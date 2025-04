Cybersecuritybedrijf Wiz weigert overnamebod van Alphabet voor 23 miljard dollar

Wiz heeft het overnamebod van Alphabet afgeslagen. Googles moederbedrijf zou het cybersecuritybedrijf voor 23 miljard dollar hebben willen overnemen. Wiz wil naar eigen zeggen zelf naar de beurs gaan en dus niet overgenomen worden.

Hoewel de overnamegesprekken nooit publiekelijk erkend zijn, hebben verschillende media, waaronder CNBC, een memo voor werknemers van Wiz ingezien. Daaruit blijkt dat medeoprichter Assaf Rappaport het een moeilijke beslissing noemt om 'dergelijke nederigmakende aanbiedingen' te weigeren. Als de overname was doorgegaan, was het de grootste overname voor Alphabet ooit geweest. Wiz werd na een recente investeringsronde van 1 miljard dollar gewaardeerd op 12 miljard dollar, dus Alphabet was bereid om die waarde bijna te verdubbelen.

Naar verluidt weigert Wiz het overnamebod van Alphabet vanwege eventuele kritiek van investeerders en markttoezichthouders. In plaats daarvan bereidt het bedrijf zich voor op een beursgang, wat al langer het plan was. Wiz is een relatief jong techbedrijf dat in 2020 werd opgericht door Assaf Rappaport, Yinon Costica, Roy Reznik en Ami Luttwak. Het cybersecuritybedrijf heeft zijn hoofdkwartier in New York en heeft daarnaast veel technische werknemers in Israël. Naar Wiz' eigen zeggen gebruikt veertig procent van de honderd grootste bedrijven in de Verenigde Staten software van het bedrijf.