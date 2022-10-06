Horizon Forbidden West is met vier prijzen winnaar van Dutch Game Awards

Horizon Forbidden West is de grote winnaar van de Dutch Game Awards. De AAA-titel van het Nederlandse Guerilla Games wint vier prijzen, waaronder de hoofdprijs van beste game. Andere Nederlandse studio's die hebben gewonnen zijn Total Mayhem en Roost Games.

Horizon Forbidden West heeft uiteindelijk vier prijzen gekregen. De game won in de categorieën beste game, beste art, beste audio en beste technologie. "Deze game zet Nederland op de kaart van de wereldwijde game-industrie, maar ook ver daarbuiten in de bredere media", schrijft de jury. De opvolger van Horizon Zero Dawn kwam in februari van dit jaar uit en is een van de grootste Nederlandse mediaproducties aller tijden. Het is daarom niet vreemd dat de game veel aandacht krijgt op de jaarlijkse prijsuitreiking.

Daarnaast krijgen ook vier andere games een award. Stacklands van Sokpop Collective wint de prijs voor beste innovatie, het beste gameontwerp is voor We Were Here Forever van Total Mayhem Games, de beste debuutgame is voor Cat Cafe Manager van Roost Games en de beste studentengame is All Hands On Deck van Studio Mantasaur. Ook won het politieproject HackShield een prijs voor beste toegepaste game. HackShield is een game die jongeren uit de cybercriminaliteit moet houden.

  • Beste game: Horizon Forbidden West - Guerilla Games
  • Beste art: Horizon Forbidden West - Guerilla Games
  • Beste audio: Horizon Forbidden West - Guerilla Games
  • Beste innovatie: Stacklands - Sokpop Collective
  • Beste Technologie: Horizon Forbidden West - Guerilla Games
  • Beste gameontwerp: We Were Here Forever: Total Mayhem Games
  • Beste toegepaste game: Hackshield in de klas - HackShield Future Cyber Heroes
  • Beste debuutgame: Cat Cafe Manager - Roost Games
  • Beste studentengame: All Hands on Deck - Studio Mantasaur

De Dutch Games Association heeft daarnaast nog vier andere prijzen uitgereikt aan personen en studio's:

  • Beste studio: Codeglue, onder andere voor het beleid dat tijdens de coronacrisis werd opgezet
  • Inclusiviteitsaward: Emily Jacometti, voor het geven van het goede voorbeeld rondom inclusiviteit en werving
  • Carrièreprestatie: Alessandra van Otterlo, voor haar werk voor de Nederlandse game-industrie
  • Awesome Achievement: Sokpop Collective, voor 'een eigen kijk op hoe de gamebusiness werkt'

De Dutch Game Awards zijn in het leven geroepen door de Dutch Games Association, de belangenvereniging voor Nederlandse gameontwikkelaars en -studio's. In 2021 won de game Good Job de prijs voor zowel beste game als voor het beste ontwerp.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 06-10-2022 20:30 46

06-10-2022 • 20:30

46

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Horizon: Forbidden West

vanaf € 25,95

3.5 van 5 sterren

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Reacties (46)

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Snacky817 6 oktober 2022 22:00
Lol
Niet echt een eerlijke wedstrijd, een AAA gesponsord door Sony tegen een paar Indie's..
Xeneonic @Snacky8177 oktober 2022 07:28
Als je kijkt naar games zoals Terraria of Factorio, zowel in success als awards, hebben AAA games het toch wel moeilijk. En dan noem ik maar 2 van een echt wel grote lijst indie games met een geweldige gameplay gehalte.
CoMaestro @Xeneonic7 oktober 2022 10:00
Daar noem je ook wel twee games die waarschijnlijk top 20 indie-games aller tijden zijn (Terraria zeker). Dat er een paar pareltjes tussen zitten betekend niet dat de prijzen voor games in één land in één jaar geen oneerlijke competitie zijn wanneer er 1 waarschijnlijk evenveel budget heeft als de volgende 20 bij elkaar.
Ayporos @Xeneonic7 oktober 2022 18:40
Voor elke Terraria en Factorio (en Minecraft) zijn er duizenden andere indie games die totaal floppen hè.

