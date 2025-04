Blizzard brengt Warcraft Rumble op 3 november uit voor iOS en Android

Warcraft Rumble komt op 3 november 2023 uit via de Apple App Store en Google Play Store. De mobiele strategiegame is gebaseerd op het World of Warcraft-universum en bevat co-op-, singleplayer- en multiplayermodi.

Blizzard Entertainment maakt de releasedatum van de eerder aangekondigde strategiegame via de officiële website en de onderstaande trailer bekend. Overigens is 3 november geen willekeurige datum, want dan gaat Blizzards eigen evenement Blizzcon 2023 voor het eerst sinds 2019 weer van start.

Warcraft Rumble wordt free-to-play en krijgt dus naar alle waarschijnlijkheid microtransacties. Spelers moeten in de game zogenoemde Minis verzamelen. Deze actiefiguren kunnen vervolgens tot leven gewekt worden en in real time met tegenstanders vechten. De game combineert rts-mechanieken met tower defense- en moba-gameplay.