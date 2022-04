Organisatie wil gamescom in augustus als deels fysiek evenement laten doorgaan

De organisatie van de gamescom wil de gamebeurs eind augustus houden als deels fysiek en deels online evenement. Spelers moeten weer welkom zijn in de beurshallen in de Duitse stad Keulen om zelf nieuwe games te spelen.

De organisatie gaat de hygiëneregels afstemmen met de Duitse autoriteiten, blijkt op de site. De bedoeling is dat alleen 'superfans' van bepaalde games op de beursvloer games komen spelen. Bovendien gaat het in de rij staan digitaal, claimt de organisatie. Hoe dat precies werkt, is momenteel nog niet duidelijk. Ook kunnen vertegenwoordigers van bedrijven samenkomen op de beursvloer.

Voor andere gamers is de rest van het evenement, inclusief livestreams en events, digitaal. De bedoeling is om de beurs te laten plaatsvinden van 25 tot 29 augustus. De versie van vorig jaar was alleen digitaal vanwege het verbod op grote evenementen in Duitsland door de coronapandemie.

De gamescom is niet de enige fysieke techbeurs die in de planning staat. GSMA wil zijn telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona eind juni ook fysiek laten doorgaan; ook daar zou het samenkomen met maatregelen veilig moeten verlopen. MWC is geen beurs voor consumenten en of de beurs echt doorgaat, is niet zeker. Diverse grote exposanten hebben al gezegd niet te willen komen vanwege risico's voor hun medewerkers wegens de pandemie.