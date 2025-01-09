34 Belgen werden aangeklaagd vanwege niet laten plaatsen slimme meter

De Vlaamse distributienetbeheerder Fluvius is in 2024 tegen 34 Belgen een rechtszaak gestart omdat zij geen gehoor gaven aan het verzoek om een digitale meter te installeren. Naar 37.000 mensen werden aangetekende brieven gestuurd.

Fluvius en zijn dochterbedrijven installeerden in 2024 ruim een miljoen digitale meters voor elektriciteit en gas, die automatisch verbruiksgegevens doorgeven. De bedoeling is dat halverwege 2029 alle analoge meters in Vlaanderen vervangen zijn. Lang niet iedereen gaf vorig jaar echter gehoor aan het verzoek om deze meters te laten installeren, blijkt uit cijfers die De Tijd bij Fluvius opvroeg. Die mensen kregen vervolgens een aangetekende brief.

Wie na herhaaldelijk aandringen geen toegang verleent om de digitale meter te installeren, riskeert juridische stappen. In 34 gevallen leidde dat tot een rechtszaak, waaruit al drie vonnissen zijn gekomen. Deze drie mensen werden veroordeeld tot het binnenlaten van de installateur. Desnoods worden daarvoor een deurwaarder en slotenmaker ingeschakeld. De veroordeelde Belgen draaien ook op voor de gerechtskosten die Fluvius maakt.

Voordat het tot een rechtszaak komt, neemt Fluvius nog andere juridische stappen. 181 mensen kregen een ingebrekestelling van de juridische dienst van Fluvius, waarvoor 285 euro wordt gerekend. Wordt er dan nog geen toegang verleend, dan nemen de advocaten van Fluvius het over. Zij verstuurden vorig jaar nog eens 73 ingebrekestellingen, waarbij de kosten tot 308 euro oplopen. Pas als dan nog niet gereageerd wordt, volgt een rechtszaak.

Volgens De Tijd proberen vooral de mensen met zonnepanelen op het dak de installatie van digitale meters uit te stellen. Zij hebben vaak nog een analoge meter, die een terugdraaiende teller heeft. Daardoor is het mogelijk om in de zomer zonnestroom aan het net te leveren, waarna dezelfde hoeveelheid 's avonds of in de wintermaanden weer kosteloos ervan kan worden afgenomen. Met een digitale meter is dat niet meer mogelijk. Veel Vlamingen hopen daarom de komst van de digitale meter zo lang mogelijk uit te stellen.

Update 14:22: In de kop stond dat de mensen aangeklaagd werden omdat ze de slimme meter niet vervangen. Dat klopt niet. Ze zijn aangeklaagd omdat ze hem niet willen laten plaatsen. De kop is daarop aangepast.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 09-01-2025 11:28
312 • submitter: jordy-maes

09-01-2025 • 11:28

312

Submitter: jordy-maes

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Reacties (308)

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Tyrian 9 januari 2025 13:29
In Nederland mag je de slimme meter weigeren. Maar de netbeheerder mag je dan wel verplichten tot het accepteren van een nieuwe, "domme" digitale energiemeter met aparte telwerken voor stroomafname en teruglevering. Deze meter heeft geen zendmodule dus zul je zelf je meterstanden moeten doorgeven. Deze mag je niet weigeren omdat er geen privacybezwaren zijn. Dus het blijven salderen op de meter gaat er dan uit. Ik vermoed dat iedereen die in Nederland een slimme meter heeft geweigerd binnenkort een verzoek krijgt voor installatie van een dergelijke "domme" digitale meter, dus voordat de salderingsregeling wordt afgeschaft.
Steyn_E @Tyrian9 januari 2025 17:12
Dat zal wel moeten, anders is er sprake van rechtsongelijkheid. Zelfs nu is daar eigenlijk al sprake van gezien de terugleverkosten die gerekend worden. Ben benieuwd of iemand daar een energiemaatschappij eens mee voor de rechter sleept.
kimborntobewild @Steyn_E10 januari 2025 04:43
Dat zal wel moeten, anders is er sprake van rechtsongelijkheid.
Precies, rechtsongelijkheid. Dus iedereen juist verplicht terug naar de analoge meter!
Penthouse @kimborntobewild21 januari 2025 11:31
Inderdaad.
kimborntobewild @Tyrian10 januari 2025 04:45
Deze mag je niet weigeren omdat er geen privacybezwaren zijn.
Dat geloof ik niet.
Stemmachines (zonder zendmodule) bleken ook op afstand uitleesbaar.
rdfeij @Tyrian13 januari 2025 16:41
Overigens heeft deze domme digitale meter ook geen mogelijkheid voor piek en dal meer omdat het signaal daarvoor (grotendeels) ook niet meer beschikbaar is. Dat kan alleen nog met een slimme meter omdat die tijdsynchronisatie heeft.
Verwijderd 9 januari 2025 11:33
Ik ken persoonlijk niemand die happy is met die dingen.
Mijn ouders kregen zo'n ding door de strot gedrukt (hebben geen zonnepanelen ofzo) en mochten bij de volgende jaar-afrekening 1200 euro meer betalen als voorheen.
De "strijd" met de energietoko woedt onverminderd voort want ze worden gewoon genaaid. En iemand van 82 heeft geen idee hoe en wat en waarom, ziet alleen "we betaalden altijd ongeveer zo en zo veel nu ineens 1200 ballen meer????".

Context toegevoegd want er wordt een partij gespeculeerd (sorry, had ik meteen moeten doen):
- Mijn ouders zijn complete digibeten. Hebben geen computer of smartphones en snappen geen zak van electronica. Het meest geavanceerde is hun TV. Dat snappen ze nog (ook geen smart-TV dus).
- Ze hebben een huurwoning (een groot flat).
- Gestookt wordt met hout-pellets. De verwarming is CV.
- Ze wonen er al 32 jaar en de prijsverhogingen waren altijd "natuurlijk en verklaarbaar" (tot nu toe dus)
- Patroon: de bovenste vijf verdiepingen zijn het meest de lul (pardon de term). Van de onderste 7 horen we weinig tot geen klachten (bewoner-avond waar iedereen z'n zegje kon doen).
- Hoe hoger de verdieping, hoe groter de afwijking / hoe hoger de meerkosten waren.
- Er klopt duidelijk iets niet met de techniek.
- De "huisbaas" wil er niets van weten. Die oudjes moeten hun snavel houden en niet zeuren.
- De energieleverancier (ik weet niet wie dat is) wil ook van niets weten.
- Burocratie en onwil van het hoogste niveau. Verschrikkelijk.
- Flatbewoners zijn bijna allemaal oude mensen zoals mijn ouders. Zonder hulp (een mondige zoon/dochter etc.) is het kaasie voor de huisbaas en energieboer.

Veel reacties hier zijn van mensen die technische know-how hebben en zulke nieuwe meters uit die blikwinkel interessant vinden. Is niet te vergelijken met "normale mensen" (en dat zijn véruit de meeste).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 9 januari 2025 18:58]

lenwar
@Verwijderd9 januari 2025 12:12
Je kunt het apparaat gewoon laten ijken… Alleen zijn de kosten voor jou als het apparaat toch goed bleek. (En dat is vrij prijzig).

https://www.stedin.net/kl...il-mijn-meter-laten-ijken

Ik kan me dus niet voorstellen dat je erg veel gesteggel kan hebben hierover.
Als je het 100% zeker weet, gewoon laten ijken en klaar.

Hoe weet je zeker dat die oude meter goed was?


Edit: als je een andere stroomleverancier hebt in je regio, moet je die natuurlijk aanspreken 😊

[Reactie gewijzigd door lenwar op 9 januari 2025 12:13]

cdman19800 @lenwar9 januari 2025 15:41
Het gaat hem natuurlijk om het piekverbruik die moeilijk uit te leggen is aan oude mensen.
lenwar
@cdman198009 januari 2025 16:35
De kwestie is dat er 1200 euro per jaar 'meer' verbruikt wordt. Dat is een hele boel stroom. Dat is niet eventjes wat pieken die er tussendoor zijn geschoten.

Volgens zotteke is er 1200 per jaar bijgekomen sinds de nieuwe meter. Kan toeval zijn. Maar gezien de leeftijd van het huishouden, is het onwaarschijnlijk dat er spontaan heel erg anders verbruik is. Ook is het volgens mij onwaarschijnlijk dat een huishouden ineens 1200 per jaar mee kwijt is door gestegen energieprijzen.

Er zijn denk ik vier opties:

1. De oude meter was stuk en nu betalen ze hun echte verbruik
2. Er wordt sinds de nieuwe meter veel meer stroom verbruikt (Onwaarschijnlijk, want een huishouden veranderd normaal gezien niet spontaan van verbruik van 1200 euro per jaar 'meer' of 'minder')
3. De energieprijzen zijn spontaan heel hoog geworden voor dit huishouden. (Onwaarschijnlijk, maar dat zou makkelijk te zien moeten zijn op de fakturen)
4. De nieuwe meter is stuk.

3 is het minst waarschijnlijk, want dit is vast uitgezocht.
Als het inderdaad waar is, dat er nu 1200 euro per jaar meer betaald wordt, dan is, denk ik, optie 1 het meest waarschijnlijke, maar als zotteke zeker is van optie 4, dan moet 'ie de strijd niet aan gaan, dan moet 'ie het apparaat laten ijken, zoals ik aangaf. Gewoon probleemoplossend werken.
Riddle007 @lenwar10 januari 2025 10:03
Het hangt ook af waar de ouders van zotteke wonen. Want in België betaal je wel degelijk voor piekverbruik (berekend aan de hand van het verbruik over een kwartier). Concreet betaal je ongeveer per kW ongeveer 50-60€ per jaar afhankelijk van de regio. Mensen zonder digitale meter betalen hier een vaste vergoeding voor die overeen komt met 2,5kW aangezien het piekverbruik niet berekend kan worden. Als dat nu mensen zijn die af en toe tegelijk, een kookvuur, oven, wasmachine, droogkast, elektrische boiler hebben draaien (dan maak ik nog de assumptie dat ze geen elektrische auto hebben en thuis laden). dan kan dat gerust zijn dat die op een bepaald moment 20kW verbruiken. Dat zou dan neer komen op 875-1050€ meerkost.

Dus ja, in België is het perfect mogelijk dat je door het plaatsen van een digitale meter een pak meer betaald zonder dat je iets aan je verbruik veranderd hebt. Maar dat is ook bewust omdat Fluvius (beheersmaatschappij van het elektriciteitsnetwerk) wil vermijden dat we in België in dezelfde situatie komen als bepaalde regio's in Nederland waar het netwerk te weinig capaciteit heeft. Dit kan alleen door zowel te investeren in dat netwerk, en ook de bevolking af te leren om alle grootverbruikers in parallel te gebruiken, maar vooral om te vermijden dat mensen hun elektrische auto's opladen aan 22kW terwijl ze aan het koken zijn. Load balancing wodt cruciaal om de kosten te drukken...
lenwar
@Riddle00710 januari 2025 11:01
Oh wow...
Daar had ik geen idee van.

In Nederland betalen we gewoon plat per kWh. Maar in België betaal je dus 'ook' meer als je een hogere piekbelasting hebt, dus blijkbaar om te stimuleren dat je niet je vaatwasser, wasdroger en wasmachine tegelijkertijd aan zet.

Dan snap ik de opmerkingen over dat piektarief.
Riddle007 @lenwar10 januari 2025 20:30
In België was dat ook zo tot een paar jaar geleden. Maar door de opkomst van de Elektrische auto (in België iets later dan in Nederland) en het zien welke problemen er in Nederland aan het ontstaan was zijn ze hier naar oplossingen beginnen zoeken en hebben ze de distributienettarieven veranderd. Die zijn nu opgesplitst in een deel gebaseerd puur op verbruik en een deel gebaseerd op het piekverbruik van de afgelopen maand. Kort door de bocht nemen ze dan voor de jaarafrekening het gemiddelde van de piekbelastingen van de afgelopen 12 maanden en vermenigvuldigen ze dat met een getal tussen de 50 en 60€ (het is iets complexer in de realiteit maar het komt daar ongeveer op neer).

Voor mensen met een Thuisbatterij loont het dan ook om deze niet te configureren voor maximaal eigen verbruik maar voor piekafvlakking. Zo hoef je niet zo hard actief na te denken over je verbruik.
kimborntobewild @lenwar10 januari 2025 04:34
Je kunt het apparaat gewoon laten ijken…
Dat is dus helemaal niet zo gewoon, want je moet er zelf (flink) voor betalen, zoals je al aangaf.
De fabrikanten horen natuurlijk zélf de apparatuur te ijken!
lenwar
@kimborntobewild10 januari 2025 06:43
Dat doen ze ook. (De fabrikant dus).

Je moet er alleen voor betalen als het inderdaad blijkt dat die meter wel goed is. Anders betaald je stroomleverancier.

zotteke is er zeker van dat die meter niet goed is. (Kan gebeuren… Het is een apparaat, en apparaten kunnen stuk zijn.) Als zotteke echt zo zeker is, dan is er toch geen probleem? Dan creëert hij dus bewijslast op een manier die de stroomleverancier accepteert, en wordt alles geregeld.
Nu is er ‘strijd’ en een hoop gedoe door die meter. Z’n ouders betalen nu 1200 euro per jaar teveel. (Als dat dus klopt. Dat kan alleen bewezen worden door dat apparaat te laten ijken, maar in plaats van dat te doen, wordt er alleen geklaagd en strijd gevoerd…)
kimborntobewild @lenwar24 januari 2025 09:05
Een politieagent moet zijn snelheidsmeetapparatuur verplicht elk jaar laten ijken. Lijkt me een goed idee dat dat ook voor digitale meters moet gaan gelden.
lenwar
@kimborntobewild24 januari 2025 09:59
Nou ja. Liever niet. Dat kost klauwen met geld. En dat geld gaat uiteindelijk door ons betaald worden.

Als je zeker weet dat je meter kapot is, kun je dat dus gewoon bewijzen met zo'n ijkrapport en kost het je zelf niks. Alleen de energiemaatschappij. Als al die meters ieder jaar geijkt moeten worden (een ijking kost makkelijk 300-500 euro), dan gaat hem dat niet worden natuurlijk.

Maar heb je daar een bron van, van die jaarlijkse ijkingen van de meetapparatuur van de politie? Ik hoor het wel is gezegd worden, maar ik heb er nooit wat van kunnen vinden.
https://wetten.overheid.nl/BWBR0046949/2022-07-21
Ik kan wel vinden dat fabrikanten een theoretische verklaring moet kunnen afleggen dat ze minimaal 2 jaar 'precies' blijven enzovoorts, en dat het NMI is belast met de controles op de meetapparatuur. Maar ik vind nergens dat het NMI ieder jaar ieder apparaat moet controleren om ze geldig te laten zijn.

(n.b. Ik zeg dus niet dat het niet klopt, maar ik kan er nergens wat van vinden)

[Reactie gewijzigd door lenwar op 24 januari 2025 09:59]

mphilipp @Verwijderd9 januari 2025 12:11
Ik denk dat een groot deel van de aversie tegen de 'slimme meters' (er is nl niets slims aan) komt omdat er (in Nederland iig) een partij is geweest die inderdaad echt niet klopte. Daar waren problemen mee en de energiemaatschappij toont zich dan niet van zijn flexibele kant en je moet daar maanden voor zeuren. Ik meen dat er ook een onderzoek is geweest van een universiteit en die constateerde ook dat er gewoon een inherent probleem zat in een bepaalde serie of merk/type meter. Die zijn volgens mij inmiddels vervangen. Schaar het onder aanloopproblemen. Het zal wel hetzelfde zijn als met de modems van een internetprovider: ze willen die dingen zo goedkoop mogelijk laten maken, dus is de kans aanwezig dat je een probleemding hebt. Maar die problemen hebben de krant gehaald en dan heb je altijd een categorie mensen die dat dan helemaal niet meer willen om die reden.
Wat ook wel zal meespelen is dat sommige mensen het idee hebben dat men de klanten nu kan bespioneren. Nouja...dat zal wel. Ik geloof daar niet zo in.
denkster @mphilipp9 januari 2025 22:28
De 'smart meter' is niet 'slim'.
Smart is een goed Nederlands woord, het betekent verdriet..
mphilipp @denkster9 januari 2025 23:39
Wie heeft het over smart?
kimborntobewild @mphilipp10 januari 2025 04:32
Schaar het onder aanloopproblemen.
Ik zou dat geen aanloopproblemen noemen, maar criminele laksheid.
Wat ook wel zal meespelen is dat sommige mensen het idee hebben dat men de klanten nu kan bespioneren. Nouja...dat zal wel.
Ook een lakse houding. Je kan er donder opzeggen dat de klant bespioneerd wordt.

Als ik opeens méér of minder water of stroom gebruik (om maar een voorbeeld te geven), krijg ik bij de meteropgave opeens ongewenste vragen van het waterbedrijf waaróm ik meer of minder heb gebruikt, met privacy-gevoelige vragen zoals: of ik vaker plantjes water ben gaan geven in de tuin, e.d.
Daar hebben ze geen ruk mee te maken! Maar het geeft wel aan dat 'de industrie' er nog steeds niet mee zit om je privacy aan te tasten.
mphilipp @kimborntobewild10 januari 2025 13:16
Ja, zo kun je het ook uitleggen. Als iemand ineens (veel) meer water verbuikt, kan er sprake zijn van een lekkage. En als iemand dat niet in de gaten heeft, is het wel fijn om daarop geattendeerd te worden.

