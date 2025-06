Politie kraakt criminele berichtenapp Matrix

De Nederlandse politie heeft een geavanceerd berichtensysteem voor criminelen, bekend als Matrix, opgerold. Het platform, dat al vijf jaar actief was, bood onder meer versleutelde communicatie en anonieme internettoegang.

Volgens de politie was Matrix technisch hoogstaand en uitsluitend toegankelijk op uitnodiging, met een abonnementsprijs van 3000 euro per jaar. Toch kon het systeem, ondanks zijn complexe beveiliging, worden ontsleuteld. De Nederlandse en Franse autoriteiten deden dat in een operatie genaamd 'passionflower', in samenwerking met Eurojust en Europol. Met het ontsleutelen van de dienst wisten de autoriteiten ruim 2,3 miljoen berichten te onderscheppen en mee te lezen, schrijft de politie.

Tijdens die operatie zijn onder meer de 'belangrijkste servers' in Frankrijk en Duitsland offline gehaald. Dinsdagochtend werd in Spanje ook een 52-jarige Litouwse hoofdverdachte gearresteerd, die volgens de autoriteiten de vermoedelijke eigenaar en beheerder van Matrix was. Ook werd een 30-jarige Nederlander in Spanje aangehouden. Die nam 'enige tijd' actief deel aan Matrix en wordt ook verdacht van cocaïnehandel. Matrix had tientallen servers en ondersteunde 33 talen.

Het systeem werd gebruikt door zo’n 8000 gebruikers wereldwijd, waaronder een aantal Nederlanders. Matrix kwam in beeld na de moord op journalist Peter R. de Vries in 2021, toen de software werd gevonden op een telefoon van de dader. Dit leidde tot een grootschalig onderzoek, waarin Nederland samenwerkte met Frankrijk. Het lukte de politie uiteindelijk om de berichtenapp te kraken, waardoor ze de voorbije drie maanden live kon meelezen. Er werden 2,3 miljoen berichten onderschept. De genoemde Matrix-communicatiedienst heeft niets te maken met het gelijknamige decentrale chatprotocol.