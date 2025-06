SIDN begint bètatest met RDAP als vervanger voor Whois op .nl-domeinen

De Stichting Domeinregistratie Nederland voert een bètatest uit met het Registration Data Access Protocol voor .nl-domeinen. RDAP is een vervanging voor Whois, dat naar verwachting in de toekomst wordt uitgefaseerd.

De SIDN zegt dat ze in de afgelopen jaren al heeft geëxperimenteerd met RDAP voor de .amsterdam- en .politie-tld's. "Voor het .nl-domein maken we binnenkort RDAP beschikbaar als bètaversie", schrijft de beheerder van het .nl-domein. "Als de feedback goed is, dan zal dit de basis vormen voor verdere ontwikkelingen op RDAP voor de .nl-zone." Eerder deze week zou dat proces voor het eerst live zijn gezet. De SIDN zegt dat ze 'zojuist de laatste hand heeft gelegd aan de implementatie'.

Met de implementatie van het Registration Data Access Protocol wil de SIDN voorsorteren op een mogelijke vervanging van het Whois-protocol. Dat is op dit moment de leidende standaard waarmee registratie-informatie over websites kan worden opgevraagd, maar volgens de SIDN is er een grote kans dat Whois rond 2025 langzaam wordt uitgefaseerd. De Icann wil tegen die tijd namelijk RDAP verplichten voor generieke topleveldomeinen. Whois wordt vanaf dat moment niet langer verplicht zoals nu, al blijft het protocol wel te gebruiken.

Beheerders van landdomeinen, zoals de SIDN dat is voor .nl, vallen niet onder de Icann-verplichting. Desondanks denkt de SIDN dat Whois op termijn zal verdwijnen, omdat grote registry's dat niet meer zullen ondersteunen. De stichting wil voorsorteren op dat moment door nu al met RDAP te testen.

Registry's moeten voor de overgang hun domeinregistratiesystemen ombouwen naar een RDAP-systeem. Dat doet de SIDN nu al met zijn eigen Whois-systeem. Volgens de SIDN heeft RDAP diverse voordelen boven Whois, zoals het feit dat registergegevens met een publieke api te benaderen zijn en dat data in json-formaat kan worden opgehaald. Bovendien heeft RDAP de mogelijkheid om gegevens alleen na een inlog op te vragen. Dat voorkomt spam en is meer in lijn met de AVG.