Als je alles op die manier draait en uitlegt, is niets goed. Je hoeft die vragen niet te beantwoorden of vul zomaar wat in. Wat maakt het uit? En dat je meer water verbruikt hebt, kunnen ze ook wel zonder 'slimme' meter zien. Dus wat is je punt precies.
kimborntobewild @mphilipp24 januari 2025 08:53
Je hoeft die vragen niet te beantwoorden of vul zomaar wat in. Wat maakt het uit?
Je moet die vragen wel degelijk beantwoorden, anders kom je niet verder in het proces, en kan je de stand simpelweg niet doorgeven. Nu kan je nog als alternatief bellen (wat je dus beltegoed kost), maar het is een kwestie van tijd dat dat ook niet meer kan (of in elk geval duurder is).
"Vul zomaar wat in": Wat ik aangaf, is dat ze iets van je willen weten wat ze niks aangaat, wat je privacy aantast. Of je nu wel of niet de waarheid invult (wat niet eens mogelijk was, want je kon geen open antwoord geven), doet niks af aan dat gegeven. Ik ben trouwens netjes opgevoed, en wil helemaal niet liegen. Zou ook raar zijn als je wordt gedwongen te liegen.
Hun webmaster kan in luttele minuten een optie 'Gaat u niks aan' toevoegen aan het webformulier. Laat ze dat maar doen.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 24 januari 2025 08:55]

BruceLee @Verwijderd9 januari 2025 11:55
Meter klopt prima hier kan je ook makkelijk zelf monitoren met zonnepanelen teruglevering en een p1 meter. Dan hebben ze wss toch een nieuw apparaat of een electrisch kacheltje gekocht omdat het gas duur was en dan jaaa wij weten van niks. Want zulke verschillen zijn er niet zomaar.
Fiander @BruceLee9 januari 2025 13:00
Uit
https://www.energievergel...tot-3-keer-hoger-verbruik
Steekproef
De problemen met de slimme meters worden veroorzaakt door gebrekkige kwaliteit. Zo blijkt uit een steekproef van 1,3 miljoen gasmeters dat er bijna 30.000 exemplaren moesten worden vervangen. Ook worden er jaarlijks tienduizenden elektriciteitsmeters afgekeurd.

De universiteit van Twente constateerde onlangs dat bij 4 van de 24 meters er geen garantie kan worden gegeven dat de eindafrekening van de energieleverancier klopt. Er wordt niet genoemd om welke meters het gaat.

De meetproblemen van de slimme meters zitten hem met name in perioden waarin er sprake is van een laag gasverbruik of een piekverbruik in elektriciteit. De meters kunnen bijvoorbeeld het verbruik onder- of overschatten bij dimmers, vijverpompen en multimedia apparatuur.
30.000 op 1.3 miljoen is bijna 3 %
4 op 24 is bijna 20%

tja, jou aanname vs onderzoek van TU Twente.
Melkunie @Fiander9 januari 2025 13:56
Welk onderzoek van TU Twente? Want het 'artikel' linkt er zelf niet naar, maar laat ook nog eens in het midden waarom deze zijn vervangen, ook al wekken ze de suggestie dat deze dus alle 30.000 zijn vervangen doordat ze niet goed meten. Misschien zijn 29.999 hiervan vervangen omdat de locatie van de meterkast waarin ze zich bevonden zorgde voor te slecht bereik van de dataverbinding en hebben ze een versie geplaatst met een krachtigere internetmodule. Zo weten we het in ieder geval niet.

Enige onderzoek van TU Twente wat ik zo snel kan vinden komt uit 2017 met een publicatie van het onderzoek in 2016.
Energievergelijk schrijft er pas over in oktober, tijdens de hoogtijdagen van de energiecrisis. Maar zal vast niks met SEO, clicks en branding te maken hebben ;)
Alfredo @Melkunie9 januari 2025 15:16
De bron is deze doctoraatsthesis van Bas ten Have. Daarin test hij (onder andere) 24 slimme energiemeters waarvan er 4 foute resultaten geven (pagina 51).
Melkunie @Alfredo9 januari 2025 15:42
Thanks! Dat lijkt het deels te zijn inderdaad! Interessant, en zo te zien is hij er na zijn thesis op door gegaan :)

Ik zie nu dat ik bij het (her)schrijven van mijn vorige bericht uiteindelijk een stukje teveel heb weggehaald.
Dat hing er nog over dat de tekst van Energievergelijk wisselend spreekt over stroommeters, gasmeters en dan weer over stroommeters wat de boel ook niet echt duidelijk maakt.
  • 30.000 gasmeters zijn vervangen. Dit lijkt me los te staan van het onderzoek van Ten Have aangezien dat over stroommeters gaat. Zonder bron zou dit dus ook zomaar kunnen gaan over deze zaak van gasmeters met een iets te korte schroefdraad.
  • 4 van de 24 getestte typen stroommeters gaven foute resultaten (wat niet wil zeggen dat 4 op de 24 meters bij mensen thuis foute resultaten geven. Misschien zijn er van die 4 types maar 200 exemplaren geïnstalleerd, geen idee dus geen conclusie).
kimborntobewild @Melkunie10 januari 2025 04:24
4 van de 24 getestte typen stroommeters gaven foute resultaten (wat niet wil zeggen dat 4 op de 24 meters bij mensen thuis foute resultaten geven. Misschien zijn er van die 4 types maar 200 exemplaren geïnstalleerd, geen idee dus geen conclusie).
Het omgekeerde kan ook: nl. dat de 4 geteste typen in bijv. 80% van de huizen zijn geplaatst.
Anyway... zolang er ook maar één gebruikt niet-goed-werkend type in omloop is, is dat uiteraard volstrekt onacceptabel.
AJediIAm @Alfredo9 januari 2025 16:06
Wel even oppassen en de kleine sample size niet zomaar extrapoleren naar de gehele bevolking. Heel waardevol onderzoek als eye opener.
kimborntobewild @AJediIAm10 januari 2025 04:27
...niet zomaar extrapoleren naar de gehele bevolking.
Laat ik het zo zeggen:
Niemand uitgezonderd kan te maken hebben met een foute meter. Want ik begrijp dat er niet openbaar is gemaakt wélke meters fout zijn.
Mathijs Kok @Fiander9 januari 2025 14:04
4 op 24 is bijna 20%
Als ik de vervolgartikelen hierover in het NRC herinner, waren van die vier er twee gewoon helemaal stuk en de andere twee maten te weinig verbruik. Ook zijn er daarna hogere eisen gesteld en moeten meters voor installatie anders getest worden.
hoeksmarp @Fiander9 januari 2025 14:33
UT, UTwente, Universiteit Twente, University of Twente, maar niet TU Twente en ook niet Universiteit van Twente ;)

bron: www.utwente.nl
aikebah @hoeksmarp9 januari 2025 19:35
Voor de echt oude knarren is het gewoon nog altijd de teeee haaaa teee op z'n tukkers, maar daar ben ik een beetje te jong voor. In 2017 was het inderdaad al lang Universiteit Twente, toen ik begon in 1992 was het nog TU Twente, toen ik vertrok was het inmiddels Universiteit Twente.
hoeksmarp @aikebah9 januari 2025 19:37
Het THT logo is nog steeds te vinden op de deuren in de kelder van het hoofdgebouw 😁
Powerblast @Fiander9 januari 2025 15:02
Ik vraag me dan wel af wat de foutmarge is, want wordt bijvoorbeeld 1kwh per maand teveel ook al als fout gelezen gezien. Ok, het zou niet mogen maar dat verklaart natuurlijk geen 1200€ per jaar meer maar komt misschien wel zo uit het onderzoek. Ook manuele meters waren niet foutloos. Persoonlijk heb ik daar meer last mee gehad.
gfgw @Powerblast9 januari 2025 16:28
Manuele meters?
Powerblast @gfgw9 januari 2025 16:36
Die dat je zelf moet uitlezen/ niet digitale/mechanische
gfgw @Powerblast13 januari 2025 12:40
Ik heb een mechanische meter, maar die moet ik toch echt zelf uitlezen.
dannyvdmoo @Fiander9 januari 2025 20:12
klopt we wonen hier 7 jaar alle meters stedin al vernieuwd
nieuwbouwhuis
kimborntobewild @Fiander10 januari 2025 04:21
De universiteit van Twente constateerde onlangs dat bij 4 van de 24 meters er geen garantie kan worden gegeven dat de eindafrekening van de energieleverancier klopt. Er wordt niet genoemd om welke meters het gaat.
Lafaards.
koekroeck @Verwijderd9 januari 2025 11:41
Dan klopt er toch iets niet hoor. Mij maak je niet wijs dat hun energiefactuur ineens explodeert met 1200 euro.
dabronsg @koekroeck9 januari 2025 13:25
https://www.energievergel...tot-3-keer-hoger-verbruik

De slimme meters zijn niet allemaal zonder problemen. Ik weet niet of dit nu allemaal is opgelost maar ik weet wel dat je er niet zomaar vanuit kan gaan datr de nieuwe meter klopt en de oude meter niet meer klopte
Vlizzjeffrey @dabronsg9 januari 2025 15:06
Ik weet nog dat ik destijds de slimme meter zelfs mocht weigeren als ik wilde, omdat in die tijd bleek dat die slimme meters helemaal niet zo slim waren en veel meer gebruik registreerde dan daadwerkelijk werd verbruikt, ik heb hem dan ook geweigerd toen.

Hoorde ik wel verhalen van ja als je hem later toch verplicht moet hebben moet je hem zelf betalen, maar als ik hem zelf moet betalen dan is die toch van mij, en dan neem ik hem mee als ik verhuis, daar hebben ze toch ook niets aan?
koekroeck @dabronsg9 januari 2025 16:22
We zitten hier te spreken over digitale meters in Belgie...
dabronsg @koekroeck10 januari 2025 09:52
het maakt volgens mij niet uit waar je ze plaatst. Als ze verkeerd registreren gaat dat over de grens niet opeens goed. De grootste problemen zullen voor nieuw te plaatsen meters wel verholpen zijn, maar je weet niet hoe een nieuwe meter reageert op bijvoorbeeld LAN via de wandcontactdozen. Dit geeft behoorlijk ruis op de sinus en dat kan verstorend werken. Het is natuurlijk niet gezegd dat een ouderwetse ferrismeter hier beter mee om gaat.
Litanic @koekroeck9 januari 2025 11:51
Dit dus. Bij mijn oude woning kwam ineens aan het licht dat ik een gaslek (buiten net na de hoofdaansluiting) nadat een slimme meter met uurverbruik was geinstalleerd. Ik dacht zelf ook dat kan niet, dus er is iets mis en ja, een cv-installeteur ging op onderzoek en vond deze!

Als je kunt aantonen dat de meter niet deugt, dan heb je sowieso al een zaak tegen de netbeheerder, en wellicht voorpagina nieuws.
TD-er @Litanic9 januari 2025 14:50
[...]
Als je kunt aantonen dat de meter niet deugt, dan heb je sowieso al een zaak tegen de netbeheerder, en wellicht voorpagina nieuws.
Ik kan helaas uit ervaring vertellen dat je alsnog een hele lange adem moet hebben en engelengeduld, zelfs al is overduidelijk dat de meter niet (meer) werkt.
Bij ons had Enexis de verkeerde update gestuurd naar alle meters in de straat.
De hele meter deed dus niets meer (gelukkig nog wel stroom doorlaten) en moesten dus allemaal vervangen worden.
Ik had dit binnen een etmaal gemeld aan de netbeheerder.
Na ruim 2 weken werd de meter vervangen en toen begon de ellende.
Ze gaan dan namelijk 'schatten'.
Ik kon de exacte meterstanden laten zien tot 1 uur voor de fatale update, daar die gelogd waren.
Helaas hadden ze vanuit Enexis een compleet verkeerde meterstand doorgegeven, die ongeveer 5000 kWh ernaast zat over alle tellers.
Dit gebeurde in oktober '22 en pas in de zomer van '23 en heel veel mails en telefoontjes was het allemaal gecorrigeerd.

Ik vraag mij af of anderen in de straat ook zoveel gedoe hadden of het niet eens doorhadden als het mis zou zijn gegaan zoals bij mij.

Mijn ouders hadden een soortgelijk iets.
Die 'slimme' meter was niet langer in staat te communiceren en moest vervangen worden.
Toen kwam de netbeheerder met het verhaal dat er geen meterstanden waren opgenomen en bleek de energieleverancier al 3 jaar de meterstanden geschat te hebben.
Alsnog kregen ze een flinke naheffing, omdat de netbeheerder toen een geschat verbruik naar de energieleverancier had doorgegeven, dus zonder enige onderbouwing.
Dit terwijl ze helemaal geen onrealistisch geschat verbruik hadden betaald, zoals een jaar later bleek met de nieuwe meter.

Kortom, er gaat echt een hoop fout en door de complexiteit van de energierekening heeft men niet meer door of je teveel moet betalen of niet.
Zelfs bij de energiemaatschappijen snappen ze het niet meer als ik uitleg dat de verschillen niet eens technisch mogelijk zouden kunnen zijn in een bepaalde tijdspanne omdat de hoofdzekering het niet eens kan verwerken.
Naast het feit dus dat het best wel vaak voor komt dat 'slimme' meters weer vervangen moeten worden omdat er iets defect raakt. Zo zou een verkeerde update niet eens geaccepteerd mogen worden door een meter.
Litanic @TD-er9 januari 2025 16:39
Dat is erg vervelend om te horen en storingen heb ik zelf ook meegemaakt in de vorm van dat het geen standen meer doorgeeft. Gaf achteraf ook veel gedoe en ze gingen ook idd 'schatten' wat ik in de tussentijdse maanden aan verbruik zou moeten hebben.

Ik had het iets anders moeten verwoorden, want waar ik op doelde was dat je (uiteraard op een tweakers-manier met een geisoleerde testomgeving enzo) daadwerkelijk kunt aantonen dat ze sjoemelen met de cijfers, want dat is een big no-no en zijn ze de sjaak. Dan kun je ze onbetwist aan de schandpaal nagelen mocht hier een noemenswaardige afwijking in zitten.
Dennism @TD-er9 januari 2025 16:48
Mijn ouders hadden een soortgelijk iets.
Die 'slimme' meter was niet langer in staat te communiceren en moest vervangen worden.
Toen kwam de netbeheerder met het verhaal dat er geen meterstanden waren opgenomen en bleek de energieleverancier al 3 jaar de meterstanden geschat te hebben.
Alsnog kregen ze een flinke naheffing, omdat de netbeheerder toen een geschat verbruik naar de energieleverancier had doorgegeven, dus zonder enige onderbouwing.
Dit terwijl ze helemaal geen onrealistisch geschat verbruik hadden betaald, zoals een jaar later bleek met de nieuwe meter.
Volgens mij mag dat niet zomaar. Voor zover ik weet mag er wettelijk alleen geschat worden als er niet tijdig standen worden doorgegeven, en wanneer dat niet automatisch gebeurt, moet een leverancier eerst (schriftelijk, volgens mij brief of e-mail)vragen naar de standen voordat deze mag schatten.

Daarnaast is er voor zover ik weet, wanneer er geschat mag worden, daar een vooraf vastgestelde methodiek voor op basis van het standaard jaar verbruik met inachtname van de graaddagen tijdens de periode die geschat wordt. Ze mogen dus voor zover ik weet niet met een spreekwoordelijke 'natte duim in de lucht' even bepalen wat de rekening gaan worden.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 9 januari 2025 16:48]

david-v @koekroeck9 januari 2025 16:26
Dan klopt er toch iets niet hoor. Mij maak je niet wijs dat hun energiefactuur ineens explodeert met 1200 euro.
Het kan prima als je een nieuw contract hebt (weet je nog, de prijs van gas?) of een grote energie verbruiker zoals een EV. Juist me een digitale meter heb je veel meer inzicht in je verbruik, tot zelfs per uur uitlezen. Dit 1200 "ballen" probleem ligt denk ik niet aan de meter maar aan het verbruik of vernieuwde contract
Icekiller2k6 @koekroeck9 januari 2025 13:06
Kan uiteraard wel als ze acculamatieve verwarming hebben (aka elektrische radiatoren).. Deze verbruiken 's nachts stroom wanneer er geen zon is.. dus betalen daar gewoon 1 op 1 voor.. Als ze dan tevens geen apart injectie contract opgezet hebben, krijgen ze ook 0 cent voor hun stroom dat ze terug leveren.

Kan me dus perfect voorstellen in welke scenario het bovenstaande gebeurd.

[Reactie gewijzigd door Icekiller2k6 op 9 januari 2025 13:06]

koekroeck @Icekiller2k69 januari 2025 13:12
Ze hebben geen zonnepanelen... Dus het klopt gewoon niet.
-tom-562 @Verwijderd9 januari 2025 11:35
Ik ken niemand die niet happy is met die dingen.. Dus dat zegt niks. Mijn afgelezen verbruik is niet veranderd
Powerblast @-tom-5629 januari 2025 11:55
Same, ik ken ook niemand die enig verschil gemerkt heeft. Staat er bij mij al een 3tal jaar en merk dat ik juist veel bewuster naar energie verbruik kijk. Zo een gemak dat je die meterstanden niet meer manueel moet doorgeven.
Icekiller2k6 @Powerblast9 januari 2025 13:04
Sorry dat kan niet.
Iemand die zonnepanelen heeft en een digitale meter, dat heeft altijd gevolgen. Ook als ze een batterij installeren (langere terug verdientijd).