Leuke vergelijking is met muziekanten.. praktisch élke grote muzikant was ooit ook een 'indie' bandje.. tot ze dat niet meer waren. ;)
Desondanks dat feit (dat de meeste grote muziekanten ooit klein waren) faalt alsnog het overgrote deel van alle muzikanten om mainstream/groot te worden.

[Reactie gewijzigd door Ayporos op 25 juli 2024 21:45]

Rokuro @Snacky8177 oktober 2022 10:39
Budget hoeft niet per se een factor te zijn bij het winnen van awards. Als je kijkt naar hoe veel geld er tegen games als FIFA of COD wordt gesmeten zou je denken dat die elk jaar ook in aanmerking voor prijzen moeten komen, maar dat is gelukkig niet zo. Natuurlijk maakt een groter budget het wel makkelijker/ waarschijnlijker omdat je meer middelen kan inzetten maar dat maakt het niet per se oneerlijk. Kleinere studio's kunnen geen massive open world hyperrealistische games maken, maar wel steengoede games. Kijk bijvoorbeeld naar Supergiant games (o.a. bekend van Hades), die vallen al sinds 2014 in de prijzen en destijds waren ze nog een kleine indie studio. Creativiteit en vindingrijkheid worden vaak wel beloond, ook op het grote toneel. Dit jaar was het alleen zo dat de beste game ook van de grootste studio kwam.
ZesBarkiePK @Rokuro7 oktober 2022 13:23
Dat klopt wel, maar bij die games gaat er meer geld op aan marketing dan aan ontwikkeling van de games.
Jokuh @Snacky8177 oktober 2022 00:03
Budget hoeft geen rol te spelen bij awards. Het is leuk als er een aparte award is voor low budget / indie, maar normale awards hoort in mijn optiek niet te kijken naar financiën.
Krimglas @Snacky8177 oktober 2022 13:06
Helemaal geen wedstrijd zelfs. De 2 voorwaarden voor gegarandeerde winst (gepubliceerd door sony en gevestigd in Nederland) laat wel heel weinig titels over.
Hatsjoe @Snacky8177 oktober 2022 13:37
Als jij gaat hardlopen tegen Usain Bolt, dan is dat toch ook geen eerlijke wedstrijd? Toch maakt dat de overwinning van Usain niet minder legitiem.

Ja, deze AAA titel had een grote sponsor achter zich, maar het is wel een Nederlandse studio die het uiteindelijk allemaal uitgevoerd heeft. Daarmee kwalificeert het spel zich voor de Dutch Game Awards. Iedereen had wel kunnen voorspellen dat HFW zou winnen als je objectief zou kijken naar alle kanshebbers.
Verwijderd 6 oktober 2022 23:49
OT: Guerilla is gewoon een topdog in de internationale gamewereld, meer dan verdiend! OffT: Een InclusieviteitsAward.... Really.....
PdeBie @Verwijderd7 oktober 2022 07:52
OffT: Een InclusieviteitsAward.... Really.....
Blijkbaar vind men het nodig…
Tot op zekere hoogte snap ik dat ook wel, maar soms gaat het hele “iedereen hoort erbij en mag er zijn” gebeuren te ver.
jhnddy @PdeBie7 oktober 2022 09:18
Ideale red flag om de games van die studio eens kritisch te bekijken voordat ik ze ga kopen. Over het algemeen win je als bedrijf zo'n prijs alleen als de spellen dusdanig woke zijn dat het ten koste van de beleving gaat.
batjes @jhnddy7 oktober 2022 09:48
Wat altijd zo jammer is, iedereen mag zijn of haar eigen mening hebben en deze (op fatsoenlijke wijze) uiten. Inclusiviteit, en het ergere woke, betekend naar mijn idee iets te vaak dat iedereen erbij moet horen, maar enkel en alleen als je de juiste mening hebt.

