betekent niet dat het ethisch juist is. Ik zou denken dat bedrijven eerst waarschuwingen moeten uitdelen voordat ze overgaan tot afsluiting van accounts", zegt Van Raan tegen Tweakers.

Als er dan toch afsluiting volgt, zouden bedrijven data van gebruikers elders moeten opslaan. "Als je dat doet bij een onafhankelijke derde partij, kun je een arbitrage in. Als je gelijk krijgt, moet een bedrijf de schade vergoeden. Als je geen gelijk krijgt, moet je die opslagkosten betalen, maar is je data wel weer van jou."

Van Raan denkt dat de nieuwe Commissie Digitale Zaken, waar hij ook in zit, het onderwerp prima zou kunnen behandelen. "Dat zou in die commissie natuurlijk heel goed passen." Het onderwerp kwam in de aandacht na een verhaal van Tweakers over de gevolgen van het blokkeren van accounts. Tweakers benaderde ook veel andere Kamerleden die IT in hun portefeuille hebben, maar die hebben nog niet gereageerd.