Enigste scenario waar er 'geen negatieve' gevolgen kunnen zijn is dat de zonnepanelen _na_ de digitale meter zijn geinstalleerd.

[Reactie gewijzigd door Icekiller2k6 op 9 januari 2025 13:05]

skelleniels @Icekiller2k69 januari 2025 13:13
Prosumentarief valt weg met digitale meter!
TomPé @Icekiller2k69 januari 2025 14:42
offtopic:
https://taaladvies.net/enigste-of-enige/
Powerblast @Icekiller2k69 januari 2025 14:53
Ik kan je standpunt volgen maar ik bestempel het wegvallen van het salderen niet als een issue dat door de slimme meter wordt veroorzaakt. Dat is waarschijnlijk wel de reden dat de meeste er zo tegen zijn maar dat wordt op zich niet door de meter veroorzaakt. Waar de meeste niet naar kijken is dat prosumententarief wegvalt en je betaalt krijgt voor je overproductie.

Dat brakke systeem had volgens mij zelfs zonder de slimme meter geen lang leven meer gehad want het staat volledig los van de realiteit. Met slimme meter zie je nu meer wat je op welk moment gebruikt en kun je tenminste sturen. Ik kijk bijvoorbeeld geregeld naar de piekwaarde om te zien om “mijn gevoel” dat toestellen niet al te veel gebruiken en tegelijkertijd kunnen draaien, wel klopt. In Belgie vormt dat een onderdeel van de factuur waar blijkbaar nog bijna niemand van wakker ligt want iedereen die ik spreek hoort het donderen. Daar op sturen heeft veel meer impact op je factuur.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 9 januari 2025 14:56]

onetime
@Powerblast12 januari 2025 00:29
Gebrek aan informatie / voorlichting door overheid / netbeheerder / energieleverancier.
Mortis__Rigor @Powerblast9 januari 2025 15:40
Het grote verschil is al dat vanaf de moment dat je een digitale teller hebt, je geen terugdraaiende teller meer hebt. Wij kunnen/moeten onze overschot van stroom aan een habbekats verkopen, terwijl met een analoge meter het net als een gratis batterij werd verbruikt.
Het tweede verschil is dat bij een digitale meter het capaciteitstarief wordt bepaald aan uw piek, terwijl bij een analoge meter dat vast staat op 2,5kW (wat het minimum is dat bij een digitale meter wordt toegepast).
ikweethetbeter @-tom-5629 januari 2025 11:55
Ik ken ze wel, mensen die veel liever een analoge meter hebben! Die hebben overigens allemaal een vast tarief voor langere periode en zonnepanelen.
mbbs1024 @-tom-5629 januari 2025 14:47
Ik ben er alvast erg happy mee, want de digitale meter bespaart me jaarlijks ongeveer 700 euro, omdat de prosumententax wegvalt, en ik nu een vergoeding krijg voor mijn overschot aan energie dat ik op het net zet.

De digitale teller laat me nu ook toe, om via Home Assistant, een aantal apparaten automatisch aan en uit te zetten op momenten dat er genoeg zonneproduktie is, waardoor ik meer eigen stroom ga gebruiken ipv deze af te nemen van het net.
Mijn zonnepanelen zijn nu op het punt gekomen dat ze zichzelf dubbel terugbetaald hebben.

Ik heb die meter dan ook zo snel mogelijk zelf aangevraagd.

[Reactie gewijzigd door mbbs1024 op 9 januari 2025 14:52]

Icekiller2k6 @mbbs102410 januari 2025 09:55
@mbbs1024 ik heb speciaal een kleine omvormer genomen voor proconsmententarief zo laag mogelijk te houden. En ook verschillende vlakken gelegd zodat ik vanaf 10 u tot 5 u mijn omvormer aftop....

[Reactie gewijzigd door Icekiller2k6 op 10 januari 2025 09:55]

Readymade @Verwijderd9 januari 2025 11:39
Ik ben persoonlijk wel blij met een digitale meter, maar ik heb wel geen zonnepanelen. Ik kan nu makkelijk mijn verbruik uitlezen en opvolgen in Home Assistant en in dashboards

Voor zover ik weet is er geen extra meerkost voor de digitale meter, zou het kunnen dat het verbruik van jouw ouders niet gewoon veel hoger lag of voordien of andere energie leverancier/contract?
FrederikVDN @Readymade9 januari 2025 12:22
Hey,

Ik heb geen digitale meter , maar gebruik wel een shelly EM3 in men meterkast , die op men fasen uitmeet.
Dit werkt al +2 jaar perfect in home Assistant , ik zie direct op mijn grondplan in HA( touchscherm 24'inch in de keuken) wat mijn actueel verbruik is in EUR. (Fase A,Fase B,Fase C), via yaml code naar template sensor

Nu mijn vraag is hoe je welk bedrag insteld per KWh wat het best benaderd bij men provider incl alle kosten, bij mij is dit nu 0.55c/KWh omdat dit het dichtste aanleunt met wat ik vind op internet.
Dit is vrij ruim denk ik maar als ergens de info kan halen die +- de perfectie benaderd zou nog beter zijn...
anpat @FrederikVDN9 januari 2025 13:12
Wij konden van onze leverancier uitgaan van de prijzen van Elia (ongeveer) en maandelijks komt dat idd overeen (ongeveer)
Link
bantoo @Verwijderd9 januari 2025 11:46
Mensen van 82 die zichzelf als incompetent presenteren hou je altijd. De stroom die binnenkomt moet door iemand betaald worden, hij heeft dus altijd gewoon te weinig betaald in het verleden.
penthadix @bantoo9 januari 2025 12:02
Hoeft natuurlijk niet, kan ook gewoon afgelopen langjarig contract geweest zijn en dan nieuwe contract met de hogere btw en extra belastingen.
sjongenelen @penthadix9 januari 2025 14:12
Precies. De prijzen zijn enorm gestegen (nl iig)
kujinshi @Verwijderd9 januari 2025 11:43
1200 euro meer, dan is er wat anders aan de hand. Bijvoorbeeld die oude meter liep stroef oid. Er van uitgaande dat de nieuwe meter goed aangeeft. Dan gaf de oude meter te weinig aan.

Dan hebben je ouders jaren lang te weinig betaald.
telenut @kujinshi9 januari 2025 13:02
of hun contract werd hernieuwd... als ze een vast hadden voor 3 jaar er voor, is 1200 euro meer echt niet zo veel. Prijs is gigantisch gestegen laatste jaren.
Scriptkid @kujinshi9 januari 2025 12:26
en dus zijn ze niet blij met de nieuwe neem ik aan dan :)
mjtdevries @kujinshi9 januari 2025 17:43
Er is bekend dat bepaalde nieuwe meters op een andere manier meten, waardoor je dan inderdaad veel hogere kosten kunt krijgen afhankelijk van je huis situatie. Dit terwijl je precies evenveel verbruikt als daarvoor.
Robbierut4 @Verwijderd9 januari 2025 11:44
Ik ken persoonlijk niemand die happy is met die dingen.
Ik vind het een top ding. Heb veel beter inzicht in mijn stroomverbruik doordat ik live het actuele verbruik kan uitlezen. En ook van apparaten waar een losse stroommeter lastig is (bijv lampen of kookplaat met 2fase aansluiting).

Het heeft me een stuk bewuster gemaakt van mijn stroomverbruik, waardoor ik nu vrijwel alle sluipverbruik heb weggehaald, voornamelijk door extra schakelaars en master-slave stekkerdozen.
Mathijs Kok @Robbierut49 januari 2025 14:06
voornamelijk door extra schakelaars en master-slave stekkerdozen.
Moet je niet uitrekenen of dat een goede investering was. Ik deed dat wel en kwam tot terugverdientijden tussen de 20 en 50 jaar.
Robbierut4 @Mathijs Kok9 januari 2025 16:27
Ik denk dat financieel de terugverdientijd best meevalt. Enige echt dure uitgave was de master-slave stekkerdoos voor mijn pc setup, als mijn pc in slaapstand gaat schakelt die automatisch de stroom eraf van mijn audio setup en scherm. Maar die schakelt dus best wat stroom af.

Verder wat goedkope schakelaars voor andere apparaten, dus dat waren de kosten niet.

Koelkast/vriezer ook vervangen voor een combimodel. Erg prijzig, maar terugverdientijd van 6 jaar ofzo, dus prima.

Daarnaast was geld zeker niet de enige motivatie om het te doen. Ook gewoon om onnodig verspilling tegen te gaan. En mijn huis wordt in de zomer erg warm en koelt erg langzaam weer af. Alle stroom die je dan niet verbruikt scheelt alweer, want elke watt wordt gewoon omgezet in hitte.
Dennism @Verwijderd9 januari 2025 11:45
En jouw ouders hebben ook al die jaren netjes het werkelijke verbruik vastgelegd? Dan zou immers dat verschil makkelijk te verklaren moeten zijn. Meten is weten, nu komt je post vooral over al een onderbuik gevoel zonder duiding, terwijl juist zaken als energie verbruik vaak heel makkelijk uit te zoeken is waar het verschil in zit per rekening in zit.

Misschien was de oude meter bijvoorbeeld wel defect, ik heb meerdere voorbeelden gezien waarbij Ferrari's meters bijvoorbeeld te weinig registreerden wanneer ze geijkt werden. Als je ouders zoiets gehad hebben mogen ze waarschijnlijk in de handen knijpen, want dan hebben ze potentieel jaren lang (veel) te weinig betaald.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 9 januari 2025 11:47]

NLxDoDge @Verwijderd9 januari 2025 11:46
Een jaarafrekening van 1200 euro extra van alleen elektra lijkt me erg onwaarschijnlijk. Als ik grofweg 30 cent per per KWh reken, dan is dat 4000 KWh extra in een jaar?

Daar moet echt wel een fout in zitten tijdens het installeren dat de meterstand niet klopt of dat ze bij een partij zitten die niet door de bocht kan/zijn eigen data niet op order heeft.

Ik wou ook via een collectief 3 jaar vast contract nemen, maar na alle recensies van opeens dure rekeningen na het eerste jaar ben ik toch maar voor een jaarcontract naar een wat bekendere leverancier gegaan.

Maar heb je ook uitgevonden waarom het zo duur was?
-tom-562 @NLxDoDge9 januari 2025 12:06
Die 1200 euro hoeft natuurlijk niet alleen te bestaan uit elektriciteit. Kan ook gas zijn. Met ~1,20 voor een kuub zit je dan bijna op 1000m3 extra. Ook dat is wel serieus veel :+
Of een combinatie natuurlijk...
Hoe dan ook, dan heb je in het verleden te weinig betaald
remkay @NLxDoDge9 januari 2025 14:51
Die 4000 kWh heb je met elektrische kachels zo verbruikt. Ik nog een vast energiecontract en ben mijn overproductie aan zonne energie aan het opstoken met 3 elektrische kachels. In ruim 2 maanden heb ik 3000 kWh aan extra elektriciteit uit het net getrokken.
SgtElPotato @Verwijderd9 januari 2025 11:52
En heb je meterstanden van voorgaande jaren om dit te onderbouwen? Want ze hebben of altijd verkeerde standen doorgegeven of ze hebben gesjoemeld. Of de meter was al lang niet meer geijkt en daarom nu de juiste. Er kunnen een hoop oorzaken zijn, maar onderbuik gevoelens zonder onderbouwing slaan nergens op.
DigitalExorcist @Verwijderd9 januari 2025 11:53
Dan hebben ze al die jaren te weinig betaald. Of je nou 82 bent of niet doet daar niks aan af.
Sleurhutje @Verwijderd9 januari 2025 12:01
Heel blij met zo'n "slimme" meter. Nu per fase de spanning en het stroomverbuik real-time af te lezen, fouten in de netspanningsvoorziening worden geregistreerd in de log van de meter etc. Vooral spanningsdippen en overspanning kan ik nu haarfijn zelf monitoren en vastleggen. Geen aparte geijkte en gecertificeerde logger meer nodig. Daarnaast ideaal om de accu's op te laden bij overproductie. Informatie hiervoor komt uit de meter en gaat zo de lader in.
Mar.tin @Verwijderd9 januari 2025 12:02
Mijn opa was ook stevig tégen een slimme meter, en ná installatie (en zijn overlijden vlak daarna) ontdekten we waarom. Ze schreven al jaren de meterstanden die ze moesten doorgeven "een beetje" rooskleurig op. Dat was opgelopen tot een paarduizend kWh.
Met leegruimen van het huis nog wel briefjes met hun schaduwadministratie tegengekomen (echt vs doorgegeven standen).

Al die jaren nooit iemand langsgekomen om eens te kijken of de meterstanden wel klopten.

Daarna ook mopperen over hoge maandvoorschotten etc. Maar tegelijkertijd zich wel jarenlang laten "naaien" door een dure energieleverancier.
Warpozio @Verwijderd9 januari 2025 11:42
kan aan alles liggen
Verbruik, energiecontract, ...
Ken je ook deze?
macaidwin @Warpozio9 januari 2025 12:28
Of een verwisselt meternummer, met een andere klant.
derkesthai @Verwijderd9 januari 2025 11:55
Wellicht was de oude meter stuk.
Powerblast @Verwijderd9 januari 2025 11:56
Dan heb je toch wat anders voor dat los van de meter staat. Of je zit met een lek, meter leest niet goed of je betaalt al jaren te weinig.
d3x @Verwijderd9 januari 2025 11:57
zonder details klopt er niks van je stelling en is ze ook onlogisch, bangmakerij en typische straatpraat.

met een digitale meter kan het verschil niet zo hoog liggen als er geen zonnepanelen zijn. Mogelijks was de meter gewoon defect. Met zonnepanelen betaalde je ook al de laatste jaren een prosumententarief als boete.

trouwens 1200eur is een bedrag dat een gemiddeld 4personen verbruik is tenzij je verwarming op electriciteit.Zelfs een bangelijk slecht tarief kan dat verschil niet maken.

Ik heb ook al een half jaar een digi na +15j PV 3.5KW en een analoge meter, de kost ligt een 2-300eur hoger op jaarbasis met een 5000 KW verbruik. Verre van je aanname dus.
Verwijderd @d3x9 januari 2025 19:00
zonder details klopt er niks van je stelling en is ze ook onlogisch, bangmakerij en typische straatpraat.
Afgezien van bangmakerij en typische straatpraat, heb je gelijk. Ik heb context toegevoegd (had ik meteen moeten doen, had een hoop giftige opmerkingen bespaard).
divvid @Verwijderd9 januari 2025 12:07
1200 euro aan stroom, dat haal ik nog niet eens met een warmte pomp en gamende puber met straalkachel high end gamecomputer. Beide dingen gaan een 82 jarige naar alle waarschijnlijkheid niet hebben.
Hoe oud is hun koelkast, hebben ze elektrische kachels en alles op gloeilampen ofzo?
bjp @Verwijderd9 januari 2025 12:40
toevallig gelijktijdig met de oorlog en dus ook de veel hogere prijzen?

correlatie (het gebeurt op hetzeflde moment) is niet hetzelfde als causaliteit.

Met hogere eenheidsprijzen geraakt je ook aan een hogere factuur, totaal los van of het een analoge of digitale meter is.

Is er ook een verschil in aantal kWh/m3?
hfolkers @Verwijderd9 januari 2025 12:47
dan heb je dus altijd verkeerde meterstanden door gegeven waardoor het maandbedrag niet klopte, i sniet de schuld van die meter, is laksheid van de afgelopen jaren.
ZeromaNoiS @Verwijderd9 januari 2025 12:55
Als dat zo is betaalde ze of eerst te weinig, en dan hebben ze dus jarenlang een voordeel genoten, en mogen ze daar erg blij mee zijn, of de nieuwe meter is defect. Dat kan je laten onderzoeken, en als hij inderdaad defect blijkt dan wordt hij gratis vervangen, en ook de onderzoekskosten hoef je dan niet te betalen.

De strijd snap ik dus niet helemaal.
Mathijs Kok @Verwijderd9 januari 2025 14:00
Mijn ouders kregen zo'n ding door de strot gedrukt (hebben geen zonnepanelen ofzo) en mochten bij de volgende jaar-afrekening 1200 euro meer betalen als voorheen
Natuurlijk hebben ze dit besproken met de leverancier. Wat was de reactie daarop? Ik heb iets dergelijks aan de hand gehad en toen is de meter gewoon getest en binnen de normen gevonden. De oude meter was dus incorrect. Allemaal niet zo bijzonder. De oude meter was 30 jaar oud en ik heb dus waarschijnlijk duizenden euro's te weinig betaald.

Of denk jij echt dat je ouders door een leverancier bewust opgelicht zijn? Dat de baas van Fluvious 'toko' zich in de handen wrijft en blij is met die extra 1200 'ballen'?
TomPé @Verwijderd9 januari 2025 14:39
Toevallig in 2022 gerkregen? Toen is de energieprijs namelijk ook hard gestegen.
djiwie @Verwijderd9 januari 2025 15:51
1200 euro meer zegt niet zoveel met alle fluctuaties in energietarieven afgelopen jaren. Hoeveel meer verbruik is er gemeten?
Quiller @Verwijderd9 januari 2025 18:03
Ik heb hem (bewust) laten plaatsen van het ogenblik dat het mogelijk was (heb er trouwens toen een mooie vergoeding voor gekregen omdat ik zo snel was) -- Ik heb zonnepanelen en een batterij. Het wegvallen van het prosumententarief (in combinatie met verstandigverbruiken) geeft dat ik minder betaal (het is te zeggen : prijs van ene jaar kan je nooit vergelijken met prijs ander jaar ... Enige juiste vergelijk is : uitrekenen wat je zou betalen aan de huidige prijzen en dan is (voor mij) de rekening absoluut positief. Mag het altijd goedkoper? Ja natuurlijk.

