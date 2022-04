Aantal .nl-domeinnamen nam in 2021 met 119.000 toe

In 2021 nam het aantal .nl-domeinnamen netto met 119.000 toe. Dat is minder dan in het jaar daarvoor, toen er een toename was van 206.000 .nl-domeinnamen. De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland noemt het aantal alsnog 'beter dan verwacht'.

In totaal kwamen er in 2021 900.000 .nl-domeinnamen bij, maar werden er ook 781.000 domeinnamen opgeheven. In het jaar daarvoor werden er 1.040.000 .nl-domeinnamen geregistreerd en waren er 788.000 opheffingen. SIDN meldt dat de stichting had verwacht dat veel ondernemers die tijdens de eerste lockdown van 2020 uit noodzaak online gingen, na een jaar hun domeinnamen alweer opgezegd zouden hebben. Dit bleek minder dan verwacht het geval te zijn.

In totaal telde .nl aan het eind van 2021 6,23 miljoen domeinnamen. Op basis van de statistieken van SIDN werden de meeste domeinen aan het begin van het jaar geregistreerd. Rond juni ging het aantal domeinnamen in Nederland netto in de min, maar aan het eind van het jaar zat er weer een stijging in de cijfers. Aan het begin van 2021 waren er 3,42 miljoen domeinen met dnssec-beveiliging, aan het eind waren dat er 3,56 miljoen.