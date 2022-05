Op 25 april 1986 registreerde een systeembeheerder van het Mathematisch Centrum, inmiddels het Centrum Wiskunde & Informatica, de allereerste .nl-domeinnaam. Dit was een bijzonder moment, want het ging om het eerste actieve landendomein buiten de VS. Bovendien legde de systeembeheerder daarmee de basis voor de aansluiting van EUnet op het Amerikaanse NSFnet. Met die eerste open transatlantische internetverbinding, die op 17 november 1988 werd gerealiseerd, had Nederland dankzij het CWI opnieuw een primeur. De systeembeheerder is Piet Beertema en zondag is het 35 jaar geleden dat hij de registratie van .nl voor elkaar kreeg. De inmiddels 77-jarige Beertema zit niet stil: ter gelegenheid van het jubileum van .nl, heeft hij een actie opgezet om de stichting Free a Girl te steunen met donaties. Deze stichting strijdt tegen commerciële seksuele exploitatie van kinderen. Ook werkt hij zijn website godfatherof.nl nog altijd bij. Wij spraken Beertema over 35 jaar .nl.

U bent zo nauw betrokken geweest bij het begin van internet in Nederland. Hoe kijkt u tegen het huidige internet?