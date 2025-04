'Google Pixel 9 en Pixel Fold 2 krijgen SOS-functie via satellietverbinding'

De Google Pixel 9 en de opvolger van de Pixel Fold krijgen mogelijk een SOS-functie om noodsignalen via satellietcommunicatie te versturen. De dienst wordt naar verluidt in eerste instantie alleen aangeboden door T-Mobile, in samenwerking met SpaceX.

De SOS-functie zou net als Emergency SOS van Apple een reeks vragen stellen aan gebruikers om een noodsituatie in kaart te brengen, schrijft Kamila Wojciechowska van Android Authority. Zo zou het toestel onder meer vragen wat er gebeurd is, hoeveel mensen er betrokken zijn, of er sprake is van brand en om welk voertuig het gaat. Vervolgens kan een bericht naar de hulpdiensten gestuurd worden om hulp te krijgen. Bellen zou niet mogelijk zijn via de SOS-functie. Wel is het mogelijk om vooraf ingestelde noodcontacten met een bericht op de hoogte te stellen.

Er gaan al enige tijd geruchten rond over de komst van de SOS-satellietfunctie naar Android, nadat er verwijzigingen naar de functie werden gevonden in een update van het besturingssysteem. Er was toen nog niets bekend over de beschikbaarheid ervan. Volgens Android Authority komt de functie in elk geval naar de Pixel 9 en Pixel Fold 2. Het is niet zeker dat de noodsatellietfunctie ook naar andere Android-toestellen komt. Evenmin is bekend in welke landen de functie wordt uitgebracht. Apple bracht eind 2022 een soortgelijke functie uit in de Verenigde Staten, Canada en enkele Europese landen. Emergency SOS is sinds maart 2023 ook beschikbaar in de Benelux.