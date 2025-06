Nederland werd 35 jaar geleden aangesloten op internet

Nederland werd 35 jaar geleden, op 17 november 1988, als eerste land in Europa aangesloten op het 'publieke' internet. Het Centrum Wiskunde & Informatica maakt op die dag verbinding met het Nsfnet, dat een van de fundamenten van het hedendaagse internet zou worden.

Piet Beertema. Bron: CWI

Op 17 november 1988 ontving systeembeheerder Piet Beertema een e-mail van de National Science Foundation: het CWI zou toegang hebben gekregen tot het academische computernetwerk, dat tot dusver alleen in de Verenigde Staten en Canada toegankelijk was. CWI-collega Steven Pemberton logde vervolgens in op een systeem in New York, waarmee de eerste trans-Atlantische internetverbinding tot stand kwam, zo meldt het instituut.

De Amerikaanse Pemberton zegt over deze gebeurtenis: "Zodoende was ik een van de eerste personen in Europa op het publieke internet. Achteraf gezien was het tot stand brengen van die eerste verbinding een historisch moment, iets wat we toen nog niet beseften.”

Hij zou in de decennia daarna aan meerdere belangrijke internetprojecten werken, waaronder de ontwikkeling van HTML en CSS. Ook Beertema zou een grote impact op de ontwikkeling van het internet hebben, onder meer door de .nl-domeinnaam te registreren, wat mogelijk was door zijn contacten binnen Darpa. Tweakers sprak in 2021 met Beertema over de opkomst van het .nl-domein en in 2015 met het toenmalig IT-hoofd bij CWI en oprichter van EUnet Teus Hagen over deze periode.