SIDN: Nederlandse phishingsites waren in 2021 gemiddeld 19 uur online

De gemiddelde levensduur van Nederlandse phishingsites of .nl-websites met malware bedroeg in 2021 19 uur. Dat schrijft de SIDN in zijn jaarrapport. In 2020 was de gemiddelde levensduur 22 uur en in 2019 waren dergelijke sites gemiddeld 30 uur in de lucht.

Volgens de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland is het .nl-domein één van de veiligste topleveldomeinnamen ter wereld. De SIDN verwijst naar een Europese studie van begin 2022 en een onderzoek van scamadviser. Om dat zo te houden neemt de stichting naar eigen zeggen verschillende maatregelen. Een ervan is het zogenaamde programma abuse204.nl waarin samengewerkt wordt met hostingproviers en registrars om .nl-phishingsites of Nederlandse websites die malware bevatten, zo snel als mogelijk te detecteren en in sommige gevallen offline te halen. Dit resulteerde vorig jaar volgens de SIDN in een gemiddelde levensduur van .nl-phishingsites, en Nederlandse websites met malware, van 19 uur.

De stichting schrijft in zijn jaarverslag ook dat het op 31 december 2021 6.232.829 geregistreerde .nl-domeinnamen telde, dat waren er 120.729 meer dan op dezelfde dag in 2020. ‘Hoewel het .nl-domein in 2021 minder hard groeide dan het jaar ervoor, was het aantal nieuwe .nl-domeinregistraties boven verwachting’, klinkt het. In 2021 waren er 896.236 nieuwe registraties van .nl-domeinnamen tegenover 775.507 opheffingen.

2021 was overigens een bijzonder jaar voor de Nederlandse .nl-topleveldomeinnaam want die bestond toen 35 jaar. Op 25 april 1986 registreerde Piet Beertema de topleveldomeinnaam en op 1 mei 1986 registreerde het Nederlandse Centrum voor Wiskunde en Informatica de eerste .nl-domeinnaam: cwi.nl. Tweakers interviewde Piet Beertema naar aanleiding van de 35e verjaardag van dit feit.