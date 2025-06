WebReus voert prijsverhoging door vanaf 1 januari 2025

Hostingprovider WebReus verhoogt per 1 januari 2025 zijn tarieven. Volgens een verklaring aan klanten is de maatregel noodzakelijk vanwege stijgende kosten bij leveranciers en de impact van de algemene inflatie.

De nieuwe tarieven zijn van toepassing op zowel verlengingen als nieuwe bestellingen. Klanten kunnen de aangepaste prijzen bekijken op de website van de hostingprovider. Vragen over de wijziging kunnen worden gesteld via het supportportaal of per e-mail. WebReus geeft aan beschikbaar te zijn voor advies over passende pakketten. De vorige keer dat WebReus de prijzen verhoogde, was in maart 2023.

Pakket/domeinnaam Periode Oude prijs Nieuwe prijs Allround-hosting 1 jaar € 14,99 € 17,99 Power-hosting 1 jaar € 29,99 € 34,99 Giant-hosting (geen wijziging) 1 jaar € 59,99 € 59,99 Spamfilter bij Allround

(geen wijziging) 1 jaar € 7,99 € 7,99 SSL-certificaat bij Allround 1 jaar € 14,99 € 17,99 Populaire domeinen .nl-domein 1 jaar € 8,99 € 9,99 .be-domein 1 jaar € 8,99 € 9,99 .eu-domein 1 jaar € 8,99 € 9,99 .de-domein 1 jaar € 8,99 € 9,99 .com-domein 1 jaar € 14,99 € 17,99 .info-domein 1 jaar € 24,99 € 27,99 .org-domein 1 jaar € 15,99 € 18,99 .net-domein 1 jaar € 16,99 € 22,99

Prijzen per 1 januari 2025 inclusief btw