CMA: Microsoft hindert mogelijk concurrentie door 'overname' Inflection AI

De Britse marktautoriteit Competition and Markets Authority start een formeel onderzoek naar Microsoft voor het aannemen van werknemers van en vervolgens samenwerken met Inflection AI. Mogelijk is dit de facto een fusie zonder dat de specifieke regels daarvoor van toepassing waren.

Bron: Inflection AI

Als de CMA concludeert dat het om een fusie gaat, kan er een vervolgonderzoek worden gestart naar de mogelijke gevolgen voor de concurrentie op de AI-markt, schrijft de toezichthouder. Volgens Microsoft is het aannemen van voormalige werknemers van Inflection AI en samenwerking met het bedrijf niet gelijk aan een fusie; de acties van het bedrijf zouden de concurrentiemogelijkheden juist stimuleren, aldus de Financial Times. Ook de Amerikaanse FTC merkte de mogelijke verhulde overname van Inflection AI al op.

Inflection AI werd in 2022 opgericht door Google DeepMind-medeoprichter Mustafa Suleyman. Hij werd daaropvolgend eerder dit jaar aangesteld als ceo van de AI-divisie van Microsoft. Ook andere medewerkers van het AI-bedrijf, waaronder medeoprichter Karén Simonyan, werden in die periode aangenomen door Microsoft. 'Verschillende onderzoeken' van Inflection werden volgens de vermelde personen meegenomen naar de betreffende Microsoft-AI-divisie. Inflection AI is onder meer verantwoordelijk voor de chatbot Pi.