Ja mensen moeten vrij kunnen zijn om (tot zekere hoogte) zichzelf te zijn en zich te kunnen uiten. Maar zulke acceptatie werkt 2 kanten op. Net zoals je mensen hebt die zich als LBGT willen uiten, heb je ook mensen die daar moeite mee hebben. Die moeten ook van dezelfde vrijheid kunnen genieten... toch?

Er wordt naar mijn idee gewoon iets te veel aandacht gegeven aan iemands afkomst of seksualiteit. Het zou er juist niet moeten doen. Wat zou het uitmaken dat een karakter gay, bi, trans of whatever is? Welke huidskleur of afkomst deze heeft? Beide uitersten van het spectrum zouden er eens over op moeten houden (Op Tweakers wordt het in artikelen ook regelmatig vermeld). Het gaat om de persoon of het personage. Laat het nou eens achterwege. "Stop talking about it" -Morgan Freeman.

In series en films geeft het vaak afbraak, en zelfs in een spel als Spider-man valt het me op dat er op elke straathoek een regenboog vlag hangt en er LBGT 'kunst' door de stad verspreid is. Het begint een beetje op indoctrinatie te lijken en daar heb ik een hekel aan. Als op dezelfde wijze nazi-symboliek in een level hangt, zou dat eigenlijk alleen passen in een spel zoals Wolfenstein. Is toch dom?
bed76 @batjes7 oktober 2022 14:36
Ja mensen moeten vrij kunnen zijn om (tot zekere hoogte) zichzelf te zijn en zich te kunnen uiten. Maar zulke acceptatie werkt 2 kanten op. Net zoals je mensen hebt die zich als LBGT willen uiten, heb je ook mensen die daar moeite mee hebben. Die moeten ook van dezelfde vrijheid kunnen genieten... toch?
Ja bij vrijheid hanteer ik altijd 2 definities en die combinatie definieert vrijheid in mijn optiek vrij netjes:
1. Jouw vrijheid houdt op waar je een ander begint te schaden/kwetsen
2. Vrijheid betekent niet dat je alles kunt doen wat je wilt, maar dat je niet hoeft te doen wat je niet wilt.
batjes @bed767 oktober 2022 14:55
Die mening deel ik heel sterk, ik vind het bijvoorbeeld mooi dat we in Nederland heel sterk in de individuele vrijheid zijn. Naar mijn idee zijn er maar bar weinig landen die op hetzelfde niveau zitten.

Persoonlijk heb ik juist een beetje het idee dat de mensen die "zo strijden voor gelijkheid/inclusiviteit" juist afbraak doen aan de vrijheid. Verkeerde meningen worden niet meer geduld, mensen/bedrijven/platformen worden het zwijgen opgelegd, vaak ook nog eens onder dreiging van geweld.

Je mag het gewoon niet eens zijn met het open LBGT gebeuren, je mag vinden dat <insert groep mensen> niet bij je aansluit. Want andersom mag dat natuurlijk ook. Zolang je inderdaad anderen niet schaad of in hun vrijheid beperkt.

Vrijheid is geven en nemen. Het is tweerichtingsverkeer.

Kwetsen of je beledigt voelen zou geen graadmeter moeten zijn voor vrijheid of de beperking daarvan. Alles kan kwetsend of beledigend opgevat worden. Dat is veel te variabel. Hans Teeuwen gaf dat wel goed aan destijds bij de Meisjes van Halal, Hans mocht hun religie niet beledigen, maar in diezelfde show roepen dat homoseksualiteit een zonde is, is dan geen belediging? 8)7


Soms verwoord ik mijzelf bot of krom en vang ik ook de nodige minnetjes zoals @jhnddy, maar goed, leer ik ook weer van :)
jhnddy @batjes7 oktober 2022 11:21
Thanks, je schrijft precies wat ik - wellicht iets minder diplomatiek geslaagd - onder woorden probeerde te brengen.
In series en films geeft het vaak afbraak, en zelfs in een spel als Spider-man valt het me op dat er op elke straathoek een regenboog vlag hangt en er LBGT 'kunst' door de stad verspreid is. Het begint een beetje op indoctrinatie te lijken en daar heb ik een hekel aan.
Cid Highwind @jhnddy7 oktober 2022 10:14
Het is maar net waardoor je getriggerd wordt...

