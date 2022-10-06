Horizon Forbidden West is met vier prijzen winnaar van Dutch Game Awards

Horizon Forbidden West is de grote winnaar van de Dutch Game Awards. De AAA-titel van het Nederlandse Guerilla Games wint vier prijzen, waaronder de hoofdprijs van beste game. Andere Nederlandse studio's die hebben gewonnen zijn Total Mayhem en Roost Games.

Horizon Forbidden West heeft uiteindelijk vier prijzen gekregen. De game won in de categorieën beste game, beste art, beste audio en beste technologie. "Deze game zet Nederland op de kaart van de wereldwijde game-industrie, maar ook ver daarbuiten in de bredere media", schrijft de jury. De opvolger van Horizon Zero Dawn kwam in februari van dit jaar uit en is een van de grootste Nederlandse mediaproducties aller tijden. Het is daarom niet vreemd dat de game veel aandacht krijgt op de jaarlijkse prijsuitreiking.

Daarnaast krijgen ook vier andere games een award. Stacklands van Sokpop Collective wint de prijs voor beste innovatie, het beste gameontwerp is voor We Were Here Forever van Total Mayhem Games, de beste debuutgame is voor Cat Cafe Manager van Roost Games en de beste studentengame is All Hands On Deck van Studio Mantasaur. Ook won het politieproject HackShield een prijs voor beste toegepaste game. HackShield is een game die jongeren uit de cybercriminaliteit moet houden.

Beste game: Horizon Forbidden West - Guerilla Games

Beste art: Horizon Forbidden West - Guerilla Games

Beste audio: Horizon Forbidden West - Guerilla Games

Beste innovatie: Stacklands - Sokpop Collective

Beste Technologie: Horizon Forbidden West - Guerilla Games

Beste gameontwerp: We Were Here Forever: Total Mayhem Games

Beste toegepaste game: Hackshield in de klas - HackShield Future Cyber Heroes

Beste debuutgame: Cat Cafe Manager - Roost Games

Beste studentengame: All Hands on Deck - Studio Mantasaur

De Dutch Games Association heeft daarnaast nog vier andere prijzen uitgereikt aan personen en studio's:

Beste studio: Codeglue, onder andere voor het beleid dat tijdens de coronacrisis werd opgezet

Inclusiviteitsaward: Emily Jacometti, voor het geven van het goede voorbeeld rondom inclusiviteit en werving

Carrièreprestatie: Alessandra van Otterlo, voor haar werk voor de Nederlandse game-industrie

Awesome Achievement: Sokpop Collective, voor 'een eigen kijk op hoe de gamebusiness werkt'

De Dutch Game Awards zijn in het leven geroepen door de Dutch Games Association, de belangenvereniging voor Nederlandse gameontwikkelaars en -studio's. In 2021 won de game Good Job de prijs voor zowel beste game als voor het beste ontwerp.