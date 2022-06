Tesla start terugroepactie voor Model X- en Model S-voertuigen met 8GB-eMMC's

Tesla start een terugroepactie voor bepaalde Model S- en Model X-auto's. Het gaat daarbij om voertuigen die 8GB-eMMC-chips gebruiken in de Media Control Unit, die vervangen zullen worden voor 64GB-varianten. De terugroepactie geldt ook in Nederland.

Tesla meldt op zijn website dat het bedrijf de opslagchips van auto's in kwestie preventief gaat vervangen, ook wanneer deze chips niet defect zijn. Het gaat om Model S- en Model X-voertuigen die voor maart 2018 zijn geproduceerd; modellen die in of na maart 2018 zijn geproduceerd, gebruiken geen 8GB-chips en vallen dus niet onder de terugroepactie, meldt het bedrijf. Gebruikers kunnen hun Vehicle Identification Number invoeren op een losse Tesla-webpagina om na te kijken of hun voertuig onder de terugroepactie valt. Tesla zal eigenaren van dergelijke auto's zelf benaderen 'zodra de vervangende onderdelen beschikbaar zijn'.

Gebruikers worden daarnaast aangeraden om hun voertuig te updaten naar softwareversie 2020.48.12. Met die update blijven de achteruitrijcamera's en richtingaanwijzers werken wanneer de eMMC-chip is versleten. Ook worden de bedieningselementen voor het ontwasemen en ontdooien van de voorruit vanaf die softwareversie automatisch ingesteld op 'auto' en wordt de temperatuur van het interieur standaard ingesteld op 22 graden Celsius.

Bij de terugroepactie komt volgens Tesla een korte reparatie kijken, waarbij de huidige 8GB-chips worden vervangen voor grotere 64GB-varianten. De fabrikant stelt dat de reparatie ongeveer 75 minuten duurt bij de Tesla Model S. Het bedrijf noemt een reparatieduur van 90 minuten voor de Model X. Gebruikers die eerder hebben betaald voor het vervangen van een 8GB-chip, komen volgens Tesla 'onder bepaalde voorwaarden' in aanmerking voor een vergoeding. De Tesla-eigenaren op wie dat van toepassing is, zullen daarover eind maart benaderd worden, schrijft het bedrijf.

De problemen omtrent de 8GB-eMMC-chips kwamen in 2019 al aan het licht. Er worden te veel logbestanden naar de chips geschreven, terwijl deze hier vanwege hun beperkte capaciteit en lees- en schrijfcycli niet voor geschikt zijn. Dit kan voor slijtage zorgen. Ook is de firmware van Tesla in de afgelopen jaren groter geworden, wat de slijtage zou kunnen versnellen. Volgens de fabrikant heeft het probleem geen invloed op de basale rijfuncties. "Het niet goed functioneren van de eMMC vormt geen risico voor de rijeigenschappen van het voertuig en heeft bijvoorbeeld geen effect op het acceleratie-, rem- of stuurgedrag", aldus Tesla.

De autofabrikant stelde vorig jaar al dat het versleten eMMC-chips kosteloos zou repareren, ook buiten de garantieperiode van dergelijke auto's. Het bedrijf deed dat toen alleen wanneer de geheugenchip daadwerkelijk defect was. Tesla komt daar op terug en meldt nu dus dat het de chips gratis en uit voorzorg gaat vervangen, ook wanneer deze nog geen kenmerken van slijtage vertonen.