Feit is : we klagen allemaal toch zo graag...
PeterDons @Verwijderd9 januari 2025 22:51
De vraag is altijd wie heeft er baat bij iets wat eerst gratis aangeboden werd en verkocht als is goed voor je. Op dat moment weet je al dat het het niet zo is. De slimme meter zorgt voor meer inkomsten voor de leverancier. Geen meter opnemer meer nodig alles kan geautomatiseerd worden. Die kostenbesparing zie je niet terug in je rekening daarnaast gaan de kosten voor netbeheer omhoog die kosten zijn altijd vast of je nu veel of weinig gebruikt. Verder betalen we in Nederland de meeste belasting over onze energie. Stel dat we allemaal van het gas af konden denk dan maar niet dat je goedkoper uit bent dan gaan de kosten voor elektra nog meer omhoog. De winst moet binnen komen.
r2504 @Verwijderd9 januari 2025 23:04
Mijn ouders kregen zo'n ding door de strot gedrukt (hebben geen zonnepanelen ofzo) en mochten bij de volgende jaar-afrekening 1200 euro meer betalen als voorheen.
Euro's zijn hier niet belangrijk, wel hoeveel kWh men de andere jaren verbruikte versus nu.
Verwijderd @Verwijderd10 januari 2025 00:45
Het feit dat jouw post 0 haalt is puur meningmodden. Ik heb mijn account vandaag om die reden laten stopzetten.
Verwijderd @Verwijderd10 januari 2025 09:05
Hoe heb je dat gedaan?
In de "Mijn account" Page staat "Informatie over het opheffen van jouw account kun je vinden in ons privacybeleid." maar op die website vind men helemaal niets over hoe een account op te heffen.
Ook is er geen telefoonnummer te vinden wat voor websites/online services bedoeld is (alles is voor de dagbladen van DPG).

Ik wil mijn account ook laten opheffen. Ik ben er bij sinds dag 1 (moest in 2005 om technische redenen een nieuw account laten aanmaken) maar ik ben het helemaal spuugzat hier. Het gaat helemaal nergens meer over.

Update: Moderator “We are Borg” schreef me met het advies om het E-Mail adres "privacy@tweakers.net" te gebruiken omdat DPG of Tweakers.net website mij geen middel ter beschikking stelt m'n account te deleten.

De redenen zijn:
- Het moderatie system is idd puur een kwestie van meningmodden. Het is zijn doel compleet voorbijgeschoten en dat is al vele jaren zo.
Voorbeelden:
Ik rij al tien jaar Tesla en als ik mee-discussieer, mijn ervaringen wil delen of mensen die duidelijk gevoed zijn met mis-informatie over EV’s wil informeren hoe het wél zit, wordt je genadeloos neer-gemod door de Tesla en/of EV-haters.
Het zelfde geld voor mensen die als “Apple Fan” worden waargenomen. Als je iets positiefs over Apple Produkten zegt -> je wordt afgemaakt door de Android fans. Het gaat helemaal nergens meer over en ingegrepen wordt er niet.

Mensen weten intussen dat als ze giftige antwoorden schrijven, deze verwijderd worden. Een ideaal middel is daarom “lekker neermodden” want dat is anoniem. Als ik schrijf dat ik goede ervaringen heb met een iPhone en het Apple-Ecosystem waardeer, krijg je een waterval met “irrelevant” mods over je heen. Slaat helemaal nergens op. Maar het is dé manier voor Apple haters om lekker te pesten.

Tesla en Apple Topics zijn polariserend en werken als een rode lap voor de “haterz". En Tweakers is vol met haterz. Er zijn meer voorbeelden van *emotionele topics” maar deze twee zijn “berucht”.

Ik ben er bij sinds dag 1 (moest in 2005 om technische redenen een nieuw account laten aanmaken maar ik bén een Tweaker van het eerste uur) maar ik ben het helemaal zat hier. Ik en mijn ouders worden hier in dit topic als een partij leugenaars en bedriegers neergezet. Het gaat helemaal nergens over.

Wat me ook stoort is de commerciële druk vanuit DPG en de weerslag die het heeft op de artikelen en de kwaliteit van veel artikelen. Het is hier af en toe de “Margriet" of “Privé" van de IT Wereld. Jammer.

Tweakers is “verziekt”. In elk geval voor mij (ik kan niet voor een ander spreken).

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 10 januari 2025 13:25]

Verwijderd @Verwijderd12 januari 2025 11:04
Op de pagina van de voorwaarden staat een link naar deze pagina (van DPG): https://privacy.dpgmedia.nl/nl/privacy-rights Daarop heb ik de onderste optie gekozen, om al mijn gegevens te verwijderen. Ik ga ervan uit dat men dit honoreert natuurlijk…

Jouw post vat exact dezelfde motieven die ik had om deze beslissing te nemen, zéér mooi samen. Dit is voor mij een bevestiging dat dit de juiste keuze is. Bedankt om dit helemaal uit te schrijven. Nog helemaal niet zo zot 🙃

Het is wat mij betreft een tendens die ik zeer algemeen aanvoel. Een kleine besloten club die uitgroeit tot een platform met een enorme user base waar financiële belangen uiteindelijk de overhand nemen. Om exact dezelfde reden heb ik quasi alle andere accounts opgezegd waarbij ik ook van het eerste uur deel van uitmaakte… FB, LinkedIn, Twitter,… Allemaal vergleden in HLN secties, opt-out technieken en het stimuleren van tweedracht zaaien.

Het is wat het is… RIP Tweakers.

Fijne zondag @Verwijderd en alle anderen die dit bericht nog lezen. De wereld is klein… Misschien tot nog eens!
aval0ne @Verwijderd10 januari 2025 01:04
Ik ben er zeer tevreden mee. Voor de rest is je post een verzameling van onzin, halve weerheden en ronduit leugens.

[Reactie gewijzigd door aval0ne op 10 januari 2025 01:06]

onetime
@Verwijderd10 januari 2025 02:04
Als er structurele problemen zijn, onverklaarbare veranderingen in verbruik, dan kan je 2! identieke MID gecertificeerde meters direct achter de meter van de netbeheerder plaatsen. (liefst is er daarvoor ruimte in de groepenkast) Die heb ik toch wel liggen, en dat heb ik gedaan bij een collega van een vriendin, toen daar door de enorme prijsstijgingen het maand bedrag van €200 naar €1000 ging, en ze dat niet konden betalen. Helaas bleken alle 3 de meters binnen 1% gelijke resultaten te geven, en het verschil was zelfs dat de meter die het dichtst bij het net zat het hoogste verbruik weergaf. Enigszins verklaarbaar door verliezen in bedrading en de meters. Wel vond ik dat het verbruik van de oude koelkast en vriezer in de schuur 16% van het verbruik was. Die waren binnen een maand dus weg.
Zelf blijf ik zo lang mogelijk bij mijn ferraris.

p.s. In NL mag je alles na de meter zelf doen. Hoe is dat in België?
sam1987 @Verwijderd10 januari 2025 02:24
Ja, ik denk dat mijn ouders ook voor zo een verrassing gaan staan dat piek gebruik kan je echt naaien.
Het hele zonnepanelen gedoe is verkeerd aangepakt en blijft gewoon doorgaan, "subsidiëring voor de rijken" en diegene die het kunnen leggen en gebruiken en het natuurlijk volledig voor de subsidies deden.

Eerst en vooral het terugleveren moet gewoon stoppen, je verbruikt het of steekt het ergens in (laat een home server wat berekenen, wat dan ook) sla het op als warmte in een batterij of wam er desnoods een weerstand met op ergens buiten (i don't care) of sluit de pv tijdelijk af.

Maar het terugleveren is een van de grootste redenen waarom transmissiekosten zo hoog zijn en dit jaar weer tussen de 50 en 100 euro gaan stijgen terug op de kop van diegene dat geen panelen hebben. Jij bent geen leverancier of producent tenzij voor jezelf en je buurman misschien (als je de aparte kabels legt), het net is er niet op voorzien en wat fabrikanten van omvormers ook beweren je vervuilt het net er nog eens op de kop toe. De kosten om harmonische en superharmonische op te sporen en alle ander kosten om die perfecte 60 Hz sinus te realiseren die er vroeg was zijn enorm en het komt zeker niet van die "goedkope" niet gezuiverde producenten natuurlijk. En dan nog klagen dat ze niet genoeg geld krijgen voor hun 3de hands product, ze zouden inderdaad moeten betalen om te injecteren op het net… Het hele principe is toch om je ervan af te koppelen en onafhankelijk te worden, maar dat zijn ze dan weer vergeten? (want dan komt de nood generator erbij etc. etc.)

Maar zo heeft de politiek het niet uitgelegd natuurlijk aan de mensen en ze blijven gewoon doorgaan.
SMGGM @Verwijderd10 januari 2025 03:12
Zeg eens (los van al de sensatie die je erbij gooit) wat de details zijn van de €1.200 meerkost (zal op de detailfactuur moeten staan)? €1.200 meer betalen zonder een hoger verbruik (dus door de nettarieven die door de digitale teller anders berekend worden) kan niet, 1kW aan piekverbruik kost circa €50/jaar. €1.200 zou dus 24kW piekverbruik gemiddeld op jaarbasis moeten zijn. Hebben die 2 Tesla’s voor hun deur dan die ze gelijktijdig opladen?
vrijmark @Verwijderd10 januari 2025 06:42
Ik moest ook aan een slimme meter i.v.m. plaatsen van zonnepanelen nu hoor ik van de vakmensen dat ik met de anologe meter meer terug had gekregen
MPIU8686 @Verwijderd14 januari 2025 05:33
Mijn ouders kregen zo'n ding door de strot gedrukt (hebben geen zonnepanelen ofzo) en mochten bij de volgende jaar-afrekening 1200 euro meer betalen als voorheen.
De "strijd" met de energietoko woedt onverminderd voort want ze worden gewoon genaaid. En iemand van 82 heeft geen idee hoe en wat en waarom, ziet alleen "we betaalden altijd ongeveer zo en zo veel nu ineens 1200 ballen meer????".

- Er klopt duidelijk iets niet met de techniek.

Veel reacties hier zijn van mensen die technische know-how hebben en zulke nieuwe meters uit die blikwinkel interessant vinden. Is niet te vergelijken met "normale mensen" (en dat zijn véruit de meeste).
Vroeger met de "oude" meters volgde je gewoon het standaard verbruik op basis van schatting. Nu met de digitale meters gaat dit over piekverbruik. Als mensen die thuis zijn, zoals jouw ouders veel energie verbruiken op uren dat iedereen veel energie verbruikt en er dus tekorten optreden op het energienet, moeten jouw ouders meer betalen. Dit is om mensen die thuiszitten te pushen (laat ons zeggen) enkel (gedeeltelijk) stroom te verbruiken op de stille uren als de meesten aan het werk zijn, ook is het zo dat men probeert de mensen aan te leren niet allerlei "zware" verbruikers tegelijkertijd aan te zetten. Een kind aan het gamen op een zware PC die de kamer extra verwarmd met een elektrische radiotor, de mama aan de kook met de oven, het elektrische kookvuur met de dampkap aan. De papa buiten met de zware bladblazer van 3000Watt de oprit aan het proper maken terwijl de elektrische wagen staat te laden .. En dit als alle mensen thuiskomen van hun werk die ook veel energie verbruiken dan ga jij extra mogen betalen omdat jij een "groot" verbruiker bent dat het stroomnet zwaarder belast. Alle grootverbruikers mogen dan extra betalen.

Veel hangt ook af van wie je energieleverancier is en in welke regio je dus woont.
Als er "te" veel stroom wordt verbruikt op het energienet moet men extra stroom aankopen uit Frankrijk en dit kost ook geld. Vroeger met de "oude" meters werd de koek verdeeld en mocht iedereen hier een beetje voor bijbetalen, nu wordt dit eerlijker verdeeld. Diegenen die extra verbuiken, waardoor er stroom in het buitenland moet worden aangekocht, mogen hiervoor de kosten betalen.
Anonymousml @Verwijderd16 januari 2025 14:11
Die nieuwe meters zijn echt een oplichterij, mijn moeder heeft een huurpand op haar naam waar niemand in woont, de teller telde nooit niks bij omdat er nooit iets van stroom of gas gebruikt werd/word. Digitale teller moest geplaatst worden en opeens kost het een redelijk bedrag per maand, ze steken het op een “lek”, dat er blijkbaar dus voor de teller helemaal was want de teller telde niets bij… schandalig om uit verplichting van de staat opgelicht te worden…

Een kameraad van mij die heel de winter in de kou zat kaarsen te branden zodat hij de verwarming uit kon laten om te besparen heeft sinds deze teller ook een aanzienlijk bedrag per maand aangerekend gekregen. Klopt allemaal van geen kanten.
Zorg 9 januari 2025 12:09
Wat ze er wel niet bij vermelden in het artikel dat er destijds aan zonnepanelenhouders een afspraak was gemaakt dat men 15 jaar dezelfde regels zou hebben als met een terugdraaiende - domme - meter. Daar heeft de lobby voor gezorgd dat dat niet door is gegaan en die regel is eruit gehaald. En nu? Overdag opwekken en je mag 1/4 in de avond gebruiken en anders betalen.

Gemiddeld genomen verbruiken wij 75% buiten de zon uren. Ga eens uit van 50%... dan is dus 2000 Kwh die opeens maar 500 waard is geworden. Dus een kost van 1500 kwh a 35 cent = 525 euro per jaar. Ik heb mijn panelen in 2019 geplaatst. Dus nog maar 5 jaar het voordeel gehad die ik nog 10 jaar zou moeten hebben gehad. Dit was beloofd door de overheid. Ik kan me dus goed voorstellen dat de meeste mensen inclusief ikzelf hier niet mee kunnen lachen. Ik ga ook zeker proberen zolang mogelijk uit te stellen. Helaas heb ik ze ook al aan de deur gehad met de vraag of ze het mogen installeren.

Ik begrijp prima dat we allemaal bewuster om moeten gaan met stroom ed maar achteraf de regels van het spel veranderen ten gunste van de bedrijven, dat is niet de bedoeling.
bjp @Zorg9 januari 2025 12:29
"de lobby voor gezorgd".... nee het was via een decreet dat al van dag 1 wankelde. Er werd ook massief voor gewaarschuwd, dat het dus een hole belofte was.

Punt numero 2: door aan de oude analoge meter te kluwen, betaal je ook veel prosumenten tarief, wat meestal heel je voordeel teniet doet dat je hierboven meld.

Punt 3: er is ook nog een compensatie hiervoor geweest.

ref: https://www.vlaamsparleme...-de-terugdraaiende-teller
ref: https://www.vlaanderen.be...van-terugdraaiende-teller

ten laatste, de redering achter de beslissing: https://www.const-court.be/public/n/2021/2021-005n-info.pdf
iemand is gewoon buiten zijn bevoegdheid geweest. Dus iets beloofd dat hij niet kon waarmaken.

[Reactie gewijzigd door bjp op 9 januari 2025 12:46]

blinchik @bjp9 januari 2025 14:06
1) Er waren experten die waarschuwden, maar het waren ministers van de overheid die de belofte deden. Als burger moet je de overheid vertrouwen, niet een of andere externe consultant. Die ministers (en de overheid dus) heef de burger misleid, heeft de rechtbank bevestigd.

2) Dit is absoluut incorrect. Prosumenten tarief was er inderdaad, maar dat doet het voordeel helemaal niet teniet. Het tarief dat je krijgt met electriciteit op het net te zetten, is quasi nihil. Hier zie je een simulatie: Wie nog onder het systeem van de terugdraaiende teller valt, boekt bij de huidige energieprijzen op jaarbasis een voordeel van 332,57 euro ten opzichte van prosumenten met een digitale meter.
Om nog niet te spreken over het nadeel dat je met de digitale meter je energieverbruik veel meer moet plannen, anders wordt het nog duurder. Bovendien wordt het verschil met de huidige stijgende energieprijzen ook nog eens groter.

3) Die compensatie is er (maar als je het uitrekent volgens hierboven, je liet in 2020 panelen installeren en in 2025 vraag je de premie aan: 10 jaar 332 euro loop je mis = 3320 voordeel terugdraaiende teller. Daarentegen staat een compensatie van 968 euro. Conclusie: 2320 euro verlies (zonder er rekening mee te houden dat energie duurder wordt en je voordeel dus binnen 10 jaar eigenlijk groter zou zijn).
En ook: ZIJ bepalen wanneer je meter geinstalleerd wordt. Als je de pech hebt dat die 01/2026 wordt ingepland, heb je geen terugdraaidende teller en GEEN compensatie.

[Reactie gewijzigd door blinchik op 9 januari 2025 14:13]

bjp @blinchik9 januari 2025 14:44
1) ja er is misleid (dat ontkent ik ook niet), erger nog, een minister doet een belofte over iets waar hij niet over bevoegd is. Dat jij die dan volgt... Het had natuurlijk anders kunnen uitdraaien.

2) is situatie afhankelijk. Soms beter, soms slechter. BIjvoorbeeld bij een Oost-West opstelling, betaal je relatief veel prosumententarief tegenover je voordeel. Het hangt ook af hoe je je omvormer kiest (groot genoeg of een stuk te klein net om dat prosumententarief te beperken). Ik kan je cijfers niet zomaar nemen, je kan gerust andere voorleggen met een andere situatie.

