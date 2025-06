Functie om pakket te volgen in Gmail is in Benelux beschikbaar

De functie om een pakket te volgen in Googles e-maildienst Gmail is beschikbaar in Nederland en België. De functie kwam enkele maanden geleden uit in de VS. Intussen kunnen ook gebruikers in Nederland en België de functie inschakelen.

De optie is te vinden in de instellingen van de mailbox in de Gmail-app, meldt Androidworld. De functie staat standaard uit. Ook in de iOS-app is de optie te vinden onder Privacy van Gegevens in de Instellingen. Het is onbekend wanneer Google de optie precies heeft toegevoegd aan de app in de Benelux.

De maildienst haalt de informatie op uit track-and-tracecodes die in mails staan en geeft op basis daarvan de status weer van de bezorging. Die informatie staat vervolgens in de inbox meteen onder de mail, zodat gebruikers die de mail zoeken snel kunnen zien wanneer het pakketje volgens schema bezorgd wordt.

In de Nederlandstalige functie staat dat Google 'de trackingcodes deelt met bezorgdiensten'. De functie werkt doordat Google de mails scant op de trackingcodes en op de achtergrond de status daarvan ophaalt en bijhoudt, om dat als status weer te geven boven de e-mail.