Cybersecuritybedrijf Wiz wordt overgenomen door Google voor 32 miljard dollar

Wiz is akkoord gegaan met een overnamebod van Google voor 32 miljard dollar. Als de overname eenmaal is afgerond, sluit het cybersecuritybedrijf zich aan bij Google Cloud. Eerst moeten investeerders en mededingingsautoriteiten de overname goedkeuren.

Wiz meldt dat de overname door Google 'zorgt dat het bedrijf sneller kan innoveren op het gebied van cloudbeveiliging'. "Wiz heeft zoveel bereikt in een relatief korte periode, maar de ontwikkelingen rond cybersecurity gaan ontzettend snel. Door een onderdeel te worden van Google Cloud binden we als het ware een raket op onze rug: we innoveren sneller dan wanneer we een opzichzelfstaand bedrijf zouden blijven", schrijft medeoprichter en ceo Assaf Rappaport. De ceo zegt er wel bij dat het bedrijf nauw blijft samenwerken met onder andere AWS, Azure en Oracle.

Google wil met de overname van Wiz zijn cybersecurityportfolio uitbreiden. "Wiz biedt een gebruiksvriendelijk beveiligingsplatform dat verbinding maakt met alle grote cloud- en codeomgevingen om cybersecurityincidenten te helpen voorkomen", schrijft het bedrijf.

Wiz is een Israëlische start-up die in 2020 is opgericht. Met de overnamedeal is een aanzienlijk hoger bedrag gemoeid dan bij het vorige bod dat Google-moederbedrijf Alphabet op het cybersecuritybedrijf heeft gedaan, schrijft Reuters. Vorig jaar bood het bedrijf 23 miljard dollar, wat door Wiz werd afgewezen. Wiz wilde naar eigen zeggen zelf naar de beurs gaan. Naar verluidt zou de start-up het overnamebod van Alphabet echter hebben geweigerd vanwege eventuele kritiek van investeerders en markttoezichthouders.

Update, 14.51 uur - Aankondiging van Google toegevoegd.