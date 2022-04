Tesla stopt 'op korte termijn' met assemblage auto's in Tilburg

Automaker Tesla stopt met de assemblage van de Model X en Model S in Tilburg. Daarbij verliezen 96 mensen hun baan, zo schrijft Het Financieele Dagblad. Tesla zou zich meer willen richten op een grote fabriek in de Duitse hoofdstad Berlijn.

De medewerkers hebben het donderdag te horen gekregen, meldt Het Financieele Dagblad. Vakbond FNV bevestigt het ontslag tegen de krant. In de fabriek kwamen de Model S en Model X in onderdelen aan, waarna ze in de fabriek in elkaar gezet werden. Tesla deed dat in Tilburg voor een belastingvoordeel. De fabriek heeft een capaciteit van 350 modellen per dag, maar vorig jaar in het hele jaar zou Tesla in Nederland 586 exemplaren van de Model S en Model X hebben verkocht.

Tesla zou de fabriek willen sluiten, omdat het zich meer wil richten op zijn fabriek in Berlijn, waar het de Model Y produceert en op termijn ook de Model 3 van de band wil laten rollen; dat zijn de twee nieuwere modellen van de automaker.

In Tilburg zit naast de fabriek ook nog een servicecenter en een magazijn voor onderdelen, waar in totaal 350 mensen werken en die wel lijken te blijven bestaan. Tesla heeft nog niet gereageerd op het bericht van de zakelijke krant.