IKEA gaat ASUS Republic of Gamers-meubels vanaf oktober wereldwijd verkopen

IKEA start vanaf oktober met de wereldwijde verkoop van zijn gamingmeubels. Het bedrijf maakt deze meubels in samenwerking met ASUS en brengt ze uit in de Republic of Gamers-serie. De meubels zijn vorige week al uitgebracht in China.

IKEA meldt in een persbericht dat het bedrijf 'vanaf oktober 2021' begint met wereldwijde verkopen van de reeks gamingmeubels. De meubelfabrikant maakte vorig jaar al bekend dat het met ASUS samenwerkte voor het maken van ROG-meubels. IKEA maakte toen al bekend dat het meubilair aanvankelijk alleen in China zouden verschijnen en in oktober uit zouden komen in 'andere landen'.

Het bedrijf bevestigde toen nog niet in welke landen de producten concreet zouden verschijnen. Zo was het onduidelijk of de ROG-meubelstukken ook naar Europese landen als Nederland en België zouden komen. Het lijkt er dus op dat dit wél het geval is. Het gamingmeubilair komt in mei al naar IKEA-filialen in Japan.

De IKEA ROG-meubels zijn sinds 29 januari al te koop bij IKEA China. Het bedrijf bracht daar 'meer dan dertig' verschillende producten uit, waaronder verschillende bureau's, bureaustoelen en kastjes, die worden uitgebracht onder verschillende modelnamen waarin het woord 'spel' wordt verwerkt. De retailgigant komt ook met gamingaccessoires, zoals een headsetstandaard, muisbungee, muismatten en kussens. Het bedrijf toont ook een ringlamp met geïntegreerd telefoonstandaard.

Enkele IKEA ROG-accessoires