Casio brengt G-Shock-smartwatch met gps en Wear OS uit

Casio brengt een G-Shock-smartwatch met Wear OS uit. De GSW-H1000 is extra stevig en kan tot tweehonderd meter onder water nog functioneren. Het is de eerste G-Shock-smartwatch met een kleurenscherm.

De GSW-H1000 heeft een dikke body waarvan Casio zegt dat die extra stevig is. Daarmee zou de smartwatch ook geschikt zijn voor extremere sporten, zoals surfen en snowboarden. Het horloge heeft een achterkant en een behuizing van titanium, met afmetingen van 65,6x56,3x19,55mm en een gewicht van 103 gram. Het scherm is volgens Casio extra dik, waardoor het horloge dieper onder water kan worden gebruikt, tot maximaal tweehonderd meter.

De GSW-H1000 draait op Wear OS, het besturingssysteem voor wearables van Google. Dat wordt getoond op een kleuren-lcd van 1,2" in doorsnee met 360x360 pixels. Het scherm kan ook functioneren als monochroom always-on-display. De accu zou in de kleurenmodus ongeveer anderhalve dag meegaan en in modi waarbij een bespaarstand is ingeschakeld, tot maximaal een maand.

De smartwatch heeft gps aan boord en werkt met Bluetooth 4.2 Low Energy. Er zitten ook Wi-Fi 802.11 b/g/n en een microfoon op het apparaat. Het is niet bekend wanneer het horloge in Nederland uitkomt. In het Verenigd Koninkrijk staat het op de website voor omgerekend ongeveer 700 euro.