Blizzard schrapt beloofde PvE-modus Hero Mode voor Overwatch 2

Blizzard schrapt zijn plannen voor de Hero Mode van Overwatch 2. Het bedrijf beloofde de komst van die co-op-PvE-modus bij de aankondiging van het spel in 2019. In plaats daarvan gaat de studio zich richten op zijn liveserviceroadmap, waarop andere co-opcontent staat.

Overwatch 2-director Aaron Keller bevestigt in een livestream dat de Hero Mode is geschrapt. Keller meldt dat Blizzard 'de oorspronkelijke visie voor PvE niet kan waarmaken'. In een interview met Gamespot zegt de director dat Blizzard 'nog steeds toegewijd is aan PvE', maar dat dergelijke spelmodi op een andere manier worden geleverd dan aanvankelijk werd besproken.

Blizzard verlegt hiermee zijn focus naar de liveserviceaspecten van Overwatch 2. In een nieuwe roadmap meldt het bedrijf dat later dit jaar de eerste verhaalmissies voor de game verschijnen. Dergelijke co-opmissies komen in het zesde seizoen van de game beschikbaar. Dat seizoen moet medio augustus van start gaan. Er staan voor dit jaar ook twee nieuwe helden op de planning.

Hero Mode moest een co-opmodus worden met een focus op PvE waarin spelers gezamenlijk tegen computergestuurde vijanden vechten. Missies uit de Hero-modus zouden altijd beschikbaar en herspeelbaar zijn. De modus moest voorzien worden van een progressiesysteem met talent trees, waarmee spelers hun personages permanent sterker konden maken. Blizzard sprak al over die modus toen Overwatch 2 in 2019 werd aangekondigd. De game verscheen vorig jaar in early access.