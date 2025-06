Apple: Emergency SOS via satelliet is deze maand beschikbaar in VS en Canada

Amerikaanse en Canadese iPhone 14-gebruikers zullen later deze maand gebruik kunnen maken van de Apple-dienst waarmee noodberichten via satellietcommunicatie verzonden kunnen worden. Apple heeft 450 miljoen dollar geïnvesteerd om de infrastructuur draaiende te krijgen.

Het merendeel van dat geld werd overgemaakt naar Globalstar, een Amerikaans satellietbedrijf dat zal samenwerken met Apple om Emergency SOS via satelliet mogelijk te maken. Globalstar zal dat geld gebruiken om de werking van zijn 24 satellieten en zijn netwerk van grondstations te verbeteren. Globalstar heeft volgens Apple meer dan 300 medewerkers in dienst die aan de Apple-dienst zullen werken.

Globalstar maakt voor de dienst gebruik van 24 satellieten die in een lage aardbaan vliegen, met een snelheid van ongeveer 25.600km/u. Als een satelliet een bericht ontvangt van een iPhone 14-gebruiker, stuurt die de inhoud van dat bericht door naar een grondstation waar het bericht wordt doorgestuurd naar hulpdiensten.

Apple introduceerde de iPhone 14 en 14 Pro in september van dit jaar. De iPhone 14-modellen krijgen een manier om noodberichten te sturen via satellietcommunicatie: Emergency SOS via Satellite. Dat werkt alleen in de VS en Canada en werkt door de telefoon via de software richting een communicatiesatelliet te richten. Dat is nodig om een grote antenne te vervangen. Vervolgens is het mogelijk om een noodbericht te sturen met vooraf aangeklikte opties. Via het grondstation en eventueel een callcenter komt de oproep bij nooddiensten terecht. Het sturen van een bericht duurt tussen de vijftien seconden en een paar minuten. De functie werkt met een extra abonnement, dat voor iPhone 14-eigenaren de eerste twee jaar kosteloos is. Wat de prijs daarna zal zijn, is onbekend.