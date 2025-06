Fractal breidt distributienetwerk uit met Warbout Distributie

Fractal Design breidt zijn distributienetwerk van onder meer van behuizingen uit middels een overeenkomst met Warbout Distributie. Dat zou de verkrijgbaarheid van producten van het Zweedse merk moeten verbeteren.

Warbout Distributie gaat de distributie doen vanaf woensdag, zegt het bedrijf. De leveringen van onder meer producten van be quiet! en Zalman lopen al via dat bedrijf. De distributie in de Benelux haperde de afgelopen jaren af en toe, waardoor met name behuizingen niet altijd goed leverbaar waren. Het distributienetwerk wordt niet overgenomen door Warbout, maar uitgebreid.

Het Zweedse Fractal Design is marktleider in Nederland op gebied van behuizingen. In de Pricewatch komt het bedrijf uit op een marktaandeel van rond 16 procent, op de voet gevolgd door NZXT met 13 procent en Lian Li met 11 procent. Het Zweedse bedrijf rekent erop dat met de wisseling zijn producten voortaan consistent goed verkrijgbaar zullen zijn in de Benelux. Tweakers reviewde onlangs de Fractal Design North; die kast is momenteel in de Pricewatch vrijwel onverkrijgbaar.

Update 1 februari 12.45: verduidelijkt dat Warbout de distributie niet overneemt, maar dat Fractal het distributienetwerk met de overeenkomst uitbreidt.