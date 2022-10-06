Franse boete voor Apple van 1,1 miljard euro is verlaagd naar 372 miljoen euro

De boete die Apple in Frankrijk moet betalen wegens het beperken van concurrentie en misbruik van marktmacht is aanzienlijk verlaagd. In plaats van 1,1 miljard euro moet het Amerikaanse bedrijf nu 372 miljoen euro betalen.

Apple kreeg in 2020 de boete opgelegd door de Franse mededingingstoezichthouder Autorité de la Concurrence (AdlC). Die zei dat Apple vanaf 2005 tot aan 2013 zijn producten vooral via twee groothandels verspreidde, waardoor concurrentie tussen groothandels bij Apple-producten niet mogelijk was. De twee groothandels in kwestie, Tech Data en Ingram Micro, zijn destijds ook beboet.

De boete van Apple wordt nu echter verlaagd, omdat een van de aanklachten is verworpen door de rechter, schrijven onder andere Reuters en Bloomberg. Daarbij gaat het om de beschuldiging dat Apple prijsafspraken had gemaakt met Authorized Resellers en Premium Resellers. Op die manier konden de verkopers niet met elkaar concurreren via het verlagen van de prijzen, stelde de AdlC. Omdat deze afspraken volgens de rechter niet bewezen zijn, wordt de boete aanzienlijk verlaagd.

Apple laat in een reactie aan Reuters weten tevreden te zijn met de beslissing van de rechter. Toch wil het bedrijf liever dat de gehele boete wordt geschrapt en gaat daarom in beroep. De AdlC gaat onderzoeken hoe het de beslissing van de rechter kan aanvechten.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 06-10-2022 19:47 45

06-10-2022 • 19:47

45

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Reacties (45)

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magnifor 6 oktober 2022 19:53
Nou nou nou, dat is dus 2,5 dag omzet wat Apple misloopt. Wanneer worden zulke grote bedrijven nou fatsoenlijk bestraft wat daadwerkelijk pijn doet?

https://www.onemorething.nl/2022/06/apple-verdienen-seconde/
Bender @magnifor6 oktober 2022 20:07
Je weet dat er verschil is tussen omzet en winst?
Of bedoel je dat 2,5e dag iedereen en alles gratis werkt?

Los van het feit dat je Wereldwijde omzet pakt ten opzichte van een Franse boete.

[Reactie gewijzigd door Bender op 25 juli 2024 07:31]

dasiro @Bender6 oktober 2022 20:35
maakt niet uit, de Europese boetes worden op wereldwijde omzet van maximaal 10% gelimiteerd, dit was dus al peanuts en nu nog amper wat kruimels (zoals "kan sporen van pinda's bevatten" bij voeding :+ )
De grote techbedrijven voelen financieel amper of nix van hun overtredingen en nemen de boetes gewoon als een kostenpostje op, dat is waar hij op doelt. In Zuid-Korea gooiden ze de grote baas in de gevangenis en kruipt die door het stof van schaamte, hier laten ze zich zelfs niet zien voor een rechtzaak
Nas T @dasiro6 oktober 2022 22:32
In Zuid-Korea gooiden ze de grote baas in de gevangenis en kruipt die door het stof van schaamte ...
Even wat extra context: de topman heeft gratie gekregen voor wat zijn arbeidsverbod betreft, om de volgende reden:
De motivatie voor de gratie is om de economie te stimuleren.
De schaamte is er, maar ik denk ook vooral voor anderen om wat er in dat land plaatsvindt ...
Ben je machtig, dan ontloop je dus straf.
dasiro @Nas T7 oktober 2022 09:09
hij heeft idd gratie gekregen, maar heeft toch echt wel een cel langs de binnenkant gezien (hoe comfortabel ze mss ook was ingericht tov normaal)
Nas T @dasiro7 oktober 2022 09:27
Zeker, dat is nog het enige minpuntje. Maar het verandert niets aan dat als je macht hebt, je straf kan ontlopen. En dat is een rechtstreekse ondermijning van rechtvaardigheid.
CoMaestro @dasiro7 oktober 2022 10:25
maakt niet uit, de Europese boetes worden op wereldwijde omzet van maximaal 10% gelimiteerd, dit was dus al peanuts
Op werelwijde omzet vind ik dat wel echt een flink bedrag hoor. Ze behaalden Q4 2021 $83,4B omzet en $20,6B winst. Als je dus een boete krijgt van 10% op de jaarrekening (zeg even de recordwinst van Q4 maal 4 om een jaar te maken), dan is het een boete van 33 miljard, en daarbij 40% van de winst die ingeleverd moet worden. Het is nou ook weer niet alsof Apple failliet gaat als ze geen illegale praktijken beoefenen, en hadden anders waarschijnlijk ook nog wel miljarden winst gemaakt.

Dat het gelimiteerd is tot 10%, ben ik het opzich ook niet mee eens en nodigt altijd een berekening uit "is het een boete of een prijs voor opereren?" (/ maak ik er genoeg winst van zodat de boete niet meer uitmaakt?), maar het 10% van een wereldwijde omzet vind ik wel echt een significant bedrag.

[Reactie gewijzigd door CoMaestro op 25 juli 2024 07:31]

Rokuro @CoMaestro7 oktober 2022 11:56
Een boete van 10% zou inderdaad veel zijn maar hoe vaak wordt dit ook daadwerkelijk geëist? Ik kan nu zelf zo 1,2,3 geen harde gegevens vinden maar voor mijn gevoel zijn de boetes bij dit soort enorme bedrijven eigenlijk altijd meer voor de vorm dan wat anders. Ook in deze zaak gaat het om 8 jaar lang oneerlijk handelen en nu is de boete daarvoor verlaagd tot een promillage van de jaarlijkse winst, niet eens in de buurt van een percentage van de jaarlijkse omzet.
CoMaestro @Rokuro7 oktober 2022 12:07
Ik denk dat jij en @Dasiro me een beetje verkeerd begrepen hebben, ik ben het er ook mee eens dat de huidige boet gewoon niks meer is / niet genoeg en zoals ik ook al aangaf meer "kosten van zaken doen" is. Maar het door meteen te beginnen met "de maximale boete is al niets!" maak je je argument wat mij betreft zwakker door meteen op gevoel te beroepen (alsof iedereen het daar mee eens moet zijn).

Ik vind het bijvoorbeeld interessanter waarom er dan nooit die maximale boete wordt opgelegd, want als jarenlang illegaal gedrag voor eigen winstkenmerk maar tot 3% wordt beperkt, wat moet je dan doen voor die 10% boete?
Rokuro @CoMaestro7 oktober 2022 12:28
Ik denk dat wij juist wel op 1 lijn zitten. Wat ik bedoelde te zeggen met mijn reactie is dat het zo raar is dat de origineel geëiste boete al relatief laag was op wat er kon worden geëist, en dat het nu dan ook nog wordt verlaagd. En dat je dat fenomeen dus heel vaak ziet, de origineel geëiste straf relatief laag (ook al gaat het om duizelingwekkende bedragen voor de gewone man) en dan nog afdingen.
wat moet je dan doen voor die 10% boete?
en
Een boete van 10% zou inderdaad veel zijn maar hoe vaak wordt dit ook daadwerkelijk geëist?
komen eigenlijk op hetzelfde neer toch?
dasiro @CoMaestro7 oktober 2022 11:59
dat was het maximum, er was gekozen voor 1.1 miljard, wat amper 3% van het maximum was en is nog eens verlaagd naar 1% van het maximum of 0.1% van de omzet.

Vergelijk het met een boete van 50€ als je 50.000€ per jaar verdient voor verboden gedrag dat maar liefst 8 jaar lang bewezen door is gegaan (waarschijnlijk langer), om nog maar te zwijgen over hoeveel consumenten hierdoor teveel betaald hebben.

Vind je het nog steeds een "flink bedrag" ?
Spatienazi @CoMaestro7 oktober 2022 15:58
Ze behaalden Q4 2021 $83,4B omzet en $20,6B winst.
NB. Dit zijn miljarden, niet biljoenen of biljarden. :)
Jeroen hofman @dasiro7 oktober 2022 08:15
@dasiro Ja Ja en zo is het. Schandalig wat er zoal gaande is.
Aan de andere kant Hoe vaak zijn dit soort bedrijven al niet in beeld geweest, en de eerder opgelegde boetes. het beperken van concurrentie en misbruik van marktmacht.
Menig consument klaagt maar nemen vandaag de dag hun producten af.
Zo volg ik al Jaren De appel en louis rossmann story hoe men als consument letterlijk door Apple genaaid wordt. En louis rossmann voor de echter mocht verschijnen.
Daarnaast nog maar te zwijgen hoe ook Apple zich hier in het belasting paradijs heeft gevestigd, en via constructies zaken regelt. Rechtbank en boetes zien we later wel, zo ook deze zaak die al jaren loopt, Boete 1,1 miljard euro en weg komt met 372 miljoen euro.
Artimunor @Bender6 oktober 2022 20:17
je hebt gelijk, maar ondanks dat zijn argumenten niet 1 op 1 passen bij de context van de boete heeft hij toch een punt, namelijk dat bedrijven soms moedwillig de wet overtreden omdat de boete niet opweegt tegen het te verdienen geld.

dit is wel zeker een probleem.
moonlander @Bender6 oktober 2022 20:29
Denk je dat er alleen franse advocaten van apple op zitten?
Marve79 @Bender6 oktober 2022 20:51
Dat is winst, dus die 2.5 dag klopt. En die boete is minder winst dus minder belasting dus ze hoeven niet heel de boete te betalen.
Bender @Marve796 oktober 2022 22:12
Het artikel gaat echt om omzet....
Rokuro @Bender7 oktober 2022 12:06
Nee, de 151 miljoen per dag waarop wordt gedoeld is winst. Het staat ongelukkig opgeschreven in het artikel want de eerste alinea gaat over omzet, de tweede over winst en dat wordt inderdaad niet verduidelijkt. Maar als je de op link naar de website doorklikt ( waar het artikel op is gebaseerd) zal je vinden dat het gaat om 151 miljoen profit.

[Reactie gewijzigd door Rokuro op 25 juli 2024 07:31]

Praetextatus @Bender7 oktober 2022 00:10
Je weet dat er verschil is tussen omzet en winst?
Of bedoel je dat 2,5e dag iedereen en alles gratis werkt?

Los van het feit dat je Wereldwijde omzet pakt ten opzichte van een Franse boete.
Wat @Marve79 denk ik bedoelt is dat dit soort bedrijven er rustig mee weg komen. Een calculated risk is het eigenlijk en niets meer of minder. Nu zijn ze zo groot en hebben ze letterlijk een leger aan advocaten en dus kunnen ze rustig jaren lang ook procederen en vertragen. Volgens mij is er elke paar weken nieuws dat er een dikke boete wordt gegeven en enkele maanden wordt dit terug gedraaid en betalen ze een schijntje.
MrFax @magnifor6 oktober 2022 20:06
Als (bij wijze van spreken) van die omzet 372 miljoen euro winst overblijft is die 372 miljoen euro boete wel zuur. Wat ik hiermee zeg is dat omzet alleen niet is om iets naar te kijken.

Als ik iets koop voor 1 euro en ik verkoop er een miljard van voor dezelfde prijs, dan heb ik een miljard aan omzet en 0 euro aan winst. Als daar dus een boete bij zou komen van 372 miljoen euro mag je jezelf wel failliet verklaren.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 25 juli 2024 07:31]

raro007 @MrFax6 oktober 2022 20:36
maar de boete gaat ook om 8 jaar totaal waar ze aan verdiende en niet 1 jaar.
CharlesND @magnifor6 oktober 2022 21:21
Nou nou nou, dat is dus 2,5 dag omzet wat Apple misloopt. Wanneer worden zulke grote bedrijven nou fatsoenlijk bestraft wat daadwerkelijk pijn doet?
Je moet het wel in het perspectief vanaf 2005 zien. Apple had in 2021 een nettowinst van 94 miljard dollar, in 2005 was dat 1,3 miljard. Apple was in 2005 dus een 70x kleinere speler dan nu...
Hun productportefeuille bestond voornamelijk uit de iPod muziekspeler en de Dual Mac G5. Nou niet bepaald de producten waarmee je even met je spierballen rolt en de groothandel je wil oplegt...

Ik denk eerder dat die twee groothandels alleen Apple spullen wilde verkopen als daar een zekere exclusiviteit aan verbonden was omdat het anders niet rendabel te maken was en Apple het maar ergens anders moest proberen. De Apple-markt was maar een klein marktje met veel onzekerheid,

Daarnaast snap ik de rechtszaak niet helemaal. Het werd VOORAL via twee groothandels verspreid. Dus waren er meer tussenhandelaren dan deze twee. Waar zit dan het machtsmisbruik?
En ja, als je niet kunt bewijzen dat er afspraken zijn gemaakt tussen verschillende resellers dan moet je er van uitgaan dat die er niet waren. Het omgekeerde is namelijk vaak onmogelijk, bewijzen dat je iets NIET hebt afgesproken.

Dus ik snap wel dat Apple in beroep gaat.
MSalters
@magnifor6 oktober 2022 21:31
2,5 dag van hun wereldwijde jaaromzet, in 1 van de ~200 landen op de wereld.

De correcte vergelijking is met de winst die Apple jaarlijks in Frankrijk alleen maakt. Da's iets lastiger te bepalen, want hoe reken je winst aan één land toe? Apple geeft veel aan design en R&D uit, maar dat zijn vaste kosten wereldwijd. En de marginale winsten op elk individueel product tellen vanwege deze vaste kosten op tot veel meer dan de totale winst.
Ivolve @magnifor6 oktober 2022 21:51
Doet doet me heel erg veel denken aan de discussie die laatst ontstond over dit artikel:
nieuws: Italiaanse boete van ruim 173 miljoen euro voor Amazon en Apple is ge...

De autoriteiten leggen ze een boete open maar Apple trekt gewoon een leger advocaten van de plank en gaat procederen tot ze ermee wegkomen. Overheden kunnen big tech niet aanpakken omdat ze simpelweg niet over de budgetten beschikken.
FlyEragon @Ivolve6 oktober 2022 22:11
En jammer dat overheidsbudget komt van burgers b.v dus het is ook nog eens dubbel krom voor de klant. Maarja zolang de consument dit blijft pikken worden deze reuzen megagroot dat ze alles en iedereen kunnen opslokken. En ja dan sta he in je hemd als overheid tegen een onbeperkt leger aan advocaten en rechtszaken.
Ivolve @FlyEragon6 oktober 2022 22:16
En jammer dat overheidsbudget komt van burgers
Nouja de boetebedragen zijn natuurlijk niet mis. 1,1 miljard kun je best wat advocaten voor inhuren. Echter de politiek krijgt het niet verkocht om honderden miljoenen aan een mededingingsautoriteit uit te geven terwijl bijstandsmoeders hun gasrekening niet kunnen betalen. Dat het dan wellicht wel geld oplevert ipv kost maakt politiek weinig uit.
FlyEragon @Ivolve7 oktober 2022 08:29
Klopt als een bus, dus als een overheid dit soort dingen wilt aanpakken gaat het altijd ten koste van iets anders. Lijkt me lastig om te balanceren, want je wilt ook zeker geen wild west taferelen en ik vrees dat ht die kant wel op goed. Volgens mij is men inmiddels wel bezig met wetgeving van betreft digitale rechten, alleen jammer dat bedrijfsleven altijd mijlen ver voorloopt wegens bovengenoemde redenen.
Vic-Green @magnifor7 oktober 2022 09:12
Ik denk dat de boete volledig onterecht is. Ik zou het redelijk vinden dat ze een flinke vergoeding krijgen voor het onterechte leed wat ze is aan gedaan.
Silent7 6 oktober 2022 19:56
tweede bericht van flink verlaagde boete, ergens jammer, hoe meer impact een boete heeft hoe groter de kans dat de monsterlijk grote bedrijven het gewoon goed doen ipv het erop aan te laten komen.
Nog steeds veel geld voor ons normale mensen maar voor een partij als Apple natuurlijk niet.
bzzzt
@Silent77 oktober 2022 08:55
Waarom wil je zo graag dat Apple hoe dan ook een boete krijgt? Volgens het artikel is de boete deels vervallen omdat Apple op die vlakken niets (bewijsbaar) fout had gedaan.

Je kan het ook andersom zien: het gaat hier kennelijk niet om een eenvoudige goed/fout overtreding zoals x km te hard rijden, maar om een lastige vraag of Apple bij een zakelijk conflict nu wel of niet fout geweest is die door een juridische procedure uitgezocht moet worden. Je kan moeilijk verwachten van bedrijven (klein of groot) dat ze geld laten liggen omdat het misschien mogelijk is dat iemand zich ooit benadeeld vindt...
brabbelaar 6 oktober 2022 20:05
Apple producten zijn nagenoeg overal even duur. Hoeveel meer bewijs is er nodig?
bytemaster460 @brabbelaar6 oktober 2022 20:52
Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat Apple enkel zaken deed met twee groothandels en de rest buiten spel zette. Een vaste prijs voor je producten hanteren is niet illegaal. Het wordt wel illegaal als je daarbij bepaalde winkels gaat uitsluiten en voortrekken.
Ivolve @bytemaster4606 oktober 2022 21:48
Volgens mij is je betoog niet helemaal correct.
Een vaste prijs voor je producten hanteren is niet illegaal.
Dat is niet waar. De fabrikant mag niet dicteren waar een winkel het product voor verkoopt. Vaak werken fabrikanten wel met 'adviesprijzen' ze mogen echter winkels niet dwingen om deze te hanteren.

Helaas gebeurd dit in de praktijk wel. Winkels die zich niet aan de prijzen houden krijgen gewoon geen nieuwe voorraad meer.

Edit: ik zie nu dat je ook nog dit zegt:
Het wordt wel illegaal als je daarbij bepaalde winkels gaat uitsluiten en voortrekken.
Dit is al helemaal onjuist. Ik mag als bedrijf absoluut zelf beslissen aan wie ik mijn producten verkoop. Wil ik mijn producten aan bedrijf A verkopen maar liever niet aan bedrijf B dan is dat uiteraard gewoon toegestaan.

Hoe dit meestal werkt is als volgt:

Een fabrikant produceert een product (of een lijn aan producten). Deze zetten ze in een prijslijst met een bruto prijs, ook wel adviesprijs genoemd. Deze producten worden verkocht aan een groothandel, de groothandel krijgt een percentage korting op deze prijslijst prijs. In sommige branches kan dit wel oplopen tot 50-60%. Vervolgens geven ze de groothandel een advies voor een kortingspercentage verder in de keten. Dus bijvoorbeeld een grote retailer krijgt 40% korting en een kleine retailer 30%. Een webshop heeft nog minder kosten dus krijgt misschien 25% korting.
Doel is dat de consument uiteindelijk de adviesprijs gaat betalen. Echter de fabrikant mag dat volgens het mededingingsrecht dus niet afdwingen. Als een retailer genoegen wil nemen met een marge van 5% dan is dat hun goed recht. Fabrikanten zijn daar echter niet blij mee omdat retailers dan met hun product met elkaar gaan concurreren. Retailers willen echter nog wel een goede marge houden en zullen dan dus de groothandel vragen om meer korting. Die prijsdruk komt uiteindelijk bij de fabrikant terecht.

[Reactie gewijzigd door Ivolve op 25 juli 2024 07:31]

bytemaster460 @Ivolve7 oktober 2022 10:00
Je verhaal gaat precies in tegen wat er in het artikel staat en waar Apple nu voor veroordeeld is.
Adviesprijzen zijn wat anders. Dan kan de winkelier alsnog zelf bepalen voor welke prijs ze een product verkopen. Bij veel Apple-producten is dat niet het geval. Er zijn winkels die het wel goedkoper aanbieden maar dat gaat meestal via parallelle import.
Vooralsnog is het aanbieden voor een vaste prijs niet illegaal, anders hadden zaken als MediaMarkt al lang periodieke aanbiedingen voor iphones en ipad verzorgd.

[Reactie gewijzigd door bytemaster460 op 25 juli 2024 07:31]

Ivolve @bytemaster4607 oktober 2022 12:43
Daarbij gaat het om de beschuldiging dat Apple prijsafspraken had gemaakt met Authorized Resellers en Premium Resellers. Op die manier konden de verkopers niet met elkaar concurreren via het verlagen van de prijzen, stelde de AdlC. Omdat deze afspreken volgens de rechter niet bewezen zijn, wordt de boete aanzienlijk verlaagd.
Apple was veroordeeld omdat ze (volgens de AdlC) verder in de keten afspraken maakten over prijzen. Dat is verboden. Apple heeft echter (waarschijnlijk met hulp van een leger advocaten) de rechter ervan weten te overtuigen dat de bewijslast niet voldoende was.

Zie onder de link naar de ACM, in frankrijk zou dat ongeveer hetzelfde zijn.
https://www.acm.nl/nl/ond...-leveranciers-en-afnemers

De reden dat Apple producten overal hetzelfde kosten is simpel. Apple doet haar uiterste best om dit binnen de regels van de wet af te dwingen(en blijkbaar ook daarbuiten) . Een retailer zal altijd proberen de optimale balans te vinden tussen marge en afzet. Maken ze het product goedkoper, dan verdienen ze er minder op maar zullen er meer verkopen. Korting geven kan dus helpen om meer producten te verkopen. Echter dat leidt alleen maar tot extra winst als je een oneindig aantal kunt verkopen.

Dat voorkomt Apple door het maken van een forecast van hoeveel Iphones ze in een maand denken te verkopen. Stel dat ze denken 1000 iphones te verkopen. Dan worden die verdeeld 300 voor winkel A, 300 winkel B en 400 winkel C. Denkt winkel A nu slim te zijn en tegen een lagere prijs te verkopen dan mag dat technisch gezien. Maar het is niet zo dat ze dan ineens meer Iphones kunnen leveren want hun 300 toebedeelde Iphones zijn op voor die maand. Ze maken dus op die 300 een lagere marge maar verkopen niet meer Iphones.
bytemaster460 @Ivolve8 oktober 2022 13:00
Uit het artikel:

"Die zei dat Apple vanaf 2005 tot aan 2013 zijn producten vooral via twee groothandels verspreidde, waardoor concurrentie tussen groothandels bij Apple-producten niet mogelijk was."

Daar ging het om.
poing @brabbelaar6 oktober 2022 20:19
Maar ook op tv’s zijn er prijs afspraken, bij de lancering van nieuwe modellen hebben retailers enorme winsten en bij einde reeks maken ze nog steeds winst.

Nu ik erover nadenk, Dyson heeft ook overal dezelfde prijs, BMW ook, …

[Reactie gewijzigd door poing op 25 juli 2024 07:31]

whoops...Undo @poing6 oktober 2022 21:58
Dyson verkoopt ook rechtstreeks aan klanten. Geen enkele verdeler die er aan denkt een hogere prijs te vragen. Bij automerken zijn het ook adviesprijzen. De lokale handelaar mag steeds een lagere prijs geven. Een verdeler mag ook een hogere prijs vragen, maar veel zal die dan niet meer verkopen natuurlijk.
Ivolve @poing7 oktober 2022 12:46
Zie hierboven hoe dat komt.

bytemaster460 in 'Franse boete voor Apple van 1,1 miljard euro is verlaagd naar 372 miljoen euro'

Naarmate een product langer op de markt is zullen voorraden ook opbouwen. Als winkel A zijn 300 iphones in de maand niet verkoopt dan houdt hij er misschien 20 over die hij mee kan nemen naar volgende maand. Na een jaar heb je er genoeg om wat extra korting te geven.
Slavy 6 oktober 2022 20:02
Watjespolitiek noemen we dit.
MSalters
@Slavy6 oktober 2022 21:35
Scheiding van politieke en rechterlijke macht is nota bene een Franse uitvinding (trias politica, Montiquieu).
Groningerkoek 6 oktober 2022 21:50
Kent Frankrijk geen contractvrijheid? In bijvoorbeeld Nederland is er geen enkele plicht om aan iedereen te leveren. Als een fabrikant/importeur kiest voor 1 groothandel dan heeft de rest gewoon pech.
Roel1966 6 oktober 2022 22:30
Ik heb mij altijd al afgevraagd hoe Apple telkens daarmee weg is gekomen dat zij de prijzen bepalen voor de resellers en deze daar niet van mogen afwijken. Vaker ook wel gezien bij b.v. Mediamarkt wanneer die zo'n btw weg ermee actie hadden en telkens de Apple producten uitgesloten waren daarvan.

Alleen kan je je wel dan afvragen of dit concurrentie schaad t.o.v. andere fabrikanten want veelal zijn/waren de Apple producten vaak duurder. Zou een andere kwestie zijn geweest wanneer Apple hun producten dan aan een lagere prijs zouden verkopen dan de concurrent.

Tja, en deze boete, toch vraag ik mij ergens wel af of het anders zou zijn wanneer dan meerdere bedrijven Apple producten hadden mogen verkopen. Uiteindelijk hadden die andere bedrijven dan evenzogoed de prijzen van Apple moeten blijven handteren.

Deels ook wel weer een voordeel dat Apple vast blijft houden aan bepaalde prijzen waardoor hun producten veel minder snel degraderen qua prijs. Bij andere fabrikanten zie je vaak na een aantal maanden dat hun producten opeens gigantisch omlaag gaan qua prijs. Dan kan het soms wel eens frustrerend zijn als je dan nog een hoge prijs voor hetzelfde product betaald hebt.
Sp3ci3s8472 7 oktober 2022 02:06
Witte vlag!

Al die grote bedrijven lijken steeds onder die boetes uit te komen. Net zo lang procederen tot ze ergens iets vinden.
bzzzt
@Sp3ci3s84727 oktober 2022 08:58
Je kan ook stellen dat er veel te hoge boetes opgelegd worden als afschrikking maar dat die juridisch gewoon niet hard te maken zijn. Dat ligt toch echt meer aan de aanklager dan de verdediging.

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