3) gezien 2 afhankelijk is van situatie, is 3 het dus ook op je rekenwijze. Je kan gerust de meter (vroeger) aanvragen dus je hebt een vorm van controle.
Zorg @bjp9 januari 2025 12:55
De overheid, de mensen waar je als burger op moet kunnen vertrouwen, heeft beloftes gedaan en kan deze niet waarmaken. Op basis van deze beloftes is er een prijs op een markt gekomen waarop mensen beslissingen hebben genomen om er in te investeren. Een burger zou niet alle wettelijke regels moeten kennen om te zien of dat hetgeen de persoon zegt klopt of niet volgens de eventueel geldende wetten in Vlaanderen, België en Europa.

Dat het wankelde doet er eigenlijk niet toe. Het gaat erom dat degene die erin geïnvesteerd hebben nu de rekening daarvoor krijgen.

Punt 2: producenten tarief. Ook al zo'n pareltje. De energiemaatschappijen kunnen exact berekenen wat de prijs is ten opzichte van een thuisbatterij. Daar kunnen ze perfect wel onder zitten. En dat noemen ze het prosumententarief. Kudos voor degene die dat bedacht heeft, dan zal in vele board rooms wel wat hij five 's voorgelezen. Je verzint gewoon iets wat nog niet bestaat waarbij je een nieuwe prijssetting kan doen met daarbij perfecte prijselasticiteit!

Puntje 3: paar euro vergoeding tov heel veel voordeel voor de energiemaatschappij (enkele grote spelers op de markt) en minder voor de zonnepanelen markt (meer kleine bedrijven) en de rekening voor de consument.
MetalStef @Zorg9 januari 2025 13:16
Een burger zou niet alle wettelijke regels moeten kennen om te zien of dat hetgeen de persoon zegt klopt of niet volgens de eventueel geldende wetten in Vlaanderen, België en Europa.
In Nederland is het zo dat "Elke Nederlander de wet moet kennen". Ik kan me niet voorstellen dat het in België anders is.
In de praktijk is dat natuurlijk niet te doen, maar het voorkomt dat er misbruik gemaakt kan worden van het argument dat je iets niet wist: "Ja agent, ik reed wel 200 km/h, maar ik heb nooit een wetboek gelezen dus ik wist niet dat dat niet mag."

Wijzigingen in de wet worden altijd gepubliceerd in de Staatscourant, dus zijn altijd voor iedereen beschikbaar. Iedereen kan dus altijd op de hoogte zijn van elke wet.
bbc @MetalStef9 januari 2025 13:53
Dat is hier inderdaad ook zo in België. Alleen dachten ze toen, hold my beer, hier komt de GAS boete. Elke gemeente kan verschillende reglementen met bijbehorende boetes invoeren 8)7 Dit staat wel los van deze problematiek.

Mijn ouders weten wat er te gebeuren staat, maar weigeren zich voor te bereiden op deze veranderingen. Dit gaat dus pijnlijk worden.
MHV642 @MetalStef9 januari 2025 15:09
in Belgie zijn er vorig jaar alleen al 144000 bladzijden toegevoegd aan het wetboek, dus wie die allemaal gelezen heeft ....
Powerblast @Zorg9 januari 2025 15:10
Ik geloof dat zowat elke expert van in het begin geroepen heeft dat die belofte geen enkele rechtzaak zou overleven. Dat je dat als burger dan gewoon negeert en daar toch halsstarrig vanuit gaat… ze hadden die belofte nooit mogen maken, dat klopt. Maar je kon het wel op voorhand zien aankomen.
telenut @bjp9 januari 2025 12:58
allemaal heel mooi...
maar als mijn buren hun meter over 2 jaar pas is vervangen hebben die wel 2 jaar langer voordeel dan ik.
Hoe eerlijk is dat dan?
Ik zal dus ook zo lang mogelijk die mensen aan de deur laten staan. Maar hebt geluk, nog geen brief ontvangen hier...
pepsiblik @telenut9 januari 2025 15:27
Kijk nog eens naar zijn Punt 2. Anders gezegd, je hebt geen voordeel met een analoge meter vanwege het prosumenten tarief.
telenut @pepsiblik9 januari 2025 15:34
Dat is een beperkt bedrag. Als je overdag niet thuis bent weegt dit niks op tegen het verschil in kosten. Maar dat zal voor iedereen individueel anders zijn
Mortis__Rigor @pepsiblik9 januari 2025 15:46
Zo hoog was dat prosumenten tarief niet. Ik had met alle plezier 15 jaar dat tarief betaald en niet getrokken van die compensatie (waarbij je zelfs expliciet moest aanvinken dat je geen rechtszaak zou aanspannen wegens het niet nakomen van beloftes). Zeker nu met het capaciteitstarief dat er nog eens is bijgekomen zijn mensen met een digitale meter zwaar in het nadeel tov mensen met een analoge meter.
zanza006 @bjp9 januari 2025 14:14
Hangt af hoeveel electriciteit je gebruikt.

Zelf wek ik jaarbasis 7-8kW op. In de zomer sta ik 2-3kW negatief. Maar op einde van de rit verbruik ik al het negatieve en sta quasi op 0W verbruik.

Mijn totale electriciteits factuur bedraagt rond de €500 per jaar, hoofd zakelijk prosumenten tax (gezien er electrisch wordt verwarmt via warmtepomp)

Ik acht de kans klein dat ik met een digitale meter minder zal betalen dan met een analoge meter.

Dan kijk ik nog niet naar piekbelasting
bjp @zanza0069 januari 2025 14:47
Ah dus je betaald maar 500eur/jaar EN je gebruikt het lichtnet als een mega batterij.

Exact een van de doelen van de digitale meter, zoiets duidelijker in kaart brengen.

De digitale meter heeft nog tal van andere voordelen, opsporen van verliezen, betere strijd tegen netcongestie, mogelijkheid voor dynamische prijzen, ...

[Reactie gewijzigd door bjp op 9 januari 2025 16:25]

Powerblast @bjp9 januari 2025 15:16
Je slaat de nagel op de kop. Hierboven betaalt niet teveel maar eigenlijk te weinig en juist de buur ernaast die geen panelen en warmtepomp heeft eigenlijk al jaren teveel, ze moeten immers ergens het geld halen. Dan vind ik het toch eerlijker dat de verbruiker betaalt.
Sargearo @Powerblast9 januari 2025 17:03
Je moet dit verder bekijken: de bevoegde instanties (overheid, netwerkbeheerders, ...) hebben de trein gewoon gemist:

* De infrastructuur had al lang voorbereid moeten zijn (ik denk maar aan batterijparken) op al de private en commerciële zonnepanelen installaties. Als particulier investeer je met je eigen centen (duizenden euro's meestal) in een zonnepaneel installatie. Dit om gebruik te kunnen maken van energie die de zon ons 'gratis' geeft en dus om minder afhankelijk te zijn van andere (meestal) vervuilende energiebronnen. (koolcentrales bijv.)
* Hetzelfde verhaal trouwens voor de elektrische wagens, nl. het niet tijdig meer robuust maken van het elektriciteitsnetwerk.

Nu wordt de gewone man/vrouw gestraft door allerhande heffingen en andere kosten aan te rekenen, gewoon omdat die instanties gefaald hebben.
zanza006 @bjp9 januari 2025 18:20
De werkelijke kost bedraagt rond de €50 aan elektriciteit
Maar daarboven betaal ik rond de €450 om het lichtnet te mogen gebruiken als batterij.
GunterO @zanza00610 januari 2025 10:14
Misschien moeten ze die optie mogelijk maken. Dat ze een prijs plakken op het gebruik van de mega batterij / het net. En dan kunnen we zelf bepalen of we die optie nemen of niet.
Andros @Zorg9 januari 2025 12:56
Mensen met zonnepanelen en een analoge meter gebruiken het net als batterij. Overdag veel opwekken, 's avonds gebruiken en met die meter wordt dat gewoon tegen elkaar afgeschreven terwijl een ander de "opslag" voorziet. Leuk dat het kon voor degene met zo'n meter maar ook gewoon asociaal. Zoiets kan niet blijven duren natuurlijk.
Zorg @Andros9 januari 2025 13:08
Inderdaad en zo is het destijds ook in de markt gezet, je mag gebruik maken van het net? En dat is je batterij en daarom heb je een prosumententarief. De ander voorziet niet kostenloos opslag. Die voorziet een opslag waarvoor betaald wordt. Onder bepaalde regels. Deze regels waren overeengekomen.
Nu bevalt de opbrengst niet, omdat ze wel degelijk zien dat die daalt. En ga ze op zoek naar nieuwe mogelijkheden. En dan heeft de lobby inderdaad voldoende kracht om wel een leger advocaten in te schakelen en te zoeken naar een uitweg.

Ik ben het er mee eens dat het niet leidt tot het gewenste resultaat, namelijk minder energie consumeren. Maar dan moet je de regels van het spel anders zetten.
datajuggler @Andros9 januari 2025 20:33
De digitale teller heeft geen enkele maar dan ook geen enkele meerwaarde voor de consument, integendeel, het maakt energie de zoveelste melkkoe voor allerlei belstingen en controle. En dat zou voor iedereen zwaarder moeten doorwegen dan de buurman die kan salderen.
Dennism @Zorg9 januari 2025 12:35
Volgens mij zit dit verhaal toch wat anders in elkaar, en heeft de rechter een streep gezet door dat decreet omdat de regering buiten hun bevoegdheden trad.

https://solarmagazine.nl/...aar-terugdraaiende-teller
Zorg @Dennism9 januari 2025 13:04
Heb je de site wel gelezen? Dat Is precies hetgeen wat ik nu zeg. Op basis van discriminatie is de terugdraaiende teller van tafel geveegd. Op initiatief van de VREG. Deze hadden namelijk een simulatie gedaan dat het prosumententarief wel degelijk heel gunstig is voor mensen met zonnepanelen. En inderdaad is het wel heel erg discriminerend tegen mensen zonder zonnepanelen die dus dan niet in wilde investeren.

"Omdat het Grondwettelijk Hof voorziet dat de uitspraak tot grote administratieve problemen en financiële lasten kan leiden voor de eigenaren van zonnepanelen, de leveranciers en de netbeheerders"

Leg mij nu eens uit, wat voor financiële last ik kan lijden als ik een terugdraaiende teller heb? Dat is gewoon dat ze gezegd hebben van ja als wij dat allemaal moeten doen en bijhouden dan gaat de prijs omhoog en gaan we dat doorrekenen. Niks meer en niks minder. Terwijl ieder ruim denkend mens wel kan bedenken dat een il statepunt voldoende is om dat aan te passen. Geloof me, ze hebben het nu ook moeten doen voor die digitale meters om het wel te kunnen verrekenen, dus dat is exact hetzelfde. In het voordeel kan het wel en het nadeel kan dat natuurlijk niet.
-Converge- @Zorg9 januari 2025 14:04
ik denk dat jij het artikel hier verkeerd begrijpt. De VREG heeft net met een studie aangetoond dat de digitale meter voor 60% van de gebruikers met zonnepanelen een besparing betekend, en dat bij de overige 40% de stijging slechts enkele euro's zou bedragen.
https://solarmagazine.nl/...t-minder-met-slimme-meter
Het VREG tekende bezwaar aan omdat ze net wel willen dat de digitale meter zo snel mogelijk uitgerold wordt, aangezien dit de gebruikers aanzet tot een meer gespreid elektriciteitsverbruik, wat dan weer gunstig is voor het net. De discriminatie was volgens hun dat bepaalde burgers zich niet aan de wet moesten houden, wat uiteraard niet zomaar kan.

Verder gaat uw quote over het feit dat het hof de vernietiging van het besluit om 15 jaar voordeel te behouden slechts zal handhaven nadat het arrest gepubliceerd is, en dus niet met terugwerkende kracht zal invoeren. Het voordeel dat de eigenaars tot dan gehad hebben, hoeft dus niet terugbetaald te worden, maar de regeling zal geen 15 jaar verder lopen.

[Reactie gewijzigd door -Converge- op 9 januari 2025 14:07]

Zorg @-Converge-9 januari 2025 16:33
Ja natuurlijk willen ze dat wel. Het VREG Heeft er juist alle baat bij dat zonnepaneeigenaren niet een terugdraaiende teller hebben, want een terugdraaiende teller is negatief voor de energiemaatschappijen.

De (regionale) overheid komt met een systeem
De VREG (de lobby) vindt na een tijdje zoeken een hiaat, gooi er nog wat wij van wc-eend adviseren wc-eend onderzoekjes bij
De consument, geadviseerd door haar overheid, is hiervan de dupe

Ik zeg niet dat ze wettelijk gezien geen gelijk hebben, ik zeg ook niet dat een terugdraaiende teller gunstig is voor de belasting. Ik zeg alleen dat de burger in deze het dupe is van een falende overheid en dat de VREG hierin ten gunste van de energiebedrijven heeft gehandeld. Maar ja het bestuur bestaat uit (ex) CEOs van energiemaatschappijen met dan een voorliefde voor consumentenbescherming en louter vanuit idealisme dat ze nu in de VREG zitten :D
-Converge- @Zorg9 januari 2025 17:00
daarnet was het nog
Op initiatief van de VREG. Deze hadden namelijk een simulatie gedaan dat het prosumententarief wel degelijk heel gunstig is voor mensen met zonnepanelen.
en nu is het
De VREG (de lobby) vindt na een tijdje zoeken een hiaat, gooi er nog wat wij van wc-eend adviseren wc-eend onderzoekjes bij
Veel succes nog met je kritisch denken.
Zorg @-Converge-9 januari 2025 17:21
Dat was meer om aan te tonen dat het te gek voor woorden is, sarcastisch bedoeld. Evenals het gediscrimineerd voelen.

Ook het prosumententarief heb ik aangegeven dat dit een goed stukje boel veranderen is. Een term enkel en alleen bedacht om de prijs te kunnen veranderen op een andere manier. Ik ben absoluut niet van conspiracy maar het VREG wat wordt bestuurd door "eigen" bestuurders aanduiden als onafhankelijk? Daar mag je best wel wat kritisch op zijn.
Dennism @Zorg9 januari 2025 14:04
Maar dat is helemaal niet wat daar staat, jij stelt dat door 'de lobby' een afspraak uit een akkoord is gehaald.

Terwijl volgens het artikel het gerechtshof een streep door die afspraak heeft gehaald, omdat de Vlaamse regering die afspraak nooit via decreet had mogen maken.
Bezwaar
De Vlaamse regering heeft voor eigenaren van zonnepanelen die hun zonnepanelen voor 1 januari 2021 lieten installeren via een decreet de mogelijkheid gecreëerd om nog 15 jaar lang gebruik te maken van het compensatiemechanisme en het prosumententarief.

Daartegen maakte niet alleen de Vlaamse energieregulator VREG bezwaar, maar ook de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De CREG is het federaal orgaan voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België.

Schending bevoegdheid
Het Hof stelt nu dat het decreet van de Vlaamse regering de bevoegdheidverdelende regels schendt. Dit omdat de Vlaamse regering enkel bevoegd is voor de vrijstelling van de distributietarieven en niet de transmissietarieven.

Het Hof vernietigt daarom de bepalingen die het oude systeem van het compensatiemechanisme en het prosumententarief in stand houden. Omdat het Hof administratieve problemen wil tegengaan, hoeven Vlaamse eigenaren van zonnepanelen geen geld terug te betalen.
En er werd blijkbaar zelfs door de Belgische regering gewaarschuwd om niet in te gaan op voorstellen van instalateurs op gebaseerd op dat decreet omdat het mogelijk niet houdbaar zou zijn:
Misleidende campagnes
In Vlaanderen werd in maart 2019 een akkoord bereikt over de invoering van de digitale meter bij eigenaren van zonnepanelen. Uitgangsprincipe is dat zonnepaneeleigenaren die hun pv-systeem voor eind 2020 plaatsten 15 jaar lang het rendement mogen behouden van de terugdraaiende teller. De Vlaamse energieregulator VREG stapte vervolgens echter naar het Grondwettelijk Hof om bezwaar te maken tegen dit voordeel voor zonnepaneeleigenaren.

Minister Zuhal Demir riep afgelopen najaar installatiebedrijven in Vlaanderen op te stoppen met misleidende campagnes over zonnepanelen waarbij het verdwijnen van de terugdraaiende teller als verkoopargument werd gebruikt. Het nieuws van het verdwijnen van de terugdraaiende teller leidde in 2020 zelfs tot recordverkopen voor Vlaamse zonnepaneelinstallateurs.
Dat komt op mij neer als een lokale overheid die hun boekje te buiten gaat en wordt teruggefloten door de rechter, en niet op achteraf de regels van het spel veranderen, immers heeft zoals ik het interpreteer in ieder geval, door het besluit van het hof die regel juridisch gezien nooit bestaan.

[Reactie gewijzigd door Dennism op 9 januari 2025 14:08]

Scriptkid @Zorg9 januari 2025 12:23
Maar als je zwart op wit hebt dat je mag salderen,

dan maakt het toch niet uit of je een digitale of analoge meter hebt.

Je kunt gewoon de getallen van elkaar weg strepen en als ze het willen verandere of er niet mee eens zijn kun je gewoon rechtzaak maken die je makkelijk wint.
indigo79 @Scriptkid9 januari 2025 12:53
Ze hadden heel dat gedoe gewoon kunnen vermijden door al die digitale meters gewoon af te rekenen zoals een analoge meter (wat perfect kan) tot iedereen een digitale meter heeft en daarna over te schakelen op de nieuwe tarifering. Heb dat nooit begrepen.
blinchik @Scriptkid9 januari 2025 12:37
Toch even wat context schetsen hoe het in Belgie is gelopen.

