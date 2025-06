Franse politie pakte Pavel Durov op voor nalatigheid rond cybercrime op Telegram

De Franse politie heeft Telegram-ceo Pavel Durov gearresteerd omdat hij verdacht wordt van nalatigheid met betrekking tot cybercrime en financiële misdaden via zijn platform Telegram. Durov werd op 24 augustus op een Franse luchthaven gearresteerd en is nog in hechtenis.

Een woordvoerder van de Franse politie bevestigt tegenover Reuters dat Durov onderzocht wordt door de nationale cybercrimeafdeling en een fraudeopsporingsdienst. Hij zou niet hebben meegewerkt aan eerdere onderzoeken naar cybercrime en financiële misdaden op Telegram. De arrestatie van de ceo en oprichter van de berichtendienst werd zondag bekend, maar tot dusver was niet duidelijk om welke reden Durov werd opgepakt.

De ondernemer is van oorsprong Russisch, maar is zover bekend staatsburger van zowel Frankrijk als van de Verenigde Arabische Emiraten. De Russische ambassade in Parijs beweert op sociale media dat zij geen contact mag hebben met Durov, maar dat de ceo van Telegram wel bijgestaan wordt door een advocaat.

De Franse president Emmanuel Macron meldt op sociale media dat het niet om een politieke arrestatie gaat. "De arrestatie van de Telegram-baas op Frans territorium maakt onderdeel uit van een lopend juridisch onderzoek. Dit is op geen enkele manier een politieke beslissing; het is aan de rechters om een oordeel te vellen." Het is niet duidelijk hoelang Durov in hechtenis moet blijven en in welk stadium het onderzoek is naar zijn verantwoordelijkheid voor misdaden die met behulp van Telegram gepleegd worden.