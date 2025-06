Homey kondigt Energy Dongle voor P1-meters en Energy-tab voor app aan

Athom Homey kondigt de Energy Dongle aan voor het uitlezen van energiemeters op basis van de P1-standaard. Het apparaatje kost 39 euro en kan naar verwachting vanaf maart 2025 geleverd worden. De Energy Dongle is compatibel met Homey Pro's vanaf 2023 en met Homey Cloud.

De dongel werkt via wifi en kan aangesloten worden op Europese slimme meters op basis van de P1-standaard. De Energy Dongle beschikt over een ingebouwde P1-splitter, zodat er ook een P1-output beschikbaar blijft. Homey noemt als voorbeeld het aansluiten van zowel een dongel als een EV-laadpaal met load balancing. Gebruikers kunnen met de dongel live hun energieverbruik aflezen en die gegevens integreren in het Homey-smarthomeplatform. Bij release worden Homey Pro-stations van 2023 ondersteund, als ook gratis- en premiumgebruikers van Homey Cloud.

Verder kondigt Homey een nieuw Energy-tabblad voor de app aan. Dit onderdeel is nu als publieke bèta te testen voor alle gebruikers van de app. Gebruikers kunnen hiermee inzicht krijgen in energie-, gas- en eventueel watergebruik. De functie werkt met het Homey-smarthomeplatform, evenals met de slimme meters Tibber Pulse en Homewizard P1, in dat laatste geval alleen lokaal. Voor het eerste kwartaal van volgend jaar belooft het van oorsprong Nederlandse bedrijf een update met ondersteuning voor dynamische prijzen en daaraan gekoppelde automatiseringsopties voor Flow.