In prince klopt dit, maar de roverheid houdt zich niet aan de afspraak en weigert te salderen met de digitale meter. Daarom is het protest tegen de digitale meter zo groot. Daarenboven komt ook nog eens dat Fluvius soms met schimmige onderaannemingen werkt die je zou moeten binnenlaten en die al meerdere malen schade hebben berokkend aan de installaties waardoor zelfs toestellen defect gingen. Probeer het dan maar eens te bewijzen en al zeker op een snelle termijn (want je kan natuurlijk niet zonder verwarmingsketel of wasmachine) om geld terug te vorderen.

Men klaagt nu wel de "stoute" Belgen aan die de digitale meter weigeren, maar de rechter heeft de desbetreffende ministers wel op de vingers getikt na een rechtzaak van boze burgers. Het ging zelfs zo ver dat de bevoegde minister (Zuhal Demir van NVA) de burgers chanteerde als ze een rechtzaak zouden opstarten. Dus, de overheid is wel degelijk verantwoordelijk. Weliswaar hebben ze dan toch maar beslist dat ze geen schadevergoeding hoeven te betalen.

Met andere woorden: de roverheid doet iets fout, jammer maar helaas. De burger neemt tegenmaatregelen, en wordt afgestraft.

[Reactie gewijzigd door blinchik op 9 januari 2025 12:39]

lenwar
@Zorg9 januari 2025 12:33
De salderingsregeling was in eerste instantie voorkomen dat je wet overtreedt door energiebelasting te ontlopen.
Je moet tenslotte x cent per afgenomen kWh betalen. En als jouw meter overdag terug gaat, dan is het effectief niet te doen. Handhaving was effectief onmogelijk, dus dan maar legaliseren.

Daarnaast was het een tijdelijke stimuleringsmaatregel. Zo is het vanaf dag 1 beschreven en uitgevoerd. Het was al een x-aantal keer verlengd.

Voor de overheid was het een methode om makkelijker aan Europese afspraken te voldoen (CO2-uitstoot omlaag in Nederland). Niet een methode om onze energierekening te verlagen. Dat was alleen het verkooppraatje van de zonnepaneelverkopers.

De maatregel probeerde dat je in ongeveer 5-7 jaar je investering terug zou verdienen. (Aangezien niemand die lelijke glasplaten op z’n dak wilt, om over 30 jaar, je investering terug te hangen. Op wat moralisten na, natuurlijk, wat kudos is voor hen!)
The_Woesh @Zorg9 januari 2025 13:43
Als deze beloften zijn gedaan, waarom oordeelt de rechter dan toch dat de meters vervangen moeten worden en kent hij geen compensatie toe? De rechter volgt de wet, maar kan ook oordelen over onbehoorlijk bestuur. Kort gezegd: als de overheid op een manier communiceert die neerkomt op een belofte, waardoor jij als consument feitelijk misleid bent, kan de rechter bepalen dat dit geen goed bestuur is. In dat geval kan de overheid worden gehouden aan de belofte of worden verplicht tot compensatie.
skelleniels @Zorg9 januari 2025 13:12
Eerlijk gezegd, onder de streep scheelt het allemaal niet zoveel hoor. Je moet rekening houden dat het prosumententarief wegvalt. Met een 4kWh omvormer is dat al snel 320 euro per jaar. Kan je al heel wat kWh's van het net afhalen. Heb het ook zo lang mogelijk tegengehouden, maar zo heel veel scheelt het niet.
Zorg @skelleniels9 januari 2025 16:39
Het gaat ook een stuk om het principe van een falende overheid. Economisch gezien ga ik er geen brood minder om eten. Ik ben ook niet op zoek naar een extra vergoeding maar ben het er niet mee eens. En ik geloof er totaal niet in dat gedaan wordt om de consument te beschermen.
Sir Oled @Zorg9 januari 2025 13:17
Correct, en zorgt de Vlaamse overheid plus de federale dat keer op keer concrete afspraken op gebied van energie, pensioenen en ruimtebeheer niet nagekomen worden. Eeen zeer onbetrouwbare partner dus en dan maar klagen dat mensen alsmaar de extreme kanten opzoeken.
DominoNL 9 januari 2025 11:32
Okee, ik snap dat de meter eigendom van de energieleverancier is en de rechter dus blijkbaar vindt dat je daar toegang toe moet verlenen als huiseigenaar.

Dan denk ik; als ik zorg dat er iets van mijn eigendom binnen de muren van Fluvius raakt, moeten zij mij dan ook t.a.t. toegang geven tot mijn eigendom?
tweakuwe @DominoNL9 januari 2025 11:49
Als het onroerende zaken betreft, waar de energiemeters onder vallen, dan is er inderdaad de verplichting om redelijkerwijs toegang mogelijk te maken (in overleg binnen afzienbare termijn, je mag ze best laten wachten tot je terug bent van vakantie of iets dergelijks). Dat is vrij gebruikelijk, zoek eens op 'recht van overpad'. Mocht de energiemeter altijd al vrij toegankelijk zijn, bijv. met een energiemeter in een kastje aan de straat zoals je in sommige landen wel ziet, dan mag je dat niet zomaar afsluiten met iets als een hek omdat er een erfbaarheid is van de eerdere situatie.

Als jij bij wijze van spreken een baksteen door de ruiten gooit bij Fluvius krijg je niet ineens recht van overpad, je creëert immers eenzijdig die nieuwe situatie en het is geen onroerend goed, al moet jij naar redelijkheid wel je bezit terug kunnen krijgen. Niettemin mag Fluvius zich dan ook niet zomaar die baksteen toe-eigenen of laten vernietigen, ze mogen wel weer kosten rekenen voor het in bewaring stellen van die baksteen en dat ook uitbesteden. Nou gooi je hopelijk niet zo vaak je bakstenen bij een ander door de ruiten, maar mogelijk wel zo nu en dan je auto of fiets op een private parkeerplaats. Als dat de bedoeling was dan mag je verwachten dat je de auto wel weer weg kan krijgen (al kan het best zijn dat een parkeergarages 's avonds gesloten is of iets), is het duidelijk niet de bedoeling dat je ergens parkeerde (voor langere tijd) dan zullen ze de auto/fiets weg laten slepen/halen.
Rens1967 @DominoNL9 januari 2025 11:41
Er zal ook wel het nodige staan in het contract met de energieleverancier.
Warpozio @Rens19679 januari 2025 11:56
De meter is eigendom van de distributienetbeheerder, je energieleverancier heeft hier niets mee te maken.
Stel je voor dat je telkens van meter zou moeten wisselen als je van energieleverancier veranderd...
Rens1967 @Warpozio9 januari 2025 12:01
Ja, sorry, mijn fout. Dat zou inderdaad iedere keer een heel gedoe zijn 8)7
IamGrimm @Warpozio9 januari 2025 14:34
Internet heeft dat probleem wel.

Geen argument, ik ben gewoon aan het klagen.
SgtElPotato @DominoNL9 januari 2025 11:57
Haha het is toch geen facebook hier?

'Als ik een contract afsluit en onderteken met bedrijf X mogen ze volgens de voorwaarden altijd bij hun meter, als ik als consument iets van mijn eigendom bij hun achterlaar, mag ik daar dan ook bij??'

Maak het jezelf toch niet zo lastig zeg, werk gewoon mee. Die meter is niet van jou en zal nooit van jou worden. Als de leverancier hem wil vervangen zul je mee moeten werken.
SouLLeSSportal @SgtElPotato9 januari 2025 12:58
nou ja andere optie is helemaal weg laten halen en geen stroom meer afnemen, in theorie een optie. In de praktijk natuurlijk not so much, door regels en beperkingen hoe je anders aan stroom komt wil je wat electronisch laten werken.
SgtElPotato @SouLLeSSportal9 januari 2025 14:16
Het zou in theorie wel kunnen, maar de oplossingen zijn op dit moment nog wel vrij prijzig voor een gemiddeld huishouden en niet interessant.

En het probleem natuurlijk dat bij uitval je zelf verantwoordelijk bent.
SouLLeSSportal @SgtElPotato9 januari 2025 16:40
jup, niet een realistische optie. Dat heeft de overheid al goed in kannen en kruiken vastgelegd.
Xfade @DominoNL9 januari 2025 11:40
Als jij (net als zij deden) hun een brief en evt. na geen gehoor een aangetekende brief stuurt om dat eigendom van jou te achterhalen, zullen zij dit prima afhandelen. Wat is je punt ?
J_van_Ekris @DominoNL9 januari 2025 11:42
Dan denk ik; als ik zorg dat er iets van mijn eigendom binnen de muren van Fluvius raakt, moeten zij mij dan ook t.a.t. toegang geven tot mijn eigendom?
Als jij je pen achterlaat bij Fluvius, dan hoeft dat natuurlijk niet.

Als in een leveringscontract (of zelfs in de wet, zoals in Nederland) zo vastgelegd is, dan heb je geen keus. Een meterbedrijf heeft een wettelijk bepaalde rol binnen de energielevering (meterstanden opnemen, aansluiten en afsluiten) die ze niet waar kunnen maken als de eigenaar geen toegang verleent. Dat vervangen van de meter is dan maar een klein ding, maar het niet kunnen afsluiten van mensen is ook zo'n ding dat vaak bij wet geregeld is.
Standeman @DominoNL9 januari 2025 11:42
Ja, maar dan moet Fluvius wel eerst graag willen dat jij je eigendom bij hun stalt. En dat wordt dan ook netjes in een overeenkomst vastgelegd. Dan kan jij, binnen alle redelijkheid, toegang tot je eigendom vragen voor onderhoud, reparatie of vervanging. En als aan die redelijkheid niet voldaan wordt, kan je het via de rechter afdwingen.

Ik heb alleen geen idee hoe je er bij komt dat Fluvius eigendom van jou zou willen stallen in een pand van hun :?

[Reactie gewijzigd door Standeman op 9 januari 2025 11:45]

DropjesLover @DominoNL9 januari 2025 11:56
Vergelijk het met andere zaken die op jouw grond kunnen zijn vastgelegd, zoals recht van overpad, of dus je gas / stroom / telefoon / kabels en bijbehorende apparatuur.
lenwar
@DominoNL9 januari 2025 12:02
In Nederland staat het als het goed is in de wet dat de netbeheerder/gasbeheerder het recht heeft om onderhoud te plegen en dat je daar als bewoner aan moet meewerken.

Net zoals dat een postbode het recht heeft om voor het bezorgen van geadresseerde post jouw erf op te komen als jouw brievenbus daar is. (En andersom moet jij ook je brievenbus maximaal zoveel meter van de straat af hebben staan)
Knijper1962 @lenwar9 januari 2025 14:42
Poosje geleden was ik maar wat blij dat de Stedin monteur op zondagmiddag, binnen een uur na melding, bij mijn meterkast stond. Er was één van de drie fases uitgevallen en de beste man had dat in no-time weer voor mekaar. Zelfs geen rekening van gehad.
WillySis @DominoNL9 januari 2025 12:16
De meter is eigendom van Fluvius en in de overeenkomst staat dat je Fluvius toegang tot te meter moet verlenen om onderhoud aan de meter uit te voeren. Het vervangen van de meter valt onder het onderhoud. Uiteraard heeft de monteur van Fluvius alleen het recht om rechtstreeks naar de meter te lopen en mag uitsluitend aan de meter werken. De monteur heeft niet het recht om zich vrij door de woning te bewegen.

Als er iets van jouw eigendommen bij Fluvius beland is er nog geen spraken van een contract met een clausule die toegang tot jouw eigendom eist. Verhuur jij machines (bijvoorbeeld de computers) en je hebt een dergelijke clausule in het contract staan, dan moet Fluvius jouw inderdaad toegang verlenen.
friend @DominoNL9 januari 2025 12:04
- verkeerde plek, verplaatst -

[Reactie gewijzigd door friend op 9 januari 2025 12:08]

mbbs1024 @DominoNL9 januari 2025 14:41
Dan denk ik; als ik zorg dat er iets van mijn eigendom binnen de muren van Fluvius raakt, moeten zij mij dan ook t.a.t. toegang geven tot mijn eigendom?
Als je een elektriciteitsaansluiting aanvraagt, staat er in de algemene voorwaarden van de netbeheerder dat je hen toegang tot hun meter moet verlenen.
Je hebt daarmee dus zelf aan Fluvius de toelating gegeven om toegang te hebben in je eigendom.

Als jij nu iets van jouw eigendom binnen de muren van Fluvius brengt, denk ik niet dat Fluvius met jou een contract zal maken dat jou daar toegang toe geeft.
Cosimo 9 januari 2025 15:07
Dit gaat over controle.
Met de slimme meter kan je bijna precies bepalen wanneer mensen wat gebruiken.
Met 1 druk op de knop kan je worden afgeswitcht.
Het is schandalig dat dit verplicht wordt.
De overheid hoort niet achter jouw voordeur te komen.
Met de oude meters werden de rekeningen ook betaald, voor 95% (schatting). Daar zal met de "slimme" meters niets mee veranderen.
rdfeij @Cosimo9 januari 2025 15:56
Met 1 druk op de knop kan je worden afgeswitcht.
? Er zit echt geen op afstand bedienbaar relais in de meter hoor.
kimborntobewild @rdfeij10 januari 2025 04:49
[...]


? Er zit echt geen op afstand bedienbaar relais in de meter hoor.
Zeker weten? Dit zegt GPT:
Slimme meters hebben vaak een ingebouwde schakelaar die het mogelijk maakt om de elektriciteitsvoorziening op afstand aan of uit te zetten. Dit kan handig zijn voor energieleveranciers bij:

Het afsluiten van stroom in geval van betalingsachterstanden.
Het inschakelen van stroom bij een nieuwe aansluiting of na een verhuizing.

Als voorbeelden van meters die mogelijk een op afstand bedienbaar relais hebben, wordt genoemd:
Eastron SDM630, Iskra ME382, ZIV AM550, Victron Energy EM24, Solaredge Home Energy Meter, Chint DDSU666, Shelly 3EM, Itron Centron II, Landis+Gyr ZCF110.

Er wordt wel bijgezegd dat de meerderheid van de digitale meters in Nederland DSMR is, en dat die níet op afstand kunnen worden uitgeschakeld.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 10 januari 2025 04:59]

stanny @kimborntobewild10 januari 2025 09:55
aah GPT, de nieuwe bron van waarheid. Vraag GPT eens waar die info vandaan komt want ik zelf kan er niets over vinden dat Fluvius zomaar op afstand mijn meter zou kunnen uitschakelen.
Uitzetten is met de hoofdzekering in de digitale meter, dat is een standaard "domme" zekering, dus enkel manueel te bedienen.
kimborntobewild @stanny24 januari 2025 09:03
Vraag GPT eens waar die info vandaan komt want ik zelf kan er niets over vinden dat Fluvius zomaar op afstand mijn meter zou kunnen uitschakelen.
Ik reageerde op rdfeij, die zegt dat er geen op afstand bedienbaar relais in de meter zit. Dat hangt er dus maar vanaf. Er zijn meer providers dan Fluvius.
stanny @kimborntobewild24 januari 2025 13:14
dat klopt, alleen gaat het artikel over Fluvius, dus dan is info posten over andere netbeheerders gewoon incorrect zonder te vermelden over welke netbeheerders het dan wel gaat.
kimborntobewild @stanny25 januari 2025 01:38
De manier waarom rdfeij het schreef, was algemeen ('zulke apparaten hebben geen killswitch op afstand', en niet specifiek voor Fluvius.
stanny @kimborntobewild25 januari 2025 08:37
Als een bericht zo algemeen geschreven wordt onder een artikel dat specifiek gaat over fluvius, is het wel veilig aan te nemen dat het over de meters gaat die fluvius installeert.
Als dat niet zo is, klopt ook zijn reactie niet
rdfeij @kimborntobewild13 januari 2025 16:39
Meer dan de helft van deze genoemde meters zijn "consumenten" kWh meters die je zelf kunt plaatsen NA je eigen meter.
De overige wel officiële meters staat helemaal niets over afschakelen/relais mogelijkheden in de datasheet.. Niet alles wat op internet staat is waar.....
kimborntobewild @Cosimo10 januari 2025 04:47
De overheid hoort niet achter jouw voordeur te komen.
Dat hoort zeker wel, als je (in zijn algemeenheid) een misdaad pleegt / gepleegd hebt.
Dan moeten ze wel eerst bewijs hebben natuurlijk, je mag niet zomaar bij iedereen binnenvallen.

[Reactie gewijzigd door kimborntobewild op 10 januari 2025 05:00]

pbk 9 januari 2025 11:32
Wat ik me afvraag is hoe het met de veiligheid van slimme meters zit. Als iemand deze op afstand kan uitlezen die geen toegang hoort te hebben zou je aan de hand van de gegevens kunnen zien wanneer iemand wel of niet thuis is. Dat lijkt me potentieel interessante informatie voor inbrekers.

Aanvulling: de zorg zit bij mij niet zozeer in hoe je 1 digitale meter op afstand kan uitlezen, maar hoe veilig de gegevens van grote hoeveelheden digitale meters worden opgeslagen.

[Reactie gewijzigd door pbk op 9 januari 2025 17:11]

Freeaqingme @pbk9 januari 2025 11:39
Ik vind dit echt een non-discussie eerlijk gezegd. Inbrekers breken nagenoeg allemaal in bij gelegenheid. Dus ze lopen ergens langs en zien een raam openstaan, of een huis dat er verlaten uit ziet met een makkelijk slot.

