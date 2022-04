Sony start verspreiding van Android 12-upgrade voor Xperia 1 III en 5 III

Sony is gestart met de verspreiding van de Android 12-upgrade voor de Xperia 1 III- en Xperia 5 III-telefoons. Deze upgrade krijgt onder meer een verbeterde screenshotfunctie. Voor zover bekend hebben alleen Russische gebruikers de upgrade al kunnen installeren.

De fabrikant heeft een informatiepagina over de Android 12-upgrade online gezet, waarin de nieuwe functies worden besproken. In het artikel geeft Sony nog niet aan welke telefoons de update krijgen. Volgens XDA Developers krijgen de Xperia 1 III en 5 III eerst de update, specifiek de XQ-BC72- en XQ-BQ72-modellen. Dit zouden Aziatische dualsim-toestellen zijn, waarbij Russische gebruikers het eerst de upgrade kunnen installeren. Wanneer andere gebruikers de upgrade krijgen, en of ook andere toestellen geüpgraded kunnen worden, is nog niet duidelijk.

Android 12-functies die de gebruikers volgens Sony kunnen verwachten, zijn bijvoorbeeld de 'rollende screenshot' functie waarbij de telefoon automatisch kan doorscrollen om een langer screenshot te maken. Ook is er een verbeterde modus voor bediening met één hand, is er een Extra Dim-modus die de helderheid verder terugschroeft dan voorheen mogelijk was, en krijgen de telefoon een indicator voor wanneer de microfoon of camera wordt gebruikt.

Sony kondigde beide telefoons vorig jaar april aan. De smartphones hebben een 120Hz-scherm, al is de Xperia 5 III met een 6,1"-scherm wel iets compacter dan het 1 III-model, met een 6,5"-oledscherm.

Sony Xperia 1 III