Kijk anders eerst gewoon even waar het werkelijk om gaat. Ik denk niet dat je tot de doelgroep behoort, aangezien het portfolio niet per sé uit traditionele games bestaat: https://www.flavour.nl/producten/

Het lijkt mij meer op educatief / professioneel gericht. Bald space marines lijken me daar sowieso niet de meest voor de hand liggende avatars.
CoMaestro @jhnddy7 oktober 2022 11:08
Het gaat nog geeneens over de games, de prijs wordt gegeven omdat deze vrouw een goed voorbeeld geeft en spreker is bij andere bedrijven over hoe dingen inclusief gemaakt kunnen worden voor iederen. Dit is dus een industrie-brede implementatie aanpakken, niet alleen het aanpassen van hun eigen game ofzo
IHVD @PdeBie7 oktober 2022 08:23
@Verwijderd sorry jongens, maar wat schaad het jullie dat er een categorie is waar jullie ogenschijnlijk zelf niks mee te maken (gaan) hebben, maar andere mensen juist baat bij hebben?

P.s, dit soort reacties laat juist zien waarom wij in 2022 zulke categorieën nog nodig hebben :+
Verwijderd @IHVD7 oktober 2022 13:30
Nee integendeel. Het feit dat er mensen zijn die zo'n award verzinnen, zijn dus juist de mensen die niet iedereen als gelijken zien. Maakt mij niks uit of je bruin paars oranje of zwart bent, of whatever je sexualiteit is. Maar juist door een aparte categorie daarvoor aan te maken word het dus nooit als "normaal" gezien en altijd als een speciaal categorietje. Hetzelfde heb ik met de gayparade, het werkt averechts en schaam me ervoor. Note: ik ben zelf homosexueel.
IHVD @Verwijderd7 oktober 2022 16:10
Als mede-homosexueel zie ik je beredenering en kan ik die ook zeker begrijpen, maar ikzelf zie een extra blijk van waardering op het feit dat iemand "above-and-beyond" gaat om dingen inclusief te maken voor iedereen wel zitten. Dat iemand verder kijkt als de sociale norm van "heteroseksuele witte man" en ook voor elke andere groep de poten uit de mouwen steekt is voor mij altijd een +1. Dat "wij" doordraaien op de Pride Parades, tsja, die mensen heb je er tussen zitten, maar dat is ook niet hoe "elke gay" zich gedraagt. Als het averechts werkt zegt dat meer iets over het persoon die daar hen conclusies uit trekt dan over hoe een klein % van de lgbtqia+ groep op dat moment wordt afgebeeld.
PdeBie @IHVD7 oktober 2022 08:36
Ow ik heb het hier niet specifiek over deze award, maar er zijn ook zaken waar het we te ver doorslaat.
Neruo @IHVD7 oktober 2022 09:29
Waarom ga je er van uit dat alle mensen die zo'n award wat overdreven vinden gelijk "er niets mee te maken hebben"? Je weet helemaal niet in welke gemarginaliseerde minderheid bovenstaande personen mogelijk vallen. Onder alle soorten en maten mensen heb je conservatieve en progressieve mensen.

