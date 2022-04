Sony Mobile kondigt over twee weken nieuwe smartphone aan

Sony Mobile heeft gezegd dat het over twee weken een nieuwe smartphone aankondigt. De Japanse fabrikant heeft tot nu toe dit jaar geen nieuw model uitgebracht in Europa. Het ligt voor de hand dat het gaat om een opvolger van de Xperia 1 II van vorig jaar.

Het digitale evenement is gepland voor 14 april om half tien 's ochtends, laat Sony weten. Er komt een livestream op YouTube. Daarmee is de aankondiging van de Japanse fabrikant later dan doorgaans gebruikelijk is. Sony kondigde in de afgelopen jaren zijn nieuwe modellen steevast in februari aan. Dit jaar vond telecombeurs MWC niet plaats in februari in Barcelona en dat is de gelegenheid die Sony meestal gebruikt voor aankondigingen.

Het ligt voor de hand dat het gaat om een opvolger van de Xperia 1 II. Die telefoon met 4k-oledscherm kwam bijna een jaar geleden uit. Wellicht komt er ook een opvolger van de goedkopere Xperia 10 II, die eveneens vorig voorjaar op de markt verscheen. Renders van de 'Xperia 10 III' verschenen in januari online.

Sony bracht nog geen nieuwe modellen uit in Europa, maar het heeft in de VS wel de Xperia Pro uitgebracht, een variant van de Xperia 1 II met HDMI-input om te worden verbonden met een camera en zo te worden gebruikt als cameramonitor.