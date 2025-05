SIDN: .nl-domeinen mogen vanaf oktober niet meer via proxy worden geregistreerd

Nederlandse domeinen mogen vanaf oktober van dit jaar niet meer via een proxy worden geregistreerd. Domeinbeheerder SIDN verandert daarvoor de voorwaarden voor .nl. Volgens SIDN werden gegevens van particulieren al niet meer aan WhoIS gegeven.

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland past de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders per 1 oktober van dit jaar aan. Vanaf dan is het niet meer mogelijk een privacy- of proxydienst te gebruiken bij het registreren van een .nl-domein. Ook registrars en resellers mogen niet meer optreden als de officiële domeinnaamhouder.

Proxydiensten werden meestal afgesloten door particuliere domeineigenaren die daarmee hun gegevens wilden verbergen in de Whois-registratie. Een proxydienst of reseller kan in dat geval een domeinnaam voor een klein bedrag registreren namens een klant, met de naam en adresgegevens van de dienst in plaats van de klant zelf. Ook zijn er veel registrars die die taak op zich nemen.

Volgens SIDN is er 'geen noodzaak meer' voor beheerders om zo'n proxydienst te gebruiken. "Bij een particuliere domeinnaamregistratie laten wij de genoemde registratiegegevens al sinds 2010 niet meer publiek zien", schrijft de stichting. Die wijst daarnaast op de opt-outregeling. Die is er voor klanten die een zwaarwegende reden hebben om hun gegevens alsnog te verbergen. Voor andere redenen die niet onder de opt-outregeling vallen, zijn er andere opties om een domein te registreren, zegt SIDN. Zo kunnen beheerders tijdelijk de gegevens van een registrar aanvragen, maar geen nameservers aan een domein koppelen zodat dat nog niet actief is.

SIDN zegt dat de beleidswijziging nodig is vanwege het toenemende misbruik van .nl-domeinen. "In de praktijk zien we dat domeinnamen die geregistreerd worden met malafide intenties, relatief vaak op naam van een privacy- of proxydienstverlener worden geregistreerd", zegt de stichting. "Dit hindert het effectief optreden tegen misbruik van domeinnamen."

De regels gelden vanaf oktober voor iedereen, maar SIDN zegt 'niet per die datum direct de nieuwe regel ten opzichte van bestaande registraties te gaan handhaven'. Bij vermoedens van misbruik worden proxydiensten of registrars daarop aangesproken.