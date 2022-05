IKEA brengt eerste ASUS Republic of Gamers-meubels uit in China

IKEA heeft zijn eerste 'gamingmeubels' uitgebracht in China. Het retailbedrijf ontwierp deze meubelstukken in samenwerking met ASUS en brengt ze uit in de Republic of Gamers-serie. Het is nog niet bekend of en wanneer het meubilair in de Benelux uitkomt.

De ROG-meubels worden op de website van IKEA China voorzien van een 'For Gamer'-stempel. Onder de producten valt onder andere een Uppspel-bureau, dat in de hoogte verstelbaar is en extra ruimte voor kabelmanagement heeft. Het bureau is daarnaast in verschillende groottes beschikbaar, met een vanafprijs van omgerekend 487 euro voor een 140cm-variant. Het is niet duidelijk wat het product in Europa zou kosten. De fabrikant toont ook een simpeler zwart bureau, met rode accenten en een Utespelare-bureau met achterkant van gaas. IKEA claimt dat dit bedoeld is voor luchtcirculatie wanneer gebruikers hun pc onder het bureau plaatsen. Dit bureau is 160cm breed en kost omgerekend 77 euro.

Het Uppspel-bureau, de goedkopere Huvudspelare en de Utespelare met achterkant van gaas

IKEA toont ook verschillende Uppspel-kastjes en -accessoires, die bij het gelijknamige zit/sta-bureau horen. Hieronder vallen een ladekast op wielen, die voor 77 euro beschikbaar komt. IKEA komt daarnaast met een Uppspel-wandkast voor omgerekend 64 euro. Deze heeft een ophangbord aan de binnenkant, die voorzien kunnen worden van haakjes om bijvoorbeeld koptelefoons of controllers op te hangen. Dit ophangbord komt ook los verkrijgbaar voor omgerekend 19 euro. IKEA verkoopt daarnaast losse led-strips, die aan de achterkant van de Uppspel-wandkast bevestigd kunnen worden.

De verschillende IKEA ROG Uppspel-kastjes

Het Zweedse bedrijf komt verder met enkele bureaustoelen. Het meubelbedrijf toont de Matchspel, die is voorzien van een rugleuning van gaas met ingebouwde curve voor lendesteun. Deze curve is echter niet verstelbaar. De Matchspel kost omgerekend zo'n 128 euro. Daarnaast verschijnt een Utespelare, die meer weg heeft van een racingstoel en omgerekend 90 euro kost, en een minder verstelbare Huvudspelare met achterkant van gaas voor 38 euro.

Van links naar rechts: de Matchspel in zwart en wit, de Utespelare en de Huvudspelare

Het assortiment bevat daarnaast enkele accessoires, waaronder een ringlamp met geïntegreerde telefoonhouder, die in China omgerekend zo'n 32 euro kost. IKEA komt ook met een PC-standaard met wielen. De meubelfabrikant brengt verder met een muisbungee, headsetstandaard, muismatten, kussens en andere accessoires uit.

IKEA kondigde zijn samenwerking met ASUS in september aan. De twee bedrijven maakten toen al bekend dat de producten aanvankelijk bedoeld zouden zijn voor de Chinese markt. Wel meldde IKEA toen dat de producten in oktober zouden verschijnen in andere landen. Of de ROG-meubels dan ook in de Benelux verschijnen, is niet bekend.

Enkele IKEA ROG-accessoires