Blizzard organiseert op 3 en 4 november BlizzCon 2023

Blizzard heeft BlizzCon 2023 aangekondigd. Het evenement van de gameontwikkelaar en -uitgever vindt op 3 en 4 november plaats. Het wordt de eerste fysieke BlizzCon sinds 2019 en vindt plaats in het Anaheim Convention Center in Californië, de Verenigde Staten.

Tijdens het evenement kondigt Blizzard doorgaans nieuwe games en uitbreidingen aan en worden ontwikkelingsplannen van de bestaande liveservicegames bekendgemaakt. Inhoudelijk laat het bedrijf in de bijbehorende blogpost daarentegen nog niets los, al kan het haast niet anders dan dat er aankondigingen omtrent onder meer World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo IV en Hearthstone gemaakt worden.

BlizzCon 2023 is het eerste fysieke evenement sinds 2019; alleen in 2021 werd een virtueel evenement genaamd BlizzConline gehouden. In 2020 en 2021 ging het fysieke evenement niet door vanwege de coronapandemie. In 2022 stond er wederom een online evenement gepland, maar dat werd voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het bedrijf heeft nooit concreet benoemd wat de reden hiervoor was, maar de annulering viel samen met commotie rondom een negatieve cultuur binnen het bedrijf. Er werden uiteenlopende verhalen gedaan over een vermeende 'frat-boycultuur' en seksueel overschrijdend gedrag. Blizzard kwam daarvoor hevig onder vuur te liggen.