Het op afstand uitlezen van die dingen vereist dat menesn met elkaar gaan samenwerken om een woninginbraak uitgebreid voor te bereiden. Zoveel moeite doet men bijna nooit. Dan zou je ook gewoon het huis kunnen observeren voor een tijdje om te weten wanneer iemand wel/niet thuis is.

Overigens kunnen ook internetproviders op de seconde uitlezen hoeveel dataverkeer zij doen. Daar kan je ook makkelijker/meer conclusies aan verbinden dan bij stroom, maar bij internetproviders hoor je daar nooit iemand over.
locke960 @Freeaqingme9 januari 2025 12:21
Als het alleen om de slimme meter zou gaan klopt dat wel. Maar je moet het in een grotere context bekijken. Er wordt steeds meer data over ons verzameld, door steeds meer partijen, zowel overheden en bedrijven. Die data wordt op steeds meer plekken opgeslagen, vaak op systemen van derde partijen die beheerd worden door andere derde partijen.

Dat is allemaal aan elkaar geknoopt via contracten en voorwaarden waarbij je maar moet hopen dat de voorwaarden die in jou contract staan ook correct vertaald zijn naar alle achterliggende contracten.
En dan is er natuurlijk het risico dat er ergens in die keten kwaadwillige figuren zitten. Die kans neemt toe met het aantal partijen in de keten, en het aantal partijen in de ketens explodeert al jaren.

Elke dataverzameling op zichzelf is klein bier en gaat nergens over. Maar alle dataverzamelingen samen gaat optellen. Dat is wat het belangrijk maakt.

En het irritante is dat het lijdend voorwerp, de klant, hier weinig of niets aan kan doen. Ja, je kan de dataverzameling uit laten zetten, maar de meter wordt op afstand bediend dus je hebt geen mogelijkheid om te controleren wat er echt gebeurd. Er zit niet gewoon een hardwarematige uitknop op.

Dit is ook een principe kwestie. Er wordt geëist dat je alles en iedereen maar vertrouwd terwijl je weet dat de wereld zo niet in elkaar steekt.

[Reactie gewijzigd door locke960 op 9 januari 2025 12:54]

Freeaqingme @locke9609 januari 2025 12:34
Helemaal eens dat je naar het grotere geheel moet kijken, en dat ieder data puntje extra uiteindelijk resulteert in een zee van data. Alleen in dit geval denk ik dat de kans op misbruik zo klein, dat ik hier niet zo veel problemen mee heb. Dan zou ik eerder focussen op een verbod door opsporingsdiensten oid om die data te mogen gebruiken, of de retentie verplicht cappen op bijvoorbeeld een dag. Dan kan je het enerzijds wel gebruiken om het electriciteitsnet te beheren, en anderzijds beperk je de risico's tot een minimum (voor zover die er al zijn).
kimborntobewild @Freeaqingme10 januari 2025 04:19
Alleen in dit geval denk ik dat de kans op misbruik zo klein, dat ik hier niet zo veel problemen mee heb.
De misbruik is niet klein, de misbruik is groot en zelfs hoogstwaarschijnlijk; zeker op de lange(re) termijn. En zelfs als die kans erg klein is: dan vind ik dat nog steeds onacceptabel.
kimborntobewild @locke96010 januari 2025 04:17
Dat is allemaal aan elkaar geknoopt via contracten en voorwaarden waarbij je maar moet hopen dat de voorwaarden die in jou contract staan ook correct vertaald zijn naar alle achterliggende contracten.
Je kan hopen wat je wil: Big Data wordt door 'de industrie' nog steeds sterk aangemoedigd, het wordt juist als iets positiefs gezien: de data zál gebruikt én misbruikt worden, én het zal hoogstwaarschijnlijk ook ooit lekken.
kodak @Freeaqingme9 januari 2025 14:01
De discussie gaat om het gebrek aan controle wie, wanneer inzicht in andermans verbruik heeft en waarvoor deze gegevens gebruikt.
Je kan het risico van de inbreker dan natuurlijk accepteren, maar dat is niet zomaar een argument waardoor er dus maar geen realistisch risico is het gebrek aan controle is. De gegevens hebben veel waarde en zijn regelmatig zeer persoonlijk.

In Nederland maken we verschil tussen een digitale meter en een 'slimme' meter. Juist omdat verbruikers niet slechts afhankelijk moeten zijn van anderen die om welke oorzaak dan ook ongevraagd controle nemen over de toegang. Het nieuws maakt helaas niet duidelijk hoe dat in België is, maar het lijkt me dat men daar ook rekening moet houden dat verbruikers niet zomaar vertrouwen in beweringen en beloftes moeten hebben en dus op zijn hoogst een digitale meter moeten accepteren die niet onbedoeld en zonder medeweten uit te lezen is omdat het kan.

[Reactie gewijzigd door kodak op 9 januari 2025 14:01]

pbk @Freeaqingme9 januari 2025 17:07
Voor 1 inbreker is het inderdaad niet interessant om te proberen deze data te verzamelen. Maar wat als ik een dataset heb van complete wijken en die na analyse kan doorverkopen aan belangstellenden die graag willen weten of er op een adres waarschijnlijk mensen op vakantie zijn?
kimborntobewild @Freeaqingme10 januari 2025 04:14
Zoveel moeite doet men bijna nooit.
Bijna nooit is ongelijk aan nooit. En daarmee is je argument moot.
storeman @pbk9 januari 2025 11:40
Dit is natuurlijk een hele keten van veiligheid en in de basis een legitieme vraag. Echter denk ik dit argument vaak ten onrechte en selectief wordt gebruikt.

- Inbrekers kunnen ook een rondje door een wijk rijden en kijken waar 's ochtends en/of 's avonds lichten branden, scheurstickers plakken of andere methodes gebruiken om afwezigheid te monitoren. Of wat dacht je van warmtebeeldcamera's om te kijken of een huis meer of minder verwarmt wordt
- Het gaat uiteindelijk niet alleen om de slimme meter, maar ook waar de data verwerkt/opgeslagen wordt
- Als je het zo belangrijk vindt, hoe veilig en anoniem is de rest van je huis? Je slimme devices, je internetverbinding, je telefoon.

Als inbrekers op deze schaal, automatisch, willen monitoren, denk ik dat ze eerder andere paden bewandelen om met veel kleinere risico's grotere bedragen binnen te halen. Denk aan bitcoins stelen of allerlei andere scams.

Bovendien is er al jaren een optie om de connectiviteit uit te zetten of de frequentie veel lager, waardoor je dit risico kunt verkleinen.

Ik vind het een goede zaak dat dit verplicht is in België, mag in Nederland ook. We moeten vooruit met z'n allen en de hardware die in de grond ligt slimmer en efficiënter gebruiken. De grootste reden dat dit geweigerd wordt is het eigen financiële belang, dat is ondergeschikt aan de grote collectieve zaak.
watabstract @storeman9 januari 2025 12:10
Sinds wanneer is het slecht om voor je eigen financiële belang op te komen? We leven nog steeds in een kapitalistisch systeem en als je zonnepanelen hebt en graag de financiële opbrengst ervan optimaliseert dan hou je altijd liefst je analoge meter. Nogal suf om dan een of andere moraal op te gooien over het collectief.

Als het juridisch verplicht wordt om monteurs toe te laten tot de meter dan is dat prima maar dan is dat ook de enige valide reden voor mensen om tot actie over te gaan. Enig waardeoordeel over het handelen van deze mensen is irrelevant.
storeman @watabstract9 januari 2025 13:25
Dank watercoolertje.

Verder kun je er een waardeoordeel in lezen, dat mag. Mijn waardeoordeel gaat vooral over het aandragen van het privacy-argument door veel mensen, terwijl ze gewoon blij zijn met een terugdraaiend wieltje voor hun eigen portemonnee.
watabstract @storeman9 januari 2025 14:05
Het gaat er alleen om dat mensen het volste recht hebben om de wet te testen door het op een rechtszaak aan te laten komen. Iedereen die meent in zijn recht te staan, verzet zich en de ene gaat daar verder in dan de ander. Dat is allemaal toegestaan in een vrije rechtstaat. Als er een rechterlijke uitspraak volgt dan handel je ernaar. Zo simpel is het. De rest in deze discussie is alleen maar ruis.
Powerblast @watabstract9 januari 2025 16:15
Doe gerust zou ik zeggen, is he volste recht. maar ik ben wel blij dat diegene ineens ook de gerechtskosten van fluvius mogen betalen en dat de maatschappij hier niet voor hoeft op te draaien, a.k.a. de stroomfactuur omhoog voor iedereen. Dit is een rechtszaak waarvan je op voorhand weet dat je ze verliest, dus in mijn ogen letterlijk weggegooid geld.

[Reactie gewijzigd door Powerblast op 9 januari 2025 16:16]

watercoolertje @watabstract9 januari 2025 12:57
We leven nog steeds in een kapitalistisch systeem
Systeem? Economie bedoel je...
Als het juridisch verplicht wordt om monteurs toe te laten tot de meter dan is dat prima maar dan is dat ook de enige valide reden voor mensen om tot actie over te gaan.
Dat zegt hij bijna letterlijk ook, dus je bent het wel met hem eens:
Ik vind het een goede zaak dat dit verplicht is in België, mag in Nederland ook.
Oftewel wat is nu het probleem, tuurlijk probeert iedereen het onderste uit de kan te halen, en binnen de wetten moet je dat ook vooral doen! Maar als het dus een wet wordt om bepaalde trucjes niet meer toe te staan dan valt dat dus niet meer 'binnen de wet' :)

Wij schuiven met de belastingaangifte ook tussen mij en mijn partner zodat we precies op het bedrag komen wat je niet hoeft te betalen (40 euro oid), dan krijgt de andere dat bedrag extra in de teruggave. Eigenlijk gratis geld dus! Mooi zolang dat kan, maar als dat niet meer mag of kan dan is het ook goed.

[Reactie gewijzigd door watercoolertje op 9 januari 2025 13:00]

kodak @storeman9 januari 2025 14:34
De optie in Nederland is om geen slimme meter te hoeven accepteren, een digitale is voldoende. Maar zelfs als zou je een slimme meter accepteren, dan heb je een wettelijk recht zelf controle te houden. Ongeacht of jij het oneens bent hoe anderen de rest van hun gegevens beschermen of er voldoende vertrouwen in hebt dat een slimme meter genoeg controle geeft. Dat laatst is in de praktijk niet zomaar het geval. Verschillende meters, verschillende mogelijkheden van 'controle'.

De mening dat verbruikers ook de samenleving moeten dienen in plaats van vooral tot last zijn is redelijk. Maar het gaat mis als we net gaan doen dat kansen voor de samenleving maar belangrijker zijn door ze te laten behartigen door bedrijven die vooral op eigen gewin uit zijn met energie en amdermans gegevens als hulpmiddel. Wat je ook in veel 'slimme' meters ziet die formeel nauwelijks tot geen functionaliteiten hebben die bedoeld zijn om de verbruiker controle te geven en laten behouden over wie wanneer uit leest voor welk doel. Formeel moet je daarvoor een voorkeur in andermans systemen kenbaar maken en dan maar hopen dat anderen zich daar aan houden. Dat is geen eigen controle, dat is hopen dat een onbekenden met de controle te vertrouwen zijn.
pbk @storeman9 januari 2025 17:04
Maar je kan natuurlijk ook als tussenpersoon de data verzamelen, analyseren en dan doorverkopen aan belangstellenden die graag van een wijk een lijst met huizen krijgen waarin het aannemelijk is dat de bewoners niet thuis zijn. Hoef je niet rond voor te rijden of met warmtebeeldcamera's aan de slag.
Het is misschien wat onwaarschijnlijk, maar toch zou ik niet blij zijn als iemand mijn gegevens zou kunnen inzien.
onetime
@storeman10 januari 2025 00:44
De hardware in de grond kan ook uitstekend in beeld worden gebracht door trafo- en verdeel huisjes te bemeten. Ja meer op afstand uit te lezen punten helpen het beeld scherper te krijgen. Maar echt noodzakelijk is het niet.
BiLLY_daKid @pbk9 januari 2025 11:36
Kan nog steeds een positieve business case zijn, afhankelijk van hoeveel je terugleverd.
Mijn oude huis had ook een ferraris met terugdraai. Op mooie zomerse dagen kon ik beter met een biertje bij de meterkast zitten dan voor de tv.
J_van_Ekris @pbk9 januari 2025 11:37
Hoe wil je de identiteit van een slimme meter koppelen aan een fysiek adres? In Nederland is dat echt gescheiden namelijk (ken de Belgische opzet niet).

En eerlijk gezegd is het best lastig om het verschil te zien van een bewoon en onbewoond huis, zeker met zonnepanelen op het dak. Een beetje meer zonlicht in de zomer en al mijn verbruik valt volledig weg voor de slimme meter.
pbk @J_van_Ekris9 januari 2025 17:02
Ik heb een warmtepomp en geen gasaansluiting. Als er 's avonds of 's ochtends wordt gedoucht (wat meestal het geval is) dan doen mijn zonnepanelen (vrijwel) niets. Je kan dus aan de hand van mijn gegevens van mijn slimme meter vrij eenvoudig zien of ik wel of niet thuis ben.
Ook lever ik als ik op vakantie ben aanzienlijk meer stroom terug dan wanneer ik thuis ben. Dat verschil zie ik al met het blote oog in mijn eigen stroomapp, dus zo heel moeilijk is dat niet.
Z80 @pbk9 januari 2025 13:29
Het op afstand kunnen uitlezen is een optie die niet verplicht is. En die je kan weigeren.
Dat wil zeggen deze mogelijkheid wordt in de meter uitgeschakeld.
Het vervangen van de meter zelf mag niet geweigerd worden. Deze is niet jou eigendom.
Mathijs Kok @pbk9 januari 2025 14:14
Dus de inbreken moet eerst mijn energieleverancier hacken en daarna de gegevens interpreteren en extrapoleren zodat ie weet wanneer ie bij mij een koevoet tussen de deur kan zetten. Zie je dat echt gebeuren? Denk je niet dat die inbreker met zijn skills dan op andere manieren meer geld kan verdienen? Met veel minder risico? En niet bij nacht en ontij de deur uit te hoeven?
pbk @Mathijs Kok9 januari 2025 16:58
De kans dat 1 inbreker dit doet is uiteraard nihil. Maar er zijn in het verleden vaker grote datalekken/hacks geweest bij grote bedrijven waarvan we dachten dat ze de beveiliging goed op orde hadden.
Stel dat je van een energieleverancier de gegevens van slimme meters van alle klanten kan uitlezen gedurende een periode in ze zomervakantie en vervolgens geautomatiseerd gaat analyseren op welke adressen de kans aannemelijk is dat de gebruikers niet thuis zijn. Dan heb je gegevens in handen die op zijn minst onwenselijk zijn. Het is de digitale variant van langs huizen rijden om te kijken of het licht brand om te zien of er mensen thuis zijn.

Ik merk aan de reacties op mijn vraag dat het veel wordt afgedaan als onzin. Maar ik denk dat het echt van belang is dat we zeker kunnen weten dat data veilig is opgeslagen.
lenwar
@pbk9 januari 2025 11:59
Net zoals iedereen die een mobiele telefoon heeft, of iets op internet doet, apps op z’n telefoon gebruikt, een digitale televisie abonnement heeft, enz.

Die zaken zijn zelfs makkelijker aan een persoon te koppelen van de SIM-kaart van een slimme meter.

Ik denk dat het wel los loopt.
friend @pbk9 januari 2025 12:09
Als het radio communicatie betreft (waarschijnlijk GSM), gewoon inpakken in folie (meter of meterkast) en aarden, dan komt er geen signaal doorheen en voldoe je toch aan de eisen. Waarschijnlijk kan je dan wel weer een bezoekje van de netbeheerder verwachten, omdat ze geen gegevens meer ontvangen, maar meer dan constateren dat je niet aan de meter gezeten hebt kunnen ze niet en ik denk ook niet dat hier wettelijk rekening mee gehouden is (maas in de wet totdat iemand het een keer doet en er een wetswijziging komt).
Arrigi @friend9 januari 2025 12:12
Voor mensen als jou is er een oplossing uitgewerkt: een externe antenne te installeren op jouw kosten: 854,89 euro + graafwerken zelf te bekostigen.

Alsjeblieft.
friend @Arrigi9 januari 2025 12:24
353,99 euro voor antenne op de gevel en als op eigen verzoek/wens.
En ik heb niet eens een eigen meter, dat loopt via de VvE.
CAPSLOCK2000
@pbk9 januari 2025 14:53
Wat ik me afvraag is hoe het met de veiligheid van slimme meters zit.
Ik heb het eens opgezocht, Netbeheerder Enexis schrijft:
Als er aanleiding is om te twijfelen aan de veiligheid van een meter, willen we alles uitsluiten. Veiligheid gaat vóór alles. Zo hebben we KIWA bijvoorbeeld gasmeters laten controleren op verschillende manieren:

Triltest: de meter ligt 20 uur lang op een trilbank.
Droptest: een gewicht valt op de meter. Zo testen we of de beugel waaraan de meter is opgehangen, sterk genoeg is. En of de meter tegen een flinke klap kan; Buigtest: de meter krijgt een gewicht tegen zich aan gedrukt.
Klimaattest: de meter ligt in klimaatkasten met een temperatuur van -50°C tot +70° Celcius.
Lekdichtheidstest: in een luchtdichte ruimte wordt de gasmeter onder druk gezet om te controleren of de naad goed dicht zit.

