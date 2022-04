Nintendo Switch-gebruikers kunnen voortaan updates downloaden als opslag vol is

Nintendo heeft een update uitgebracht voor de Switch die het mogelijk maakt om game-updates te downloaden als de opslag vol is. Oude data wordt dan eerst verwijderd om ruimte te maken voor de update.

De wijziging zit in de Nintendo Switch-update met versienummer 12.1.0. Als er niet genoeg ruimte is in het interne geheugen of de microSD-geheugenkaart, kunnen gebruikers eerst oude gamedata verwijderen om zo ruimte te maken voor de nieuwe data, schrijft Nintendo.

Dankzij de update hoeven gebruikers niet meer eerst zelf ruimte vrij te maken op hun Switch om updates voor games te installeren. Gebruikers moeten er wel rekening mee houden dat een game tijdelijk niet speelbaar is als er data wordt verwijderd om ruimte vrij te maken te maken voor het downloaden van een update.

Volgens de patch notes voert de update ook 'algemene verbeteringen voor de stabiliteit' door. Specifieke details geeft Nintendo daar niet over. De update bevat ook een firmware-update voor de Joy-Cons, maar daarover zegt de fabrikant helemaal niets.