Samsung zegt fysieke deelname aan telecombeurs MWC af

Smartphonemaker Samsung zal er niet bij zijn tijdens de fysieke versie van telecombeurs Mobile World Congress. De beurs staat nog altijd op de planning, hoewel veel van de grote exposanten hebben afgezegd.

MWC 2019

Samsung is er wel bij tijdens de online versie van de beurs, meldt het Zuid-Koreaanse Business Standard. De fabrikant zegt 'de gezondheid en veiligheid van personeel en partners' voorop te willen stellen en vanwege de voortdurende coronapandemie de beurs af te zeggen.

Samsung is niet de eerste die afzegt. Netwerkbedrijf Ericsson zegde de deelname als eerste af. Daarna volgden onder meer Nokia, Sony, Facebook, Cisco, British Telecom en Oracle met hun afzeggingen. Ook Google komt niet.

De beurs moet volgende maand plaatsvinden in de Spaanse stad Barcelona. Hij staat gepland van 28 juni tot en met 1 juli. De beurs vindt doorgaans plaats in februari, maar de organisatie verplaatste hem naar juni in de hoop dat de pandemie tegen die tijd voldoende onder controle zou zijn. De bedoeling is dat er 50.000 bezoekers naar de beurs komen.

De organisatie zegt dat de beurs nog altijd doorgaat. Vorig jaar zou de telecombeurs in februari plaatsvinden, maar het werd de eerste grote beurs die niet doorging vanwege de coronapandemie. In 2019 waren er meer dan 100.000 bezoekers op de beurs. In februari vond GSM Shanghai al fysiek plaats. Daar waren 17.500 bezoekers bij. Veel andere techbeurzen, waaronder in juni de E3 en de Computex, gaan niet fysiek door.