IKEA brengt in september eigen 'gamingmeubels' uit in Brännboll-collectie

IKEA komt dit jaar met een nieuwe collectie 'meubels voor gamers'. Met de Brännboll-collectie doet de meubelgigant dat voor het eerst zelf. IKEA bracht eerder al een collectie gamingmeubels uit, maar deed dat toen in samenwerking met ASUS ROG.

De IKEA Brännboll-collectie bestaat uit twintig meubelstukken. Daaronder vallen bijvoorbeeld stoelen, bureaus, opslagproducten en accessoires. De meubels zijn volgens IKEA bedoeld voor gebruik tijdens het gamen. Ze moeten daarbuiten echter ook 'mooi in het interieur passen', zonder donkere gamingontwerpen en met neutrale en felle kleuren, claimt het bedrijf.

IKEA noemt verschillende Brännboll-meubels, waaronder een bureau dat in een staande kast is verwerkt. Daarin zitten een opvouwbaar bureaublad, ruimte voor een desktop-pc en ingebouwde kabelmanagementstukken. Het bedrijf komt ook voor het eerst met een opblaasbare stoel. De retailgigant probeerde dat eerder al, maar die eerdere pogingen mislukten. De fabrikant komt verder met kastjes voor aan de muur, een soort opslagkastje met geïntegreerde Skadis-prikborden op wielen en zijtafeltjes.

Het is niet voor het eerst dat IKEA met gamingmeubels komt. De fabrikant introduceerde in 2021 zijn eerste gamingcollectie. IKEA deed dat toen samen met ASUS Republic of Gamers. De nieuwe collectie verschijnt volgens het bedrijf in september. De producten komen dan wereldwijd beschikbaar. IKEA deelt nog geen adviesprijzen voor de verschillende meubels.