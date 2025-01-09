34 Belgen werden aangeklaagd vanwege niet laten plaatsen slimme meter

De Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius is in 2024 tegen 34 Belgen een rechtszaak gestart omdat zij geen gehoor gaven aan het verzoek om een digitale meter te installeren. Naar 37.000 mensen werden aangetekende brieven gestuurd.

Fluvius en zijn dochterbedrijven installeerden in 2024 ruim een miljoen digitale meters voor elektriciteit en gas, die automatisch verbruiksgegevens doorgeven. De bedoeling is dat halverwege 2029 alle analoge meters in Vlaanderen vervangen zijn. Lang niet iedereen gaf vorig jaar echter gehoor aan het verzoek om deze meters te laten installeren, blijkt uit cijfers die De Tijd bij Fluvius opvroeg. Die mensen kregen vervolgens een aangetekende brief.

Wie na herhaaldelijk aandringen geen toegang verleent om de digitale meter te installeren, riskeert juridische stappen. In 34 gevallen leidde dat tot een rechtszaak, waaruit al drie vonnissen zijn gekomen. Deze drie mensen werden veroordeeld tot het binnenlaten van de installateur. Desnoods worden daarvoor een deurwaarder en slotenmaker ingeschakeld. De veroordeelde Belgen draaien ook op voor de gerechtskosten die Fluvius maakt.

Voordat het tot een rechtszaak komt, neemt Fluvius nog andere juridische stappen. 181 mensen kregen een ingebrekestelling van de juridische dienst van Fluvius, waarvoor 285 euro wordt gerekend. Wordt er dan nog geen toegang verleend, dan nemen de advocaten van Fluvius het over. Zij verstuurden vorig jaar nog eens 73 ingebrekestellingen, waarbij de kosten tot 308 euro oplopen. Pas als dan nog niet gereageerd wordt, volgt een rechtszaak.

Volgens De Tijd proberen vooral de mensen met zonnepanelen op het dak de installatie van digitale meters uit te stellen. Zij hebben vaak nog een analoge meter, die een terugdraaiende teller heeft. Daardoor is het mogelijk om in de zomer zonnestroom aan het net te leveren, waarna dezelfde hoeveelheid 's avonds of in de wintermaanden weer kosteloos ervan kan worden afgenomen. Met een digitale meter is dat niet meer mogelijk. Veel Vlamingen hopen daarom de komst van de digitale meter zo lang mogelijk uit te stellen.

Update 14:22: In de kop stond dat de mensen aangeklaagd werden omdat ze de slimme meter niet vervangen. Dat klopt niet. Ze zijn aangeklaagd omdat ze hem niet willen laten plaatsen. De kop is daarop aangepast.