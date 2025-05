Telegram krijgt ingebouwde browser met ondersteuning voor TON-blockchainwebsites

Telegram heeft een eigen browser gemaakt. Daarmee worden links in de app voortaan geopend. De browser kan pagina's openen die op basis van de TON-blockchain werken. Ook krijgt de chatapp een apart tabblad voor apps.

De browser, die simpelweg de Telegram Browser heet, kan volgens de makers van de chatapp overweg met websites die op het The Open Network-protocol zijn gemaakt. The Open Network, dat in 2018 van start ging, is door Telegram zelf gemaakt en heette aanvankelijk het Telegram Open Network. TON is een blockchain, maar ook een peer-to-peernetwerk waarop websites kunnen worden gehost. Zulke websites kunnen alleen worden geopend met specifieke browsers, zoals de Tonkeeper-browser, maar in de toekomst lukt dat ook in Telegram zelf.

Telegram maakt het makkelijk om te wisselen tussen de browser en chatberichten. Als gebruikers de in-appbrowser gebruiken en een notificatie krijgen, kunnen ze met een veeggebaar makkelijk de browser minimaliseren of weer fullscreen maken.

De chatapp krijgt met de nieuwe update ook een apart tabblad voor miniapps. Er zijn er veel van zulke apps, zoals minigames, maar die zijn nu makkelijker te vinden. Ze staan in het hoofdmenu van de app tussen kanalen en media. In de toekomst kunnen ontwikkelaars ook screenshots en video's als preview voor die miniapps toevoegen.

Telegram krijgt nog een handvol andere kleine updates. Zo wordt het mogelijk om miniapps te delen als 'stories' en is het mogelijk om vrienden Stars te geven, waarmee ze bijvoorbeeld premiumcontent in kanalen kunnen kopen.