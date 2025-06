Bloomberg: volgende Apple Watch Ultra kan berichten sturen via satelliet

De volgende versie van de Apple Watch Ultra kan berichten sturen via satellietcommunicatie, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. Er is nu wel ondersteuning voor het sturen van een noodsignaal, maar niet voor reguliere communicatie.

Het sturen van reguliere berichten via satellieten kan al wel met recente iPhones en zou nu ook uitkomen voor de Apple Watch Ultra, meldt Bloomberg. Daardoor hoeven avonturiers niet langer een iPhone bij zich te dragen om contact te houden met mensen om hen heen. De functie werkt net als op iPhones via de dienst van Globalstar.

De functie zou zitten in de Watch Ultra 3, die volgend jaar zou moeten uitkomen. Of en wanneer de functie ook naar goedkopere varianten van de Apple Watch zou komen, vermeldt Bloomberg niet. De auteur, Mark Gurman, staat al jaren bekend om zijn correcte informatie over onaangekondigde producten en diensten van Apple.