Natuurlijk moet een meter tegen een stootje kunnen. Maar we raden wel af om de meterkast te gebruiken voor de opslag van spullen.
Super veilig dus.


Oh... je bedoelde digitale veiligheid?
Het is 20 jaar oude techniek, gebaseerd op mobiele telefoons van toen. Er zijn honderden verschillende soorten en merken in gebruik.
Wat wilde je nog meer weten?


Ik geloof helemaal dat ik ze nu te kort doe en dat ze wel degelijk ook naar digitale veiligheid kijken, maar dat neemt niet weg dat ik m'n twijfels heb over de veiligheid. Ik heb genoeg oude hardware op security getest om te weten dat meer dan 10 jaar support eigenlijk niet werkt. Kleine gaten worden nog wel gedicht maar grote stappen gaat niet op oude hardware. Je mist bv CPU-instructies of RAM om moderne software efficient te draaien. Er komt een punt dat je eigenlijk niet meer kan doen dan features uitschakelen. Een typisch pijnpunt is SSL, heel wat hardware lukt het niet om de stap naar TLS 1.2 te maken en het zou met niet verbazen als veel van die slimme meters daar ook last van hebben, ze zijn er oud genoeg voor.
Miepermans 9 januari 2025 11:33
Op andere websites, en mogelijk ook op Tweakers wordt al tijden geklaagd over het doorduwen van de digitale meters, waarbij er keer op keer gewezen wordt op de plicht deze vernieuwing te accepteren.

Helaas lijkt het nodig om nu personen te gaan vervolgen, maar aan de andere kant is het potentieel een grote eye-opener naar alle criticasters die beweren dat men zelf mag bepalen of de nieuwe meter al dan niet geaccepteerd wordt.

Vanuit netbeheerderszijde is natuurlijk te begrijpen waarom bepaalde upgrades dienen plaats te vinden, en vanuit huiseigenaarszijde kan ik me ook wel inleven in de bezwaren. Dit nieuws zal hopelijk de juiste beredenatie geven om de migratie naar de nieuwe digitale meter te vergemakkelijken, En tegelijk een grote "middelvinger" naar de bigcorp's zijn om de bezwaren van de huiseigenaren nu ook eens serieus te wegen.

Ik ben benieuwd naar de uitslag van e.e.a, maar redelijkerwijs gaat dit resulteren in meerdere geseponeerde zaken omdat dit natuurlijk wel heel erg een goliath en david verhaal is.
Dennism @Miepermans9 januari 2025 11:40
Ik ben benieuwd naar de uitslag van e.e.a, maar redelijkerwijs gaat dit resulteren in meerdere geseponeerde zaken omdat dit natuurlijk wel heel erg een goliath en david verhaal is.
Dat verwacht ik niet zo snel, het zou mij weinig verbazen tenzij de wetgeving in België heel erg afwijkt, dat de netbeheerder uiteindelijk al die zaken makkelijk zal winnen als een digitale meter wettelijk verplicht is in België wanneer je zonnepanelen hebt.
Warpozio @Dennism9 januari 2025 11:45
Er bestaat hier geen Belgische wetgeving over, dit is een regionale bevoegdheid.
Hier gaat het om een Vlaamse verplichting
Dennism @Warpozio9 januari 2025 11:50
Maar is daar in Vlaanderen dan een verplichting voor, want dan veranderd dat weinig, behalve dat het dan niet heel België is. Als zo'n verplichting bestaat vanuit de (regionale) overheid, zie ik die 'david en goliath' strijd niet, maar vermoed ik dat de netbeheerder dit makkelijk wint zolang ze het juridisch correct aanpakken.
hiostu @Miepermans9 januari 2025 11:41
De uitslag zal uiteindelijk zijn dat de mensen toegang moeten geven en dat er spullen vervangen mogen worden door de netbeheerder. De overeenkomsten en de wet zijn vrij duidelijk. Je hebt als huiseigenaar een keuze of een digitale meter of een slimme meter.
d3x @hiostu9 januari 2025 12:00
of geen meter en van het net...
Finraziel @Miepermans9 januari 2025 11:44
Wat zijn die bezwaren dan? Want als het zoals het artikel gaat om effectief toch nog salderen ook al mag dat officieel niet meer dan heeft de netbeheerder groot gelijk en zou ik het bijna diefstal willen noemen om zo je zin door te proberen te drukken.
Alternatief is dat ze straks gewoon de stroom afsluiten als je geen slimme meter laat installeren, wat heb je liever?
Icekiller2k6 @Finraziel9 januari 2025 13:11
Oh je mag wel salderen.. zolang je een analoge meter hebt.
Dus als ze pech hebt en digitale meter als een van de eerste had met toen de belofte dat je mocht blijven salderen... ben je nu al jaren benadeeld.

je mocht vroeger salderen met de digitale meter, maar is toen meteen afgeschoten geweest.
Daarna was het dat mensen met zonnepanelen max 15 jaar mochten salderen... dat hebben ze ook terug gedraaid...

Het gaat er gewoon over dat mensen panelen hebben geinstalleerd met een belofte van de overheid welke 4 a 5 keer verbroken is geweest op 10 jaar tijd..

Net zoals groene stroomcertificaten welke al jaren met een bijna 0 factor berekend worden waardoor je er niets voor krijgt..
Yoshi @Miepermans9 januari 2025 11:45
sterker nog, de netbeheerder krijgt boetes omdat het omschakelen naar de digitale meter niet snel genoeg gaat ;-)
-Vasa- 9 januari 2025 11:59
Ik heb zelf zo'n algemene aangetekende brief gehad die mij aanmaande een afspraak te maken omdat ik eerder dat niet zou gedaan hebben of hen niet had binnengelaten. (Het was een erg algemene brief die waarschijnlijk naar iedereen zonder slimme meter is gestuurd).

Mij stoorde dat vooral omdat ik 3 jaar terug wel degelijk al een afspraak had gemaakt maar zij gewoon niet zijn komen opdagen.

Nog vervelender was het toen ik dan vorig jaar die afspraak maakte een dag vakantie nam (thuiswerken als je geen stroom hebt omdat ze eraan werken is niet zo vanzelfsprekend natuurlijk) en die techniekers die dan langskwamen doodleuk stelden dat zij de meter niet wouden plaatsen omdat er te weinig plaats is. Terwijl het enige dat rond die huidige meter hangt de elektriciteitskabels zijn en mijn zekeringskast. Ze gingen mij dan zelf contacteren om een andere type vorm van slimme meter zouden komen installeren. Vanzelfsprekend heb ik daar ook weer niets van gehoord, ondanks dat ik ze zelf alvast nog eens om een update heb gevraagd.

Benieuwd dus of ik door die slecht werkende administratie nog steeds gezien wordt als iemand die die meter weigert, terwijl zij gewoon weigeren/onkundig zijn om die te plaatsen. (En ik heb geen zonnepanelen dus ik zie niet in waarom ik zou weigeren, ik kijk er zelfs naar uit want dan kan ik beter mijn verbruik meten en beginnen berekenen of en hoeveel zonnepanelen zinvol voor mij zijn)
Eusebius @-Vasa-9 januari 2025 12:11
Gaat dit over Nederland of België? Zit in ongeveer dezelfde situatie: monteur zou nog langskomen, omdat hij alleen een gasmeter had. Nee, kom maar terug voor allebei. Krijg ik jaren later een brief of ik het alsnog wil doen. Ben ik niet op ingegaan (het was een open vraag). Nu gebeurt er nog steeds niks rond de meter.
-Vasa- @Eusebius9 januari 2025 12:23
Het gaat over België. Over de gas- (en water) meter heb ik gelukkig nog niets gehoord. Die zitten overigens in een lage kelder. Ongetwijfeld dat ze daar ook weer een probleem over zullen maken eens het zover is.
jongetje @Eusebius9 januari 2025 14:36
Vlaanderen ligt nog steeds in Belgie (letterlijk het 2e woord van het artikel).
Horla @-Vasa-9 januari 2025 13:15
Vreemd, bij ons was de digitale meter een stuk kleiner dan de analoge.
-Vasa- @Horla9 januari 2025 13:25
Dat leek mij ook op alle foto's die ik er van terugvond, althans als je dat plastic frame er rond niet meeteelt, al vragen ze wel een grotere ruimte vrij te houden, waarschijnlijk om veilig en vlot te kunnen werken. Die ruimte was overigens ook beschikbaar bij mij zover ik gemeten had, behalve dan natuurlijk de stroomkabels die naar boven toe gaan ook langs de oude meter.

Het zorgt er in elk geval voor dat ik iets meer begrip dan gewoonlijk heb voor mensen die zeggen dat Fluvius hen onterecht beschuldigd dat ze de meter niet willen laten plaatsen. Er zullen genoeg mensen zijn in huizen waar de elektriciteit op een bepaalde manier is gelegd dat de installateurs het gewoon te moeilijk vinden om die nieuwe meter te plaatsen. Ik zou zelfs zaken laten aanpassen als ze mij duidelijk kunnen aangeven wat er eventueel anders moet, maar ze laten gewoonweg niets weten.
Al zullen er ongetwijfeld mensen zijn die het voornamelijk doen voor hun terugdraaiende teller natuurlijk.
Mavamaarten 9 januari 2025 11:42
Het grote probleem is dat mensen die zonnepanelen met groenestroomcertificaten hadden en een terugdraaiende teller, opeens een hele hap winst zien verdwijnen. Winst die nota bene contractueel was vastgelegd.

Tel daarbij op dat sommige mensen meteen een uitnodiging kregen voor een slimme meter, en anderen nog jaren gebruik hebben kunnen maken van hun terugdraaiende teller. In mijn ogen zeer logisch dat er veel weerstand bestaat / bestond.

Los daarvan ben ik blij met mijn slimme meter, ik heb in Home Assistant netjes inzicht in mijn verbruik en moet geen meterstanden doorgeven. Ik begrijp zeker dat voor een netbeheerder slimme meters de way forward zijn, alle respect voor. Maar de manier waarop dit alles werd geregeld en zeker voor zonnepaneelhouders, is de reden dat er mensen de installateurs niet binnen laten en rebelleren. Een simpele berekening: 278 boete is waarschijnlijk minder dan wat de zonnepanelen + terugdraaiende teller + groenestroomcertificaten hebben opgebracht.
Arrigi @Mavamaarten9 januari 2025 12:15
Probleem? Weerstand? Dit is even idioot als mensen die een pensioen van 3000+ euro tegemoet gaan en dan maar voorstellen dat *iedereen* zoveel moet krijgen, fuck de realiteit.

Het netwerk kosteloos als batterij willengebruiken voor eigen winst ten koste van letterlijk alle anderen is puur egoïsme.
d3x @Mavamaarten9 januari 2025 12:08
je lapt verschillende type installaties bij elkaar.

je hebt de mensen die een analoge hebben met pv met certificaten
je hebt de mensen die een analoge hebben met pv zonder certificaten (zeer beperkt)
je hebt de mensen met een digitale en PV waar een garantie was op terug draai. (ook in tijd beperkt) bij deze was er het meeste commotie en juridisch getouwtrek.
je hebt mensen na de rechtbank uitspraak met digi en PV die eigenlijk gewoon niks meer hebben en dus de nieuwbouw standaard
https://www.fluvius.be/nl...app-refresh=1736420934871


die analoge hebben nu niks meer te zeggen en als je PV installatie 15j is komen ze nu gewoon aan je deur als eerste target. Met digitale meter heb je nog steeds certificaten, maar had je ook al een prosumententarief als extra cost tov de 2 andere types.

[Reactie gewijzigd door d3x op 9 januari 2025 13:20]

Horla @d3x9 januari 2025 12:32
Wij vielen onder twee van de drie categorieën :'(

Een analoge meter en zonnepanelen gelegd nadat je certificaten kreeg en voor je premies kreeg. Dan kregen we een digitale meter die zeker ging terugdraaien. Dat heeft een paar maand geduurd en daarna was het een dikke middelvinger naar ons toe van de overheid. Mijn broer in dezelfde gemeente heeft nog steeds geen digitale meter. Het financiële verschil tussen ons in die paar jaar is letterlijk duizenden euro's :X
_--[]--__ 9 januari 2025 12:00
Je hebt niets in te brengen tegen energie leveranciers. Ik heb net een rechtszaak tegen Essent verloren waarin ik aanpassing van de verbruiksgegevens eiste op basis van eigen bewijs. Ik had eind 2022 net zonnepanelen laten installeren (16 stuks) en ben half maart 2023 ook gestopt met thuis de elektrische auto laden vanwege de enorm hoge stroomtarieven op dat moment. (Tegenover mijn kantoor kon ik nog wel voor 23ct kw laden). Onze slimme meter ging in eind maart stuk en de netbeheerder heeft vanwege personeelstekorten 4 maanden nodig gehad om deze te vervangen.

Vervolgens werd ons verbruik geschat op basis van het verbruik in het eerste kwartaal (met laden elektrische auto en hele lage opbrengst zonnepanelen).

Eigen schatting was ruim €1.700 teveel betaald tov het echte verbruik (eigen schatting verbruik, 5kwh per dag voor een tweepersoons huishouden die allebei alle dagen werken). Bezwaar aantekenen met aanlevering gegevens laadpaal en opbrengst zonnepanelen hielp niet. Volgens Essent was het totale verbruik over het jaar ongeveer gelijk was aan het jaar daarvoor. Mijn argument was juist dat het verbruik een stuk lager zou moeten zijn vanwege de plaatsing van zonnepanelen en het niet meer laden van de auto.

Naar de kantonrechter gestapt met alle bewijzen maar die heeft eigenlijk alleen naar de bewijzen van Essent gekeken en aangegeven dat de schatting die Essent door de netbeheerder had laten maken leidend was omdat die niet afweek van het verbruik in het voorgaande jaar.

Het maakt dus niet uit wat je kunt bewijzen, de energie leverancier en netbeheerders hebben het contractueel zo dichtgetimmerd dat je moet doen wat ze zeggen en betalen wat zij aangeven.
HollowGamer @_--[]--__9 januari 2025 12:08
Helaas is dat tegenwoordig overal zo. De bedrijven maken dikke winsten (op basis van inflatiecorrecties), en knijpen uiteindelijk de consument/gebruiker zoveel mogelijk uit.

Deze trend is overgewaaid van Amerika. Waar vroeger bedrijven nog iets van moreel kompas hadden, is dat al jaren verdwenen. Sterker nog, het wordt alleen maar erger.

Mensen jarenlang gek maken om vooral zonnepanelen te nemen, water zelf te verwarmen, oh en rijd ook vooral met een elektrische auto.. om vervolgens door energiebedrijven te horen dat ze heffingen gaan doen, en de overheid/ACM die zeg dat het mag en geen rekening houd met meer laadpunten, geeft mij weinig vertrouwen om nog iets er zelf aan te doen.

Deze digitale meters snap ik wel, ze nemen ook andere risicofactoren weg. Aan de andere kant is precies wat je zegt het onmogelijk om er in beroep tegen te gaan, wat ik dan weer eng vindt. Dit is ook voor de overheid helaas. Dus weet niet of we beter uit waren als het allemaal onder ons eigen beheer zou zijn.

[Reactie gewijzigd door HollowGamer op 9 januari 2025 12:09]

Mathijs Kok @_--[]--__9 januari 2025 14:16
Naar de kantonrechter gestapt met alle bewijzen maar die heeft eigenlijk alleen naar de bewijzen van Essent gekeken en aangegeven dat de schatting die Essent door de netbeheerder had laten maken leidend was omdat die niet afweek van het verbruik in het voorgaande jaar.
Ik neem aan dat een deel van die bewijzen het test rapport van de meter was?
_--[]--__ @Mathijs Kok9 januari 2025 15:00
Nee, dat niet maar het defect zijn van de meter werd niet betwist. Op de door mij aangeleverde bewijzen van gebruik laadpaal en opbrengst zonnepanelen werd totaal niet gereageerd, ook de kantonrechter benoemde dit in geheel niet. Het enige wat blijkbaar telde was de schatting van de netbeheerder en het feit dat het totaalverbruik over een jaar niet afweek van het jaar daarvoor. Aangezien het argument van de overeenkomende jaarverbruiken in de laatste repliek door Essent is ingebracht (verdedigende partij heeft laatste woord) kon ik niet meer uitleggen dat dat juist het probleem was omdat het verbruik substantieel was gewijzigd. Het bedrag was helaas niet hoog genoeg om in hoger beroep te kunnen.
-tom-562 @_--[]--__9 januari 2025 12:08
Wat een moeite voor dat geld.. Dat geld krijg je uiteindelijk toch wel terug
aikebah @-tom-5629 januari 2025 20:47
Niet dus... het gaat om 'geschat verbruik voor de periode waarin er geen meting van verbruik was omdat de oude meter defect was en een nieuwe plaatsen lang duurde'. Daar kan dus nooit een correctie op volgen waarin je het geld uiteindelijk terug krijgt. Er is gewoon geen meting van gebruik en dan volgt afrekening op nattevinger-schatting gebaseerd op wel bekend/gemeten verbruik uit het verleden.

Is een andere situatie dan 'digtitale doorgifte / handmatige doorgifte van je meterstand is er niet, dus voor de jaarafrekening hebben we je meterstand per einde periode maar even geschat' die zichzelf weer min of meer zal corrigeren als werkelijke meterstanden voor een later moment in de registratie komen.

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