Microsoft rondt overname Activision Blizzard af

Microsoft heeft vrijdag de overname van Activision Blizzard afgerond. Eerder ging de Britse marktautoriteit CMA akkoord met de deal, waardoor de bedrijven zonder verdere obstakels door konden gaan met de overname.

Het afronden van de deal, die 69 miljard dollar omvat, is door Microsoft bevestigd aan The New York Times. The Verge berichtte eerder al dat de bedrijven de afronding wilden verschuiven van 18 oktober naar 13 oktober, maar dat ze nog wachtten op groen licht van de CMA. Vanochtend heeft de markttoezichthouder de overname definitief goedgekeurd.

In januari 2022 werd de deal tussen Microsoft en Activision Blizzard aangekondigd. Het is de grootste overname die ooit heeft plaatsgevonden in de gamingsector. Niet iedereen was blij met de overname. Concurrenten van Microsoft, waaronder Sony, vrezen dat het bedrijf een te groot monopolie krijgt. Ook maakten veel marktautoriteiten zich zorgen over de deal. Die zorgen zijn nu weggenomen of verminderd, nadat Microsoft had toegezegd dat de streamingsrechten voor cloudgaming verkocht zouden worden aan Ubisoft. Toch zijn er nog steeds rechtszaken gaande van het Amerikaanse FTC tegen de overname. Deze kunnen blijven doorgaan, ook al is de overname afgerond.