Alphabet wil cybersecuritybedrijf Wiz overnemen voor 23 miljard dollar

Alphabet zou plannen hebben om het cybersecuritybedrijf Wiz over te nemen. Dat schrijft The Wall Street Journal. De twee bedrijven zouden momenteel in gesprek zijn en het Google-moederbedrijf zou 23 miljard dollar over hebben voor het bedrijf.

Volgens The Wall Street Journal zou de deal tussen de twee bedrijven spoedig kunnen volgen. Het is niet duidelijk of er ook een deadline is vastgelegd. Als de deal doorgaat voor het voorgenomen bedrag, wordt het de grootste overname die Alphabet ooit heeft gedaan.

Wiz werd in 2020 opgericht. Het bedrijf biedt cybersecuritysoftware voor cloudcomputing aan en wist in 2023 nog een miljard dollar aan investeringen op te halen. Het bedrijf kreeg toen volgens The Wall Street Journal een marktwaarde van twaalf miljard dollar toegeschreven. Het moederbedrijf van Google zou met deze overname zijn cybersecurityafdeling verder willen uitbouwen. In 2022 nam Alphabet ook cybersecuritybedrijf Mandiant over voor een bedrag van 5,4 miljard dollar.