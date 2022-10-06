Franse boete voor Apple van 1,1 miljard euro is verlaagd naar 372 miljoen euro

De boete die Apple in Frankrijk moet betalen wegens het beperken van concurrentie en misbruik van marktmacht is aanzienlijk verlaagd. In plaats van 1,1 miljard euro moet het Amerikaanse bedrijf nu 372 miljoen euro betalen.

Apple kreeg in 2020 de boete opgelegd door de Franse mededingingstoezichthouder Autorité de la Concurrence (AdlC). Die zei dat Apple vanaf 2005 tot aan 2013 zijn producten vooral via twee groothandels verspreidde, waardoor concurrentie tussen groothandels bij Apple-producten niet mogelijk was. De twee groothandels in kwestie, Tech Data en Ingram Micro, zijn destijds ook beboet.

De boete van Apple wordt nu echter verlaagd, omdat een van de aanklachten is verworpen door de rechter, schrijven onder andere Reuters en Bloomberg. Daarbij gaat het om de beschuldiging dat Apple prijsafspraken had gemaakt met Authorized Resellers en Premium Resellers. Op die manier konden de verkopers niet met elkaar concurreren via het verlagen van de prijzen, stelde de AdlC. Omdat deze afspraken volgens de rechter niet bewezen zijn, wordt de boete aanzienlijk verlaagd.

Apple laat in een reactie aan Reuters weten tevreden te zijn met de beslissing van de rechter. Toch wil het bedrijf liever dat de gehele boete wordt geschrapt en gaat daarom in beroep. De AdlC gaat onderzoeken hoe het de beslissing van de rechter kan aanvechten.