Overigens is een groep mensen die je niet kent (qua gender) met met "jongens" aanspreken niet meer van deze tijd @IHVD.
CoMaestro @Verwijderd7 oktober 2022 11:05
Ik bedoel, het is een individuele prijs voor een soort spreker, van de eerste beste site over de winnaar:
Gendergelijkheid en diversiteit
Technologie is inmiddels overal en de ICT heeft een grote verantwoordelijkheid in het vormgeven van de toekomst. Emily praat over de digitale revolutie en hoe deze toegankelijk zou moeten zijn voor iedereen. Zowel vanuit het perspectief van organisaties als dat van de eindgebruiker: wat kunnen organisaties doen om te zorgen voor een inclusieve cultuur? En hoe richt je een designproces zo in dat het eindproduct toegankelijk is voor iedereen? Daarnaast stipt ze op een grappige maar confronterende wijze aan wat haar eigen ervaring is met het gebrek aan diversiteit, wat de rol is van bias in innovatie en geeft ze praktische tips over hoe je kan zorgen voor diversiteit. Een praktische lezing die relevant is voor elke organisatie. Want meerdere perspectieven zorgen voor meer inclusie, voor diversiteit en, ook niet onbelangrijk, voor betere producten.
Gaan we nou echt moeilijk doen over een prijs geven aan een spreker die probeert bedrijfsprocessen te verbeteren? Ik denk dat de meeste mensen hier bij 'inclusiviteitsaward' in een game-gerelateerd artikel meteen leest 'zoveel mogelijk niet-blanke mensen, liefst nog geen mannen in mn game stoppen', maar het gaat hier (zoals zelfs benoemd in het artikel!) over werving en het veranderen van bedrijfsculturen. Laat dit nou bij uitstek hét belangrijkste zijn aan die sociale veranderingen!
life_force 6 oktober 2022 20:44
De eerste game had een heel goed verhaal en was leuk om te spelen. Ik hoop dat ook deze wordt uitgebracht op de PC.
Freakiebeakie @life_force7 oktober 2022 00:14
Ik ga er vanuit van wel en het is een leuk vervolg van het verhaal dus dat word zeker genieten :)
Gubbel @Freakiebeakie7 oktober 2022 10:40
Ik vond de emails die ik kreeg van Sony ook echt leuk. Eerst toen ik HZD had uitgespeeld en nog 1 nadat ik FW opstartte met wat uitleg van het verhaal en tips etc.

Ben direct doorgegaan met FW en was meteen in het verhaal getrokken
Freakiebeakie @Gubbel7 oktober 2022 11:49
Ja ik denk dat ik eerdaags een newgame+ ga starten om het verhaal nog eens te doorlopen met de spullen die ik nu heb. Zijn nog aardig wat upgrades te halen voor me maar ik had na het uitspelen van het verhaal geen zin om dat in die game nog te doen.
stijn507 @life_force9 oktober 2022 16:48
Hij is al uitgebracht?
Linksquest Moderator Spielerij
6 oktober 2022 20:40
Netjes Guerilla Games, het is jullie gegund, Horizon II: Forbidden West zelf ook gespeeld, enorm van genoten.
maddog4004 6 oktober 2022 20:40
Gefeliciteerd jongens !
laminaatplaat 6 oktober 2022 20:47
Ik was wel nieuwsgierig naar de andere Nederlandse ontwikkelaars die kans maakte en ik denk dat de meeste Tweakers Guerilla Games wel kennen maar dat er verder niet zo veel te binnen schiet.

Dus hier een linkje naar website: https://www.dutchgameawards.nl/entries/

[Reactie gewijzigd door laminaatplaat op 25 juli 2024 21:45]

cptbuttlick 6 oktober 2022 21:40
Heel leuk, maar nu naar pc voor de ultieme ervaring.
Ijsklont 6 oktober 2022 21:54
Dit was wel een beetje te verwachten, de game zie er geweldig uit. Ik hoop dat ze snel deze ook voor de PC uitbrengen :)
Retrospect 7 oktober 2022 01:09
Blackmill had voor Isonzo van mij wel een prijs mogen verdienen. Erg gave game die heel lekker weg speelt.
G_Dragon
7 oktober 2022 09:01
Zeer netjes van Guerrilla Games, trots op onze landgenoten!
Ondanks ik het spel niet kan spelen en dit me echt wel een heel gaaf spel lijkt, hebben dit het verdiend.
De gameplay op Youtube / Twitch ziet er elke keer weer erg goed uit :)

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