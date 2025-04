'Tesla ontslaat tien procent van personeel'

Tesla gaat wereldwijd 'meer dan tien procent' van zijn personeel ontslaan. Dat schrijft ceo Elon Musk in een e-mail aan werknemers van de EV-fabrikant. Er gingen eerder al geruchten rond over een naderende ontslagronde, vanwege teruglopende verkoopcijfers.

Om het bedrijf voor te bereiden op de 'volgende groeifase' is het belangrijk om kosten te besparen en de productiviteit te verhogen, schrijft Musk in de betreffende e-mail aan personeelsleden, melden Electrek en persbureau Reuters. Het personeelsbestand van Tesla wordt geschat op rond 140.000 werknemers, op basis van cijfers van eind 2023. Dat zou betekenen dat er minstens 14.000 mensen worden ontslagen. Het is niet bekend om welke functiegroepen het gaat en in welke regio's de ontslagronde plaatsvindt.

Tesla maakte begin april bekend dat het in het eerste kwartaal 20 procent minder auto's leverde dan in het laatste kwartaal van 2023. Voornamelijk de Cybertruck, het laatste EV-model van de fabrikant, zou niet zo goed verkopen als gehoopt. Ook heeft Tesla te maken met een steeds grotere concurrentie, doordat Chinese autofabrikanten fors goedkopere elektrische auto's op de markt brengen. Tesla zou zijn komende goedkopere EV bovendien hebben geannuleerd, wat het lastiger maakt om nieuwe klanten aan te trekken.