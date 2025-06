Enexis wil proef met beperken EV-laadvermogen bij publieke laadpalen uitbreiden

Enexis wil een proef waarmee 's avonds het laadvermogen van laadpalen wordt verlaagd, uitbreiden. Momenteel doet de netbeheerder een test in Noord-Brabant en Limburg. Op termijn moet dat uitgebreid worden naar de rest van het gebied waar Enexis het stroomnet beheert.

Enexis geeft aan dat na de huidige pilot, die sinds december loopt, wordt gekeken of deze uitgebreid kan worden naar meer laadpalen in Noord-Brabant en Limburg. De netbeheerder wil deze aanpak ook uitbreiden naar de overige provincies waar Enexis verantwoordelijk is voor het net: Groningen, Drenthe en Overijssel. "Het streven is om op alle laadpalen, waar dat technisch mogelijk is, netbewust laden toe te passen. Dit wordt alleen toegepast als er voor het laag- en middenspanningsnet overbelasting dreigt", schrijft het bedrijf. Het initiatief is dan ook bedoeld om het stroomnet te ontlasten tijdens de piekuren.

De netbeheerder deed sinds december al een test in samenwerking met energieleverancier Vattenfall. Tijdens de test werd het laadvermogen van bijna 1600 EV-laadpunten in Noord-Brabant en Limburg verlaagd tijdens de piekuren. Dat gebeurde tussen 15.00 en 21.00 uur verlaagd, afhankelijk van de netbelasting en het aantal gelijktijdig ladende voertuigen, zo bevestigden Vattenfall en Enexis in blogposts.

Na 21.00 uur werd de capaciteit geleidelijk verhoogd tot het normale niveau om 23.00 uur. Via de Tap Electric-app konden gebruikers kiezen voor onbeperkt laden indien noodzakelijk. Uit de resultaten van het experiment blijkt dat minstens de helft van de elektrische auto's buiten de piekuren kan worden opgeladen. De meeste laadsessies werden volgens planning voltooid. De huidige pilot eindigt op 31 maart.

Update, 15.54 uur - Het artikel is aangepast om meer nadruk te leggen op het eventuele vervolg van de pilot.