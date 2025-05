Microsoft verwijdert advertenties uit Skype

Microsoft verwijdert alle advertenties uit Skype. De advertenties verdwijnen uit zowel channels als gesprekken.

Die update zit in versie 8.125.76.201 van het chatprogramma. "Onze recentste update verwijdert alle ads uit Skype Channels en het volledige Skype-platform, wat voor een soepelere en opgeruimdere gebruikerservaring moet zorgen", schrijft Microsoft.

In de desktopversie van het programma zit ook een nieuwe tool om AI-afbeeldingen te maken. Ook kunnen gebruikers op iOS voortaan inloggen met OneAuth via hun Microsoft-account, staat in de releasenotes.