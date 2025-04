Websites en e-mailservers gehost door Strato zijn mogelijk onbereikbaar - update

Verschillende gebruikers melden dat hostingprovider Strato in Nederland te maken heeft met een storing. Daardoor zouden websites en e-maildiensten die door Strato worden gehost niet bereikbaar zijn via glasvezelverbindingen van in ieder geval KPN, Simyo en Delta.

De storing zou al sinds vrijdagavond bezig zijn, blijkt uit meldingen van klanten op onder meer AlleStoringen en X. Volgens gebruikers spelen de problemen bij glasvezelverbindingen van KPN, Simyo en Delta. Klanten van deze providers hebben mogelijk niet langer toegang tot e-maildiensten en websites die door servers van Strato worden gehost, waaronder de website van het hostingbedrijf zelf. Via andere providers, waaronder Odido, lijken er vooralsnog geen problemen te spelen. Ook speelt de storing waarschijnlijk enkel in Nederland, omdat verschillende gebruikers melden dat de problemen met een vpn kunnen worden verholpen. Strato heeft nog niets bekendgemaakt over de storing.

Update, zondag: KPN meldt dat de storing inmiddels is opgelost. KPN en Strato hebben nog geen oorzaak voor de problemen bekendgemaakt.