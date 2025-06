Blizzards senior artdirector Samwise Didier vertrekt na ruim dertig jaar

Blizzards senior artdirector Samwise Didier stopt na 32 jaar bij het bedrijf te hebben gewerkt en gaat met pensioen. Didier werkte aan tientallen games in onder meer de Diablo-, WoW- en Starcraft-series.

Didier zegt dat vorige week vrijdag zijn laatste werkdag was en zegt dat Blizzard 'nooit slechts een baan was'. "Ik begon bij het bedrijf in 1991 en het werd meteen mijn tweede thuis. Ik kwam erachter dat ik een familie had waar ik niet vanaf wist! Ik groeide er op. Alles dat ik nu weet over game art, heb ik daar geleerd."

Blizzards president Mike Ybarra zegt Didier te bedanken voor zijn werk bij Blizzard. "Jouw talent hielp bij het vormen van Blizzards kenmerkende stijl en ik weet dat veel van onze artists veel van jou hebben geleerd de afgelopen jaren." Didier werkte aan recente games als Diablo IV, Overwatch 2 en WarCraft III: Reforged tot aan oudere games als de eerste StarCraft en WarCraft.