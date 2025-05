CMA onderzoekt partnerschap Alphabet en Claude-maker Anthropic

De Competition and Markets Authority start een onderzoek naar het partnerschap tussen Alphabet en de Claude-chatbotmaker Anthropic. Mogelijk is het partnerschap technisch gezien een overname en daarbij eventueel concurrentiebelemmerend.

De Britse markttoezichthouder spreekt momenteel nog over een verkennend onderzoek waarbij 'belanghebbende partijen' de mogelijkheid krijgen om op- en aanmerkingen over de casus te delen. Na het verzamelen van context over de situatie start de CMA met een formeel onderzoek. Daaruit moet niet alleen blijken of het partnerschap tussen de bedrijven feitelijk een fusie of overname onder de Enterprise Act 2002 is, maar ook of deze samenwerking concurrentiemogelijkheden in het Verenigd Koninkrijk belemmeren.

Zowel Anthropic als Alphabet zegt in een statement tegenover CNBC dat Anthropic een zelfstandig bedrijf is dat een strategisch partnerschap heeft met Alphabet. Het laatstgenoemde bedrijf vereist naar eigen zeggen geen exclusieve toegang tot de AI-diensten van Anthropic.

Onlangs kondigde de CMA een vergelijkbaar onderzoek aan naar Microsoft en Inflection AI. Ook in dat geval zou het mogelijk om een verhulde overname gaan, die concurrentiemogelijkheden zou hinderen. De verkennende fase voor dat onderzoek wordt in september afgerond, ofwel een klein halfjaar na het verzoeken om input van belanghebbenden. Het is niet duidelijk wanneer de CMA zijn eerste ondervindingen in de zaak rondom Alphabet en Anthropic openbaart.