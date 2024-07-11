'Google-moederbedrijf Alphabet ziet af van miljardenovername HubSpot'

Google-moederbedrijf Alphabet zou besloten hebben om geen poging te doen HubSpot over te nemen, een bedrijf waarvoor het mogelijk tientallen miljarden dollars had betaald. Alphabet voerde gesprekken, maar die zijn nu afgebroken, meldt financieel persbureau Bloomberg.

Waarom Alphabet niet langere interesse heeft, vermeldt Bloomberg niet. HubSpot maakt crm-software en Alphabet had het willen kopen om te concurreren met onder meer Microsoft, Oracle en Salesforce. Alphabet en HubSpot zouden dit voorjaar overlegd hebben.

HubSpot heeft een marktwaarde van 35 miljard dollar. Daarmee zou het de grootste overname van Alphabet ooit geweest zijn. Tot op heden is de overname van Motorola Mobility de grootste; Google betaalde in 2011 ongeveer 12,5 miljard dollar voor dat bedrijf. Het bedrijf verkocht Motorola drie jaar later aan Lenovo, voor 2,91 miljard dollar.