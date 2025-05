TransIP verhoogt prijzen van diensten tot 25 procent

De Nederlandse webhoster TransIP verhoogt de prijzen van veel van zijn diensten. Voor nieuwe klanten gelden de nieuwe prijzen meteen, voor bestaande klanten gaan de prijsverhogingen over anderhalve maand in.

De nieuwe prijzen gelden voor bestaande klanten vanaf 1 januari. Uit de tarievenlijst blijkt dat de prijzen in sommige gevallen met tientallen procenten omhoog gaan. Zo gaat de registratie van een .nl-domein van 11,99 euro naar 14,99 euro. Dat is een stijging van rond de 25 procent.

TransIP zegt dat de wijziging nodig is vanwege gestegen kosten. "Een flink aantal van onze leveranciers heeft in 2024 hun prijzen aangepast of een prijsverhoging aangekondigd voor 2025. Daarnaast zijn ook andere operationele kosten zoals personeelskosten en kantoorkosten gestegen. Deze kostenstijgingen hebben we verdeeld over onze producten, met als doel de maandelijkse impact voor al onze klanten zoveel mogelijk te beperken."