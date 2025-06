IKEA neemt juridische stappen tegen horrorgame die zich afspeelt in meubelzaak

De ontwikkelaar achter indiehorrorgame The Store Is Closed heeft in een brief van advocaten van IKEA de opdracht gekregen om visuele overeenkomsten met de meubelzaak uit de game te verwijderen. Het spel zou inbreuk maken op het handelsmerk van het Zweedse bedrijf.

The Store Is Closed is een nog niet uitgebrachte horrorgame waarin de speler moet zien te overleven in een onheilspellende 'oneindige meubelzaak'. Zowel het succesvolle Kickstarter-project als de bijbehorende Steam-pagina bevatten geen referenties naar IKEA. Desalniettemin weet Kotaku te melden dat de overeenkomsten met IKEA volgens het Zweedse bedrijf te groot zijn. "Uw game bevat een blauw en geel logo met een Scandinavische naam voorop de winkel, een blauw, vierkant gebouw, gele shirts met verticale strepen identiek aan het uniform van IKEA-personeel, een grijs pad dat door de winkel loopt, meubels die op IKEA-meubelen lijken en productbeschrijvingen die op IKEA-plakkaten lijken", zo kreeg de ontwikkelaar te horen.

In een statement aan Kotaku zegt IKEA gevleid te zijn dat het merk als inspiratie voor een game diende, maar dat het bedrijf op moet letten dat 'de IKEA-handelsmerken niet verkeerd toegepast worden'. De ontwikkelaar meldt tegenover het medium dat hij begrip heeft voor de verzoeken van de meubelgigant en dat hij aanpassingen aan de game gaat doorvoeren. Wel benadrukt hij dat er onder meer 'generieke assets' voor de meubels in de game gebruikt zijn. Iedereen kan deze ingamemodellen aanschaffen en zouden niets met de meubelzaak te maken hebben.

Het is overigens niet voor het eerst dat het bekende meubelmerk als inspiratie voor een videogame dient. De bouwgame Höme Improvisåtion laat gebruikers IKEA-achtige meubels bouwen, al laat het spel afgezien van de ogenschijnlijk Scandinavische schrijfwijze van de naam letterlijke referenties naar het Zweedse merk achterwege. De Russische shooter Escape From Tarkov is iets minder subtiel met de verwijzing naar IKEA; een deel van de map Interchange bestaat uit een meubelzaak die IDEA genoemd wordt. Voor zover bekend heeft IKEA geen rechtszaken tegen andere gameontwikkelaars aangespannen.