'Google-moederbedrijf Alphabet ziet af van miljardenovername HubSpot'

Google-moederbedrijf Alphabet zou besloten hebben om geen poging te doen HubSpot over te nemen, een bedrijf waarvoor het mogelijk tientallen miljarden dollars had betaald. Alphabet voerde gesprekken, maar die zijn nu afgebroken, meldt financieel persbureau Bloomberg.

Waarom Alphabet niet langere interesse heeft, vermeldt Bloomberg niet. HubSpot maakt crm-software en Alphabet had het willen kopen om te concurreren met onder meer Microsoft, Oracle en Salesforce. Alphabet en HubSpot zouden dit voorjaar overlegd hebben.

HubSpot heeft een marktwaarde van 35 miljard dollar. Daarmee zou het de grootste overname van Alphabet ooit geweest zijn. Tot op heden is de overname van Motorola Mobility de grootste; Google betaalde in 2011 ongeveer 12,5 miljard dollar voor dat bedrijf. Het bedrijf verkocht Motorola drie jaar later aan Lenovo, voor 2,91 miljard dollar.

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 19:15
14 • submitter: wildhagen

11-07-2024 • 19:15

14

Submitter: wildhagen

Lees meer

CMA onderzoekt partnerschap Alphabet en Claude-maker Anthropic
CMA onderzoekt partnerschap Alphabet en Claude-maker Anthropic Nieuws van 30 juli 2024
Google Cloud behaalt voor het eerst kwartaalomzet van 10 miljard dollar
Google Cloud behaalt voor het eerst kwartaalomzet van 10 miljard dollar Nieuws van 24 juli 2024
Cybersecuritybedrijf Wiz weigert overnamebod van Alphabet voor 23 miljard dollar
Cybersecuritybedrijf Wiz weigert overnamebod van Alphabet voor 23 miljard dollar Nieuws van 23 juli 2024
Alphabet wil cybersecuritybedrijf Wiz overnemen voor 23 miljard dollar
Alphabet wil cybersecuritybedrijf Wiz overnemen voor 23 miljard dollar Nieuws van 15 juli 2024
'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen'
'Google-moederbedrijf overweegt HubSpot over te nemen' Nieuws van 5 april 2024
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Fusies en overnames

Reacties (14)

-Moderatie-faq
14
14
8
4
1
4
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
BoerBart 11 juli 2024 19:41
Ik raakte door dit bericht met name geinteresseerd in de Motorola deal, een gat van zo'n 9,5 miljard is niet niks. Voor wie ook benieuwd is waarom - een korte samenvatting van dit artikel;

Google kocht Motorola Mobility voor $12,5 miljard om te concurreren met Apple en Samsung, maar ondervond grote markttegenvallers. Uiteindelijk verkocht Google Motorola aan Lenovo voor $2,9 miljard, waarbij ze de meeste patenten behielden.
SPee @BoerBart11 juli 2024 20:01
Uiteindelijk ging die hele overname om de (grote hoeveelheid) patenten.
Als je ook kijkt naar de geschiedenis, dan speelde dit in een rumoerige periode van Android, waarbij er veel rechtszaken speelden ten nadele van Android. Door een grote patentenpool te hebben, kon de concurrentie gesust worden (want die had immers ook patenten van Motorola nodig). Later is er een stichting gekomen waar vele patenten zijn samengevoegd ter bescherming van de Android afnemers.

Dus het heeft Google ongeveer $9 miljard gekost om hun Android cashcow te beschermen.
Stijnvi @BoerBart11 juli 2024 20:28
In de tussentijd heeft Google/Alphabet echter ook goed gebruik gemaakt van Motorola, zeker als je kijkt naar de Pixel line-up.

Zo hebben ze met de Moto 360 destijds de basis gelegd voor de smartwatches van vandaag de dag, waaronder dus ook de Pixel Watch.

En met de Nexus 6 (geproduceerd door Motorola) hebben ze destijds ook de basis gelegd voor de huidige Pixel telefoons.
Slechts twee jaar na de release van de Nexus 6 en de verkoop van Motorola aan Lenovo bracht Google namelijk de eerste Pixel op de markt.
Dat was ze waarschijnlijk nooit gelukt zonder de patenten en kennis van Motorola.
SimD @BoerBart11 juli 2024 19:58
Zal ook vast te maken hebben met de waardering van de patenten en inkomsten hieruit.

Even snel opgezocht. Het zit nog mooier in elkaar. Google kocht Motorola in 2014 om dus idd de 25000 patenten te bemachtigen.

Deze wilde ze gebruiken om Apple en Samsung te blokkeren om toestellen te produceren want: “patent schending”. Dit mislukte echter.

Slimme move, dat veel geld had kunnen opleveren. Alleen dus afgeschoten in de rechtbank en hield geen stand.

Als dit wel was gelukt: slimste 12 miljard ooit uitgegeven.
eamelink @SimD12 juli 2024 13:48
Je moreel kompas lijkt een beetje stuk als je het belemmeren van cuncurrentie ‘een slimme move’ noemt.
Blizz @BoerBart12 juli 2024 12:20
Was destijds al per direct bekend dat het ze om de patenten ging, dat Time het daar niet mee eens is zonder enkel argument… Tja. Het klopt dat de patenten niet sterk genoeg bleken in de rechtszaal of ter afschrikking, maar het hele punt was nou eenmaal dat Google vrijwel geen relevante patenten had.

[Reactie gewijzigd door Blizz op 22 juli 2024 18:19]

mailis 11 juli 2024 22:17
Google probeert al een tijd hun CCAI platform verder te ontwikkelen. In vergelijking met Microsoft (met recent nog de aankondiging van Dynamics 365 Contact Center) en in mindere mate Amazon met Amazon Connect, missen ze nog een degelijke service CRM oplossing om die markt goed te kunnen bedienen. De overname van HubSpot had daarom zeker interessant kunnen zijn!
Coolstart @mailis11 juli 2024 23:20
Het CRM stuk is maar de basis van Hubspot. Waar ze in uitblinken is het ecosysteem rond dat CRM. Van mailings, sales tools tot website builders. Ook heeft bijna elke grote bedrijfstool of ecommerce platform heeft een integratie met Hubspot.

Een CRM bouwen kan Google zelf wel maar de echte waarde zit hem in het ecosysteem van ‘hub’spot.
catfish @Coolstart11 juli 2024 23:58
We moeten eigenlijk blij zijn dat de overname niet doorgaat.
Hubspot is groot genoeg om op zichzelf te overleven.
_Thanatos_ 12 juli 2024 10:50
Sorry, maar wat is HubSpot? Ze zijn 35 miljard dollar waard? Waarom heb ik daar nog nooit van gehoord?

Je zou zeggen dat een bedrijf dat 35x zoveel waard is als Microsoft, zich in alle hoeken van alle markten kan nestelen. Of hebben ze een monopolie op 1 ding dat ieder bedrijf nodig heeft, en doen ze verder niets?
jimshatt @_Thanatos_12 juli 2024 12:36
Ik weet ook niet helemaal waar de marktwaarde van 35 miljard dollar vandaan komt, maar hoe kom jij erbij dat Microsoft maar 1 miljard dollar waard is? Volgens mij zit dat eerder richting de 3,5 biljoen dollar.
_Thanatos_ @jimshatt15 juli 2024 04:15
Wikipedia. Maar nu je het zegt, het kan zijn dat ik het verkeerde getalletje heb onthouden.
- peter - 11 juli 2024 19:52
@arnoudwokke De 1e zin mist 'over te nemen' of iets dergelijks.
Mosterd 12 juli 2024 07:01
Maar beter ook, HubSpot is op zichzelf al enorm groot en invloedrijk en de CRM van een Dynamics of NetSuite is meer een toevoeging aan het ERP. Heeft Google überhaupt een eigen ERP?

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.