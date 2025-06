Frankrijk onderzoekt of Apple wet overtreedt met bemoeilijken iPhone-reparaties

De openbaar aanklager in Parijs onderzoekt of Apple wetten overtreedt door het repareren van iPhones moeilijker te maken. Zo beperkt Apple de functionaliteit van iPhones die door reparateurs zijn voorzien van reserveonderdelen van andere bedrijven.

De aanklager begon het onderzoek in december na een klacht van de Stop Planned Obsolesence Association, HOP. Die klacht richtte zich volgens HOP op het associëren van iPhones met serienummers van onderdelen. Onderdelen werken minder goed of helemaal niet als ze het verkeerde serienummer hebben, ook al zijn de onderdelen zelf prima in orde.

Zo kan een nieuw scherm op een oude iPhone als Apple het niet aan de iPhone heeft gekoppeld, de kleurtemperatuur niet aanpassen aan de omgeving. Ook werkt gezichtsherkenning Face ID alleen als de onderdelen aan het pcb zijn gekoppeld met software. De accu en soms ook camera's geven meldingen in de Instellingen als het gaat om onderdelen van derden.

Volgens HOP gaat deze praktijk in tegen het right to repair en het streven naar een circulaire economie. HOP had eerder succes met een aanklacht, toen Apple zonder het gebruikers te vertellen iPhones trager maakte. Toen legde de Franse marktautoriteit een boete op 25 miljoen euro.