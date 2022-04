IKEA werkt met Asus Republic of Gamers aan meubels voor gamers

IKEA gaat een serie van dertig producten uitbrengen gericht op gamers. De Zweedse keten werkt daarvoor samen met Republic of Gamers, het gamemerk van Asus. De producten komen in februari uit in China en volgen in oktober in meer landen.

Volgens de aankondiging gaat het om een serie van betaalbare meubels en accessoires voor gamers. Hoewel IKEA het aantal van dertig producten noemt, wordt niet duidelijk gemaakt waar het precies om gaat. De gamingproducten worden ontwikkeld door de twee bedrijven in Shanghai en zijn aanvankelijk bedoeld voor de Chinese markt.

Ontwerpers van IKEA en ROG hebben als start van het project verschillende workshops gevolgd en daarbij zijn ook professionele gamers en gameliefhebbers betrokken geweest. De inzichten daaruit zouden duidelijk moeten maken welke behoeften games hebben wat betreft meubels en toebehoren.

Vanaf februari 2021 moeten de eerste producten die voortkomen uit de samenwerking te koop zijn in China. In oktober dat jaar zal de nieuwe productlijn naar meer landen komen, maar of Nederland en België daar ook bij zitten, is niet bekend.

IKEA maakte in 2018 al duidelijk dat het interesse had in de markt voor gamemeubels. Het bedrijf ontwierp toen een prototype van een Ubik-stoel: een op maat gemaakte ergonomische